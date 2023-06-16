https://ukraina.ru/20230616/1047282770.html
Американского обозревателя обеспокоила стратегия российской армии
Американского обозревателя обеспокоила стратегия российской армии - 16.06.2023 Украина.ру
Американского обозревателя обеспокоила стратегия российской армии
Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут потерять слишком много солдат и техники из-за стратегии российской армии. Об этом 15 июня написал обозреватель New York Times Эндрю Крамер
2023-06-16T08:27
2023-06-16T08:27
2023-06-16T08:42
контрнаступление
всу
стратегии
россия
военные
техника
зарубежье
ближнее зарубежье
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В статье он сослался на мнение старшего научного сотрудника Института исследований внешней политики Роба Ли, который заявил, что после начала украинского контрнаступления в центре внимания оказалась российская стратегия, цель которой, по мнению эксперта, состоит в том, чтобы "нанести урон украинским подразделениям и оттянуться назад, не понеся при этом самим больших потерь".По мнению обозревателя, Украина рискует потерять "слишком много" недавно обученных войск и военной техники из-за подобной ситуации на поле боя.Ранее президент Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом поставленных Киевом задач ни на одном из участков боевых действий достичь не удалось, констатировал российский лидер. Глава государства назвал украинские потери в результате контрнаступления "катастрофическими".
https://ukraina.ru/20230616/1047282578.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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контрнаступление, всу, стратегии, россия, военные, техника, зарубежье, ближнее зарубежье
контрнаступление, ВСУ, стратегии, Россия, военные, техника, Зарубежье, Ближнее зарубежье
Американского обозревателя обеспокоила стратегия российской армии
08:27 16.06.2023 (обновлено: 08:42 16.06.2023)
Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут потерять слишком много солдат и техники из-за стратегии российской армии. Об этом 15 июня написал обозреватель New York Times Эндрю Крамер
В статье он сослался на мнение старшего научного сотрудника Института исследований внешней политики Роба Ли, который заявил, что после начала украинского контрнаступления в центре внимания оказалась российская стратегия, цель которой, по мнению эксперта, состоит в том, чтобы "нанести урон украинским подразделениям и оттянуться назад, не понеся при этом самим больших потерь".
"Русские пытаются нанести как можно больше потерь и уничтожить как можно больше техники в зоне боевых действий перед главной линией обороны, истощая украинские силы еще до того, как они достигнут ее", — говорится в материале.
По мнению обозревателя, Украина рискует потерять "слишком много" недавно обученных войск и военной техники из-за подобной ситуации на поле боя.
Ранее президент Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом поставленных Киевом задач ни на одном из участков боевых действий достичь не удалось, констатировал российский лидер. Глава государства назвал украинские потери в результате контрнаступления "катастрофическими".