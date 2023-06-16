https://ukraina.ru/20230616/1047285129.html

Байден нагрубил журналисту после вопроса об Украине

Байден нагрубил журналисту после вопроса об Украине - 16.06.2023 Украина.ру

Байден нагрубил журналисту после вопроса об Украине

Президент США Джо Байден 15 июня раскритиковал журналиста за вопрос об украинском досье ФБР

2023-06-16T09:24

2023-06-16T09:24

2023-06-16T09:39

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По окончании мероприятия в Белом доме выходящий из зала репортер спросил у президента США, почему тот фигурирует в украинских файлах ФБР в качестве "большого человека".Ранее на этой неделе западные СМИ сообщали, что "большим человеком" называл Байдена один из топ-менеджеров украинской компании "Бурисма", который якобы заплатил тогдашнему вице-президенту Байдену взятку в 5 миллионов долларов и сохранил записи телефонных разговоров с ним в качестве страховки. Информатор ФБР якобы раскрыл данные о договоренности иностранного гражданина и Байдена об оплате неких политических решений. В руководстве "Бурисмы" состоял сын Байдена Хантер.

https://ukraina.ru/20230504/1045926471.html

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