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Орбан назвал единственного американского политика, способного остановить конфликт на Украине
Орбан назвал единственного американского политика, способного остановить конфликт на Украине - 16.06.2023 Украина.ру
Орбан назвал единственного американского политика, способного остановить конфликт на Украине
Конфликт на Украине мог бы остановить только бывший президент США Дональд Трамп, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth 16 июня
2023-06-16T11:33
2023-06-16T11:33
2023-06-16T11:33
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Ранее Орбан отметил, что ситуация на Украине становится всё серьёзнее, поэтому он поручил военному руководству страны, чтобы они были готовы к действиям при любом развитии конфликта на Украине.По мнению венгерского лидера, в результате „правда останется за сторонниками мирного урегулирования“, в том числе Венгрией, в позиции которой „есть моральная правота“.Ранее премьер-министр Венгрии заявлял, что мир на Украине возможен только после переговоров России с США, а Европа упустила свой шанс на посредничество, потому что не смогла обеспечить выполнение минских соглашений.На Западе игнорирую постоянные отказы Киева от переговоров. Осенью прошлого года Владимир Зеленский на официальном уровне запретил вести переговоры.Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявлял, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.Сейчас на Украина.ру читают:"Чёртова дюжина Рамштайнов": Запад готовит Киев к "военному марафону"Приватизация, юанизация и новые контракты: итоги второго дня ПМЭФ-2023Последствия уничтожения Каховской ГЭС. Масштабная катастрофа с неочевидной военной выгодой для ВСУ
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новости, зарубежье, венгрия, запад, дональд трамп, сша, украина, россия
Новости, Зарубежье, Венгрия, Запад, Дональд Трамп, США, Украина, Россия
Орбан назвал единственного американского политика, способного остановить конфликт на Украине
Конфликт на Украине мог бы остановить только бывший президент США Дональд Трамп, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth 16 июня
Ранее Орбан отметил, что ситуация на Украине становится всё серьёзнее, поэтому он поручил военному руководству страны, чтобы они были готовы к действиям при любом развитии конфликта на Украине.
"Если есть в западном мире человек, который может остановить эту войну и установить мир, это экс-президент США Дональд Трамп, и в интересах Венгрии было бы, чтобы во главе США стоял сторонник мира", - сказал Орбан.
По мнению венгерского лидера, в результате „правда останется за сторонниками мирного урегулирования“, в том числе Венгрией, в позиции которой „есть моральная правота“.
Ранее премьер-министр Венгрии заявлял, что мир на Украине возможен только после переговоров России с США, а Европа упустила свой шанс на посредничество, потому что не смогла обеспечить выполнение минских соглашений.
На Западе игнорирую постоянные отказы Киева от переговоров. Осенью прошлого года Владимир Зеленский на официальном уровне запретил вести переговоры.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявлял, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.
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