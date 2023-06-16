https://ukraina.ru/20230616/1047287089.html

Не доучился: Украинский пилот погиб после двухлетней подготовки в США

Не доучился: Украинский пилот погиб после двухлетней подготовки в США - 16.06.2023 Украина.ру

Не доучился: Украинский пилот погиб после двухлетней подготовки в США

Американское издание Politico сообщило со ссылкой на заявление воздушных сил ВСУ в соцсетях о погибшем пилоте, который прошёл обучение в Соединённых Штатах Америки

2023-06-16T11:36

2023-06-16T11:36

2023-06-16T11:36

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Он не завершил свою подготовку, так как ему оставался ещё один год обучения, добавили в Politico.В ходе этой программы пилоты не осваивали управление американскими F-16, а обучались на симуляторах и старых американских самолётах T-6 Texan, подчеркнули в статье.На каком самолете Савельев совершал свой последний вылет, не сообщается. Известно, что он воевал против Донбасса с 2014 года.2 июня 2014 года два украинских Су-25 нанесли удар по многолюдному центру Луганска в рамках так называемой "карательной операции", жертвами которого стали 36 мирных жителей.Восемь человек погибли, пять из которых – женщины.Удар пришёлся на многоэтажные жилые дома и детский сад, а в нескольких десятках метров от разрыва украинских снарядов находились дети на игровой площадке.В свою очередь, согласно информации из открытых источников, T-6 Texan снят с эксплуатации в 1995 году.

https://ukraina.ru/20230521/1046419651.html

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новости, украина, всу, пилоты, истребители