Американского обозревателя обеспокоила стратегия российской армии - 16.06.2023 Украина.ру
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Американского обозревателя обеспокоила стратегия российской армии
Американского обозревателя обеспокоила стратегия российской армии - 16.06.2023 Украина.ру
Американского обозревателя обеспокоила стратегия российской армии
Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут потерять слишком много солдат и техники из-за стратегии российской армии. Об этом 15 июня написал обозреватель New York Times Эндрю Крамер
2023-06-16T08:27
2023-06-16T08:42
контрнаступление
всу
стратегии
россия
военные
техника
зарубежье
ближнее зарубежье
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В статье он сослался на мнение старшего научного сотрудника Института исследований внешней политики Роба Ли, который заявил, что после начала украинского контрнаступления в центре внимания оказалась российская стратегия, цель которой, по мнению эксперта, состоит в том, чтобы "нанести урон украинским подразделениям и оттянуться назад, не понеся при этом самим больших потерь".По мнению обозревателя, Украина рискует потерять "слишком много" недавно обученных войск и военной техники из-за подобной ситуации на поле боя.Ранее президент Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом поставленных Киевом задач ни на одном из участков боевых действий достичь не удалось, констатировал российский лидер. Глава государства назвал украинские потери в результате контрнаступления "катастрофическими".
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контрнаступление, всу, стратегии, россия, военные, техника, зарубежье, ближнее зарубежье
контрнаступление, ВСУ, стратегии, Россия, военные, техника, Зарубежье, Ближнее зарубежье

Американского обозревателя обеспокоила стратегия российской армии

08:27 16.06.2023 (обновлено: 08:42 16.06.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРоссийская артиллерия уничтожила на Запорожском направлении украинскую САУ
Российская артиллерия уничтожила на Запорожском направлении украинскую САУ - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут потерять слишком много солдат и техники из-за стратегии российской армии. Об этом 15 июня написал обозреватель New York Times Эндрю Крамер
В статье он сослался на мнение старшего научного сотрудника Института исследований внешней политики Роба Ли, который заявил, что после начала украинского контрнаступления в центре внимания оказалась российская стратегия, цель которой, по мнению эксперта, состоит в том, чтобы "нанести урон украинским подразделениям и оттянуться назад, не понеся при этом самим больших потерь".

"Русские пытаются нанести как можно больше потерь и уничтожить как можно больше техники в зоне боевых действий перед главной линией обороны, истощая украинские силы еще до того, как они достигнут ее", — говорится в материале.

По мнению обозревателя, Украина рискует потерять "слишком много" недавно обученных войск и военной техники из-за подобной ситуации на поле боя.
Ранее президент Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом поставленных Киевом задач ни на одном из участков боевых действий достичь не удалось, констатировал российский лидер. Глава государства назвал украинские потери в результате контрнаступления "катастрофическими".
08:14
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контрнаступлениеВСУстратегииРоссиявоенныетехникаЗарубежьеБлижнее зарубежье
 
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Заголовок открываемого материала
08:40Западный обозреватель указал на неумелость танкистов ВСУ
08:27Американского обозревателя обеспокоила стратегия российской армии
08:14Украинское контрнаступление наткнулось на "стальную стену" - полковник США
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07:13В Офисе Зеленского обсудили снятие Кличко с поста мэра Киева
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