Байден нагрубил журналисту после вопроса об Украине
09:24 16.06.2023 (обновлено: 09:39 16.06.2023)
© AP / Niall Carson
© AP / Niall Carson
Президент США Джо Байден 15 июня раскритиковал журналиста за вопрос об украинском досье ФБР
По окончании мероприятия в Белом доме выходящий из зала репортер спросил у президента США, почему тот фигурирует в украинских файлах ФБР в качестве "большого человека".
"Почему вы задаете такой тупой вопрос?" - спросил Байден.
Ранее на этой неделе западные СМИ сообщали, что "большим человеком" называл Байдена один из топ-менеджеров украинской компании "Бурисма", который якобы заплатил тогдашнему вице-президенту Байдену взятку в 5 миллионов долларов и сохранил записи телефонных разговоров с ним в качестве страховки. Информатор ФБР якобы раскрыл данные о договоренности иностранного гражданина и Байдена об оплате неких политических решений. В руководстве "Бурисмы" состоял сын Байдена Хантер.