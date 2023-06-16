https://ukraina.ru/20230616/1047287089.html
Не доучился: Украинский пилот погиб после двухлетней подготовки в США
Не доучился: Украинский пилот погиб после двухлетней подготовки в США - 16.06.2023 Украина.ру
Не доучился: Украинский пилот погиб после двухлетней подготовки в США
Американское издание Politico сообщило со ссылкой на заявление воздушных сил ВСУ в соцсетях о погибшем пилоте, который прошёл обучение в Соединённых Штатах Америки
2023-06-16T11:36
2023-06-16T11:36
2023-06-16T11:36
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Он не завершил свою подготовку, так как ему оставался ещё один год обучения, добавили в Politico.В ходе этой программы пилоты не осваивали управление американскими F-16, а обучались на симуляторах и старых американских самолётах T-6 Texan, подчеркнули в статье.На каком самолете Савельев совершал свой последний вылет, не сообщается. Известно, что он воевал против Донбасса с 2014 года.2 июня 2014 года два украинских Су-25 нанесли удар по многолюдному центру Луганска в рамках так называемой "карательной операции", жертвами которого стали 36 мирных жителей.Восемь человек погибли, пять из которых – женщины.Удар пришёлся на многоэтажные жилые дома и детский сад, а в нескольких десятках метров от разрыва украинских снарядов находились дети на игровой площадке.В свою очередь, согласно информации из открытых источников, T-6 Texan снят с эксплуатации в 1995 году.
https://ukraina.ru/20230521/1046419651.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, всу, пилоты, истребители
Новости, Украина, ВСУ, пилоты, истребители
Не доучился: Украинский пилот погиб после двухлетней подготовки в США
Американское издание Politico сообщило со ссылкой на заявление воздушных сил ВСУ в соцсетях о погибшем пилоте, который прошёл обучение в Соединённых Штатах Америки
"Капитан воздушных сил Вооружённых сил Украины Владислав Савельев погиб на Украине после двухлетней подготовки в США в ходе одного из первых после своего возвращения воздушных боёв", – говорится в статье.
Он не завершил свою подготовку, так как ему оставался ещё один год обучения, добавили в Politico.
В ходе этой программы пилоты не осваивали управление американскими F-16, а обучались на симуляторах и старых американских самолётах T-6 Texan, подчеркнули в статье.
На каком самолете Савельев совершал свой последний вылет, не сообщается. Известно, что он воевал против Донбасса с 2014 года.
2 июня 2014 года два украинских Су-25 нанесли удар по многолюдному центру Луганска в рамках так называемой "карательной операции", жертвами которого стали 36 мирных жителей.
Восемь человек погибли, пять из которых – женщины.
Удар пришёлся на многоэтажные жилые дома и детский сад, а в нескольких десятках метров от разрыва украинских снарядов находились дети на игровой площадке.
В свою очередь, согласно информации из открытых источников, T-6 Texan снят с эксплуатации в 1995 году.