https://ukraina.ru/20230616/1047282770.html

Американского обозревателя обеспокоила стратегия российской армии

Американского обозревателя обеспокоила стратегия российской армии - 16.06.2023 Украина.ру

Американского обозревателя обеспокоила стратегия российской армии

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут потерять слишком много солдат и техники из-за стратегии российской армии. Об этом 15 июня написал обозреватель New York Times Эндрю Крамер

2023-06-16T08:27

2023-06-16T08:27

2023-06-16T08:42

контрнаступление

всу

стратегии

россия

военные

техника

зарубежье

ближнее зарубежье

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В статье он сослался на мнение старшего научного сотрудника Института исследований внешней политики Роба Ли, который заявил, что после начала украинского контрнаступления в центре внимания оказалась российская стратегия, цель которой, по мнению эксперта, состоит в том, чтобы "нанести урон украинским подразделениям и оттянуться назад, не понеся при этом самим больших потерь".По мнению обозревателя, Украина рискует потерять "слишком много" недавно обученных войск и военной техники из-за подобной ситуации на поле боя.Ранее президент Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом поставленных Киевом задач ни на одном из участков боевых действий достичь не удалось, констатировал российский лидер. Глава государства назвал украинские потери в результате контрнаступления "катастрофическими".

https://ukraina.ru/20230616/1047282578.html

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контрнаступление, всу, стратегии, россия, военные, техника, зарубежье, ближнее зарубежье