https://ukraina.ru/20230616/1047295294.html

Журналисты выяснили, во сколько Украине обслуживание и использование американских F-16

Журналисты выяснили, во сколько Украине обслуживание и использование американских F-16 - 16.06.2023 Украина.ру

Журналисты выяснили, во сколько Украине обслуживание и использование американских F-16

Агентство Bloomberg выяснило, сколько денег нужно Украине, чтобы обслуживать американские истребители F-16 и совершать ежедневные вылеты

2023-06-16T12:48

2023-06-16T12:48

2023-06-16T12:48

новости

украина

f-16

нато

поставки

обслуживание

расходы

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НАТО может предоставить только старые истребители F-16, некоторые из них уже используются на протяжении десятилетий, что существенно сокращает их последующий срок службы, отметил автор статьи.Более того, если Запад решит дать самолёты Украине, то сделает это не напрямую, а через посредников, что повлияет на дороговизну их обслуживания, добавили в Bloomberg.Ранее СМИ сообщали, что пока неизвестно, когда НАТО передаст F-16 и в каком количестве.В свою очередь, власти Украины заявляли о желании получить 40-60 единиц.Таким образом, один часовой вылет каждого из 40 самолётов обойдётся в 1,3 млн. долларов в день.Поскольку Украина полностью зависит от Запада и в военном, и в экономическом плане, можно предположить, что США и ЕС возьмут на себя расходы на обслуживание и боевое применение американских истребителей, деньги для которых они заберут из бюджета и у простых граждан своих стран, а затем спросят за это у украинцев.На Украине нет инфраструктуры, на которой можно обслуживать F-16, поэтому сюда может войти и поставка специализированного оборудования, сказал заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов в интервью изданию Украина.ру.Подробнее можно прочитать в интервью Попова на нашем сайте.

https://ukraina.ru/20230523/1046489548.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, f-16, нато, поставки, обслуживание, расходы