https://ukraina.ru/20230616/1047295294.html
Журналисты выяснили, во сколько Украине обслуживание и использование американских F-16
Журналисты выяснили, во сколько Украине обслуживание и использование американских F-16 - 16.06.2023 Украина.ру
Журналисты выяснили, во сколько Украине обслуживание и использование американских F-16
Агентство Bloomberg выяснило, сколько денег нужно Украине, чтобы обслуживать американские истребители F-16 и совершать ежедневные вылеты
2023-06-16T12:48
2023-06-16T12:48
2023-06-16T12:48
новости
украина
f-16
нато
поставки
обслуживание
расходы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103421/58/1034215896_0:362:3843:2523_1920x0_80_0_0_6b105b1ef4a4c47390c52dbf88755f0b.jpg
НАТО может предоставить только старые истребители F-16, некоторые из них уже используются на протяжении десятилетий, что существенно сокращает их последующий срок службы, отметил автор статьи.Более того, если Запад решит дать самолёты Украине, то сделает это не напрямую, а через посредников, что повлияет на дороговизну их обслуживания, добавили в Bloomberg.Ранее СМИ сообщали, что пока неизвестно, когда НАТО передаст F-16 и в каком количестве.В свою очередь, власти Украины заявляли о желании получить 40-60 единиц.Таким образом, один часовой вылет каждого из 40 самолётов обойдётся в 1,3 млн. долларов в день.Поскольку Украина полностью зависит от Запада и в военном, и в экономическом плане, можно предположить, что США и ЕС возьмут на себя расходы на обслуживание и боевое применение американских истребителей, деньги для которых они заберут из бюджета и у простых граждан своих стран, а затем спросят за это у украинцев.На Украине нет инфраструктуры, на которой можно обслуживать F-16, поэтому сюда может войти и поставка специализированного оборудования, сказал заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов в интервью изданию Украина.ру.Подробнее можно прочитать в интервью Попова на нашем сайте.
https://ukraina.ru/20230523/1046489548.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103421/58/1034215896_0:0:3541:2655_1920x0_80_0_0_1bb8a9d1c62756544ac7f7a800238977.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, f-16, нато, поставки, обслуживание, расходы
Журналисты выяснили, во сколько Украине обслуживание и использование американских F-16
Агентство Bloomberg выяснило, сколько денег нужно Украине, чтобы обслуживать американские истребители F-16 и совершать ежедневные вылеты
"Содержание самолётов в боевом состоянии обойдётся в сотни миллионов долларов в год, а за один час полёта придётся заплатить до 32 тыс. долларов", – говорится в статье.
НАТО может предоставить только старые истребители F-16, некоторые из них уже используются на протяжении десятилетий, что существенно сокращает их последующий срок службы, отметил автор статьи.
Более того, если Запад решит дать самолёты Украине, то сделает это не напрямую, а через посредников, что повлияет на дороговизну их обслуживания, добавили в Bloomberg.
Ранее СМИ сообщали, что пока неизвестно, когда НАТО передаст F-16 и в каком количестве.
В свою очередь, власти Украины заявляли о желании получить 40-60 единиц.
Таким образом, один часовой вылет каждого из 40 самолётов обойдётся в 1,3 млн. долларов в день.
Поскольку Украина полностью зависит от Запада и в военном, и в экономическом плане, можно предположить, что США и ЕС возьмут на себя расходы на обслуживание и боевое применение американских истребителей, деньги для которых они заберут из бюджета и у простых граждан своих стран, а затем спросят за это у украинцев.
На Украине нет инфраструктуры, на которой можно обслуживать F-16, поэтому сюда может войти и поставка специализированного оборудования, сказал заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов в интервью изданию Украина.ру.
Подробнее можно прочитать
в интервью Попова на нашем сайте.