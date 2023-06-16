Байден нагрубил журналисту после вопроса об Украине - 16.06.2023 Украина.ру
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Байден нагрубил журналисту после вопроса об Украине
Байден нагрубил журналисту после вопроса об Украине - 16.06.2023 Украина.ру
Байден нагрубил журналисту после вопроса об Украине
Президент США Джо Байден 15 июня раскритиковал журналиста за вопрос об украинском досье ФБР
2023-06-16T09:24
2023-06-16T09:39
хантер байден
джо байден
новости
украина
зарубежье
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По окончании мероприятия в Белом доме выходящий из зала репортер спросил у президента США, почему тот фигурирует в украинских файлах ФБР в качестве "большого человека".Ранее на этой неделе западные СМИ сообщали, что "большим человеком" называл Байдена один из топ-менеджеров украинской компании "Бурисма", который якобы заплатил тогдашнему вице-президенту Байдену взятку в 5 миллионов долларов и сохранил записи телефонных разговоров с ним в качестве страховки. Информатор ФБР якобы раскрыл данные о договоренности иностранного гражданина и Байдена об оплате неких политических решений. В руководстве "Бурисмы" состоял сын Байдена Хантер.
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Хантер Байден, Джо Байден, Новости, Украина, Зарубежье

Байден нагрубил журналисту после вопроса об Украине

09:24 16.06.2023 (обновлено: 09:39 16.06.2023)
 
© AP / Niall Carson
- РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© AP / Niall Carson
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Президент США Джо Байден 15 июня раскритиковал журналиста за вопрос об украинском досье ФБР
По окончании мероприятия в Белом доме выходящий из зала репортер спросил у президента США, почему тот фигурирует в украинских файлах ФБР в качестве "большого человека".

"Почему вы задаете такой тупой вопрос?" - спросил Байден.

Ранее на этой неделе западные СМИ сообщали, что "большим человеком" называл Байдена один из топ-менеджеров украинской компании "Бурисма", который якобы заплатил тогдашнему вице-президенту Байдену взятку в 5 миллионов долларов и сохранил записи телефонных разговоров с ним в качестве страховки. Информатор ФБР якобы раскрыл данные о договоренности иностранного гражданина и Байдена об оплате неких политических решений. В руководстве "Бурисмы" состоял сын Байдена Хантер.
- РИА Новости, 1920, 04.05.2023
4 мая, 11:42
WP: прокуратура США готова предъявить обвинения Хантеру БайденуПрокуратура США подготовила обвинение сыну президента США Хантеру Байдену в правонарушениях, связанных с налоговым законодательством и оружием, пишет Washington Post со ссылкой на источники
 
Хантер БайденДжо БайденНовостиУкраинаЗарубежье
 
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