https://ukraina.ru/20230616/1047251050.html

"Мы их заметно потрепали". Военный эксперт о том, что пошло не так с основным и отвлекающим ударом ВСУ

"Мы их заметно потрепали". Военный эксперт о том, что пошло не так с основным и отвлекающим ударом ВСУ - 16.06.2023 Украина.ру

"Мы их заметно потрепали". Военный эксперт о том, что пошло не так с основным и отвлекающим ударом ВСУ

Предполагалось, что при наступлении у ВСУ будет два удара – основной и отвлекающий. Отвлекающий маневр должен был нанести информационный эффект, а основной - обеспечить прорыв и достижение реальных конкретных военных результатов. Ничего из этого у противника не удалось. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер Алексей Живов

2023-06-16T04:30

2023-06-16T04:30

2023-06-16T04:30

новости

новые регионы

наступление

бои

командование

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/0d/1044301202_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_29ad746b1ccc49040c1ec28bc8c506aa.jpg

Тут есть два варианта – либо у ВСУ нет сил для отвлекающего маневра, либо у них был отвлекающий маневр в Херсонской области, и взрыв плотины Каховской ГЭС каким-то образом эту ситуацию изменил, рассказал эксперт.Либо же, третий вариант – у украинского командования был какой-то отвлекающий маневр, который за пределами их политических рисков находится, например, это наступление на Белгородскую область или на Приднестровье, добавил он.Пока отвлекающего маневра ВСУ не произвели, если только вдруг не окажется, что все это хваленое наступление на Запорожье и есть - отвлекающий маневр, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новые регионы, наступление, бои, командование, всу