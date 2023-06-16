"Мы их заметно потрепали". Военный эксперт о том, что пошло не так с основным и отвлекающим ударом ВСУ - 16.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230616/1047251050.html
"Мы их заметно потрепали". Военный эксперт о том, что пошло не так с основным и отвлекающим ударом ВСУ
"Мы их заметно потрепали". Военный эксперт о том, что пошло не так с основным и отвлекающим ударом ВСУ - 16.06.2023 Украина.ру
"Мы их заметно потрепали". Военный эксперт о том, что пошло не так с основным и отвлекающим ударом ВСУ
Предполагалось, что при наступлении у ВСУ будет два удара – основной и отвлекающий. Отвлекающий маневр должен был нанести информационный эффект, а основной - обеспечить прорыв и достижение реальных конкретных военных результатов. Ничего из этого у противника не удалось. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер Алексей Живов
2023-06-16T04:30
2023-06-16T04:30
новости
новые регионы
наступление
бои
командование
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/0d/1044301202_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_29ad746b1ccc49040c1ec28bc8c506aa.jpg
Тут есть два варианта – либо у ВСУ нет сил для отвлекающего маневра, либо у них был отвлекающий маневр в Херсонской области, и взрыв плотины Каховской ГЭС каким-то образом эту ситуацию изменил, рассказал эксперт.Либо же, третий вариант – у украинского командования был какой-то отвлекающий маневр, который за пределами их политических рисков находится, например, это наступление на Белгородскую область или на Приднестровье, добавил он.Пока отвлекающего маневра ВСУ не произвели, если только вдруг не окажется, что все это хваленое наступление на Запорожье и есть - отвлекающий маневр, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/0d/1044301202_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_a6b2efc27ba4dfbf643b2f2e89a28d68.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, новые регионы, наступление, бои, командование, всу
Новости, Новые регионы, наступление, бои, командование, ВСУ

"Мы их заметно потрепали". Военный эксперт о том, что пошло не так с основным и отвлекающим ударом ВСУ

04:30 16.06.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота морской пехоты в зоне СВО
Работа морской пехоты в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
Предполагалось, что при наступлении у ВСУ будет два удара – основной и отвлекающий. Отвлекающий маневр должен был нанести информационный эффект, а основной - обеспечить прорыв и достижение реальных конкретных военных результатов. Ничего из этого у противника не удалось. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер Алексей Живов
Тут есть два варианта – либо у ВСУ нет сил для отвлекающего маневра, либо у них был отвлекающий маневр в Херсонской области, и взрыв плотины Каховской ГЭС каким-то образом эту ситуацию изменил, рассказал эксперт.
Либо же, третий вариант – у украинского командования был какой-то отвлекающий маневр, который за пределами их политических рисков находится, например, это наступление на Белгородскую область или на Приднестровье, добавил он.
"Я очень сильно удивлен тем, что ВСУ довольно плоско все сделали [в наступлении]. Они раньше хитрили. Может быть, у них резервов не так много, как предполагали. Мы все-таки заметно их потрепали, перед началом контрнаступления, в течение месяца поражая склады с БК (боекомплектом - ред.), техникой, личным составом", - подчеркнул Живов.
Пока отвлекающего маневра ВСУ не произвели, если только вдруг не окажется, что все это хваленое наступление на Запорожье и есть - отвлекающий маневр, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
 
НовостиНовые регионынаступлениебоикомандованиеВСУ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:39Приватизация, юанизация и новые контракты: итоги второго дня ПМЭФ-2023
05:15Эксперт объяснил, почему России нужно перестать говорить о "красных линиях" с Западом
05:15Военный эксперт о том, что сделает Россия с западными коммуникациями на дне океана
05:05Последствия уничтожения Каховской ГЭС. Масштабная катастрофа с неочевидной военной выгодой для ВСУ
05:00"Навалилась целая дивизия". Военный блогер рассказал о ситуации на Времевском выступе
04:33Андрей Ковалев: В ответ на западные санкции и войну на Украине России нужны кардинальные реформы
04:30"Мы их заметно потрепали". Военный эксперт о том, что пошло не так с основным и отвлекающим ударом ВСУ
04:30Андрей Суздальцев: у США есть три сценария закончить войну на Украине
04:25Марков о том, кто на самом деле выигрывает прокси-войну на Украине
04:19"Там будет рубка, все погибнут". Военный эксперт о том, куда ударят ВСУ после Времевского выступа
04:15Эксперт объяснил, зачем США тайно разместили в Европе 150 ядерных снарядов
04:00"Противник передавливает". Военный эксперт о том, почему Россия оставила сёла на Времевском выступе
21:54Песков прокомментировал слова Макрона и Шольца о планах поговорить с Путиным
21:22Граница в Белгородской области будет охраняться силами "Ахмата" — Кадыров
19:58Экс-разведчик США Риттер рассказал, как оружие НАТО еще сильнее ослабило ВСУ при контрнаступлении
19:24Милли не назвал сроков поставки истребителей F-16 Киеву
18:30Кого ликвидировать, а кого адаптировать? Невенчанный дал рецепт победы на Украине. ВИДЕО
18:27Источник рассказал о состоянии главы ГУР Буданова
18:25Визит Гросси, "птичья коалиция". Итоги 15 июня на Украине
18:09200-летний нейтралитет не устоял. Как Украина лишила Швейцарию предмета национальной гордости
Лента новостейМолния