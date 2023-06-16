Александр Натиев: организатор несостоявшегося "кубанского десанта" - 16.06.2023 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20230616/1047140813.html
Александр Натиев: организатор несостоявшегося "кубанского десанта"
Александр Натиев: организатор несостоявшегося "кубанского десанта" - 16.06.2023 Украина.ру
Александр Натиев: организатор несостоявшегося "кубанского десанта"
Одним из значимых артефактов Украинской народной республики является поданная на Парижскую мирную конференцию карта, в которой в состав УНР входит не только... Украина.ру, 16.06.2023
2023-06-16T08:00
2023-06-16T08:00
история
история
история украины
унр
центральная рада
гетман скоропадский
гражданская война
белая армия
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Одним из значимых артефактов Украинской народной республики является поданная на Парижскую мирную конференцию карта, в которой в состав УНР входит не только Крым, но и Кубань. Подобные фантазии посещают и современных наследников УНР.В этом плане логично было бы вспомнить не только идеологов, но и организаторов "освободительного похода" на Кубань. Одним из них был Александр Натиев, погибший 16 июня 1919 года.Александра Натиева часто путают с его однофамильцем Зурабом. Иногда их принимают даже за одного человека, хотя на самом деле это разные люди и биография у них сильно отличается.Зураб Натиев родился в 1869 году, до революции служил в драгунском нижегородском полку, а после прихода к власти большевиков эмигрировал во Францию, где до последних дней был главой полкового союза офицеров. Умер он в 1937 году.Александр был на четыре года моложе и учился не в Тифлисском, а в Константиновском артиллерийском училище. Т.е., Зураб был кавалеристом, а Александр Натиев — артиллеристом. После окончания престижной Михайловской артиллерийской академии, Натиев начал службу в Туркестанской артиллерийской бригаде.Натиев не увлекался политикой, не принимал особо активного участия в начавшейся после 1917 года украинизации частей. Но в начале 1918 года внезапно оказался во главе одной из самых боеспособных сил УНР — Запорожского корпуса.Многим запорожцы известны благодаря их неразрывной связи со знаменитым Петром Болбочаном. Но сам Болбочан был лишь подчиненным Натиева. Во главе столь мощной силы Натиеву помог оказаться случай.Формирование запорожцев проходило в условиях серьезного внутреннего противостояния внутри Центральной Рады.Более левые элементы во главе с Винниченко абсолютно не доверяли офицерам и выступали против создания регулярной армии, за которую выступали их более умеренные оппоненты. Первоначально командиром запорожцев был генерал Присовский, которого Рада боялась пуще огня.Присовский действительно пользовался немалой популярностью и уважением, так что деятели Рады элементарно боялись военного переворота. Уже в начале марта 1918 года Присовского убрали и назначили вместо него Натиева, служившего инспектором артиллерии.Натиев был выбран в первую очередь потому, что был фигурой приемлемой для всех группировок и центров влияния. Он был далёк от украинского движения и от политики. При нём в краткие сроки отряд был развёрнут до дивизии. Командиром одного из полков стал Петр Болбочан, который в дальнейшем станет весьма заметной фигурой.Прославился Болбочан очень скоро, уже в апреле 1918 года, когда его полк принял участие в т.н. Крымской операции.Руководил операцией по захвату Крыма как раз Натиев. Смысл её был прост – воспользоваться приходом на Украину немцев и уходом большевиков и под шумок успеть перехватить Крым. Однако Крым в состав УНР не входил, немцы считали его самостоятельным образованием и на него у них были свои планы. Закончилось все тем, что немцы потребовали от украинцев немедленно покинуть территорию Крыма и Болбочану пришлось подчиниться.Запорожцев при гетмане не стали расформировывать, как некоторые другие части. Какое-то время перед ними маячила перспектива участия в кубанском десанте.Гетман Скоропадский поддерживал тесную связь с Кубанской народной республикой, в которой существовала мощная проукраинская фракция. Одним из дальнейших вариантов действий был десант запорожцев под командованием Натиева на Кубань для совместной борьбы с большевиками.Однако этот план никогда так и не был реализован. В первую очередь из-за явного противодействия немцев, которым нужен был стабильный украинский тыл, а вовсе не политические авантюры гетмана, которые грозили утратой этой стабильности.Интересно, что сам Натиев, будучи командиром одной из самых проукраинских воинских частей, отличавшейся стойкими взглядами, ещё с апреля 1918 года вел активные переговоры с белыми о переходе на их сторону вместе с подчинёнными.Звучит фантастически, но это факт, Натиев и значительная часть запорожцев готовы были уйти к белым и даже вели переговоры с Дроздовским, который со своим отрядом пробивался на Дон.19 апреля находившийся в Николаевке Дроздовский записал в своем дневнике:"Около 10 посланцев Натиева с письмом. Положение на Украине: делегация хлеборобов против социализации, арест министров, разгон Рады, предложение править хлеборобам, самостийникам-федералистам и правым эс-эрам.Отношение к Раде войск и народа, отношения между войсками Натиева и немцами, инцидент с обезоруживанием эшелона, захват телеграфных линий, контроль даже над Натиевым. Настроение против самостийности. Желание присоединиться к нам. Просьба обождать.Ответил о желательности присоединения, но ждать не можем, ищем соединения в Ростове и Новочеркасске, где подождём. Состав дивизии — около 800 офицеров и 2 тысячи солдат, броневики, артиллерия лёгкая и тяжёлая, очень много снарядов.Предложил ему план — идти под украинским флагом по железным дорогам в Таганрог — Ростов, где открыть карты… Условился послать связь, когда достигну своего соединения".Эту же историю приводит в своих мемуарах "Поход Яссы — Дон" дроздовец Колтышев:"Поздно вечером распространился слух о получении Дроздовским письма от одного из украинских начальников, А. Натиева, который сообщал о разгоне немцами Рады, об испортившихся отношениях между украинскими и немецкими войсками, о контроле последних над Натиевым и о его желании с дивизией в составе 1000 офицеров и 2000 солдат присоединиться к нам".Однако соединения дроздовцев с запорожцами так и не случилось.Натиев остался у гетмана, хотя и относился к нему без особых восторгов. Некоторое время Натиев и запорожцы вообще считались едва ли не главными сторонниками эрцгерцога Вильгельма Габсбурга, более известного как Василь Вышиваный, которого прочили в украинские монархи.Вышиваный был австрийской интригой, которую немцы достаточно быстро пресекли. По их настоянию того сплавили в ЗУНР осенью 1918 года.Для Скоропадского симпатии Натиева не остались секретом, в октябре 1918 года он отправил генерал-хорунжего в отставку.Однако вскоре нужда заставила гетмана искать помощи у Натиева. Оставшись без поддержки немцев, он попытался поставить на умеренные силы против почти открыто готовивших восстание сил Директории.Натиев и первый командир запорожцев Присовский должны были сформировать новый, альтернативный отряд запорожцев для защиты Киева от войск Директории.Из этой затеи ничего не вышло, зато Натиев угодил в список врагов революции и после взятие Киева войсками Петлюры некоторое время провёл под арестом и допрашивался комиссией по борьбе с контрреволюцией. Служить Директории Натиев не захотел и окончательно покинул армию.Под предлогом возвращения на историческую родину (Грузия провозгласила независимость) он покинул Украину и поступил на службу к Деникину. В белой армии Натиев был назначен инспектором по формированию частей.Обстоятельства гибели Натиева до сих пор не выяснены.По одной версии он сформировал на Кавказе отряд добровольцев, вместе с которым отбыл на фронт и погиб в одной из стычек с красными. По другой версии он был застрелен неизвестным лицом на улицах Батуми. И в том, и в другом случаях совпадают лишь даты его смерти — 16 июня 1919 года.
https://ukraina.ru/20190628/1024063038.html
https://ukraina.ru/20211121/1032679098.html
https://ukraina.ru/20201121/1029645541.html
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Евгений Антонюк
Евгений Антонюк
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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история, история украины, унр, центральная рада, гетман скоропадский, гражданская война, белая армия
История, История, история Украины, УНР, Центральная Рада, гетман Скоропадский, гражданская война, Белая Армия

Александр Натиев: организатор несостоявшегося "кубанского десанта"

08:00 16.06.2023
 
© commons.wikimedia.orgПарад германских войск в Харькове. В центре атаман Натиев
Парад германских войск в Харькове. В центре атаман Натиев - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© commons.wikimedia.org
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Евгений Антонюк
публицист
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Одним из значимых артефактов Украинской народной республики является поданная на Парижскую мирную конференцию карта, в которой в состав УНР входит не только Крым, но и Кубань. Подобные фантазии посещают и современных наследников УНР.
В этом плане логично было бы вспомнить не только идеологов, но и организаторов "освободительного похода" на Кубань. Одним из них был Александр Натиев, погибший 16 июня 1919 года.
Александра Натиева часто путают с его однофамильцем Зурабом. Иногда их принимают даже за одного человека, хотя на самом деле это разные люди и биография у них сильно отличается.
Зураб Натиев родился в 1869 году, до революции служил в драгунском нижегородском полку, а после прихода к власти большевиков эмигрировал во Францию, где до последних дней был главой полкового союза офицеров. Умер он в 1937 году.
Александр был на четыре года моложе и учился не в Тифлисском, а в Константиновском артиллерийском училище. Т.е., Зураб был кавалеристом, а Александр Натиев — артиллеристом. После окончания престижной Михайловской артиллерийской академии, Натиев начал службу в Туркестанской артиллерийской бригаде.
- РИА Новости, 1920, 28.06.2019
28 июня 2019, 01:00
День в истории. 28 июня: Петлюра добился расстрела булгаковского БолботунаВ этот день в 1919 году по приказу Петлюры был расстрелян полковник УНР Петр Болбочан, которого Булгаков вывел под фамилией Болботун в «Днях Турбиных». Этнический молдаванин и офицер императорской армии после революции стал убежденным украинским националистом. Но политические разногласия с Петлюрой и Винниченко сгубили амбициозного полковника.
Натиев не увлекался политикой, не принимал особо активного участия в начавшейся после 1917 года украинизации частей. Но в начале 1918 года внезапно оказался во главе одной из самых боеспособных сил УНР — Запорожского корпуса.
Многим запорожцы известны благодаря их неразрывной связи со знаменитым Петром Болбочаном. Но сам Болбочан был лишь подчиненным Натиева. Во главе столь мощной силы Натиеву помог оказаться случай.
Формирование запорожцев проходило в условиях серьезного внутреннего противостояния внутри Центральной Рады.
Более левые элементы во главе с Винниченко абсолютно не доверяли офицерам и выступали против создания регулярной армии, за которую выступали их более умеренные оппоненты. Первоначально командиром запорожцев был генерал Присовский, которого Рада боялась пуще огня.
Присовский действительно пользовался немалой популярностью и уважением, так что деятели Рады элементарно боялись военного переворота. Уже в начале марта 1918 года Присовского убрали и назначили вместо него Натиева, служившего инспектором артиллерии.
Натиев был выбран в первую очередь потому, что был фигурой приемлемой для всех группировок и центров влияния. Он был далёк от украинского движения и от политики. При нём в краткие сроки отряд был развёрнут до дивизии. Командиром одного из полков стал Петр Болбочан, который в дальнейшем станет весьма заметной фигурой.
Прославился Болбочан очень скоро, уже в апреле 1918 года, когда его полк принял участие в т.н. Крымской операции.
Руководил операцией по захвату Крыма как раз Натиев. Смысл её был прост – воспользоваться приходом на Украину немцев и уходом большевиков и под шумок успеть перехватить Крым. Однако Крым в состав УНР не входил, немцы считали его самостоятельным образованием и на него у них были свои планы. Закончилось все тем, что немцы потребовали от украинцев немедленно покинуть территорию Крыма и Болбочану пришлось подчиниться.
Вокруг Булгакова - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
21 ноября 2021, 10:00"Вокруг Булгакова"
«Вокруг Булгакова»: Лев Толстой как зеркало Симона ПетлюрыПэтурра. По Булгакову так, с ударением на последнюю букву, называли немцы Симона Петлюру. Это один из главных персонажей «Белой гвардии», который, однако, на страницах произведения так и не появляется, не смотря на то, что оказывает решающее влияние на судьбы главных героев. Впрочем, сказать, что «Белая гвардия» — роман о Петлюре, нельзя
Запорожцев при гетмане не стали расформировывать, как некоторые другие части. Какое-то время перед ними маячила перспектива участия в кубанском десанте.
Гетман Скоропадский поддерживал тесную связь с Кубанской народной республикой, в которой существовала мощная проукраинская фракция. Одним из дальнейших вариантов действий был десант запорожцев под командованием Натиева на Кубань для совместной борьбы с большевиками.
Однако этот план никогда так и не был реализован. В первую очередь из-за явного противодействия немцев, которым нужен был стабильный украинский тыл, а вовсе не политические авантюры гетмана, которые грозили утратой этой стабильности.
Интересно, что сам Натиев, будучи командиром одной из самых проукраинских воинских частей, отличавшейся стойкими взглядами, ещё с апреля 1918 года вел активные переговоры с белыми о переходе на их сторону вместе с подчинёнными.
Звучит фантастически, но это факт, Натиев и значительная часть запорожцев готовы были уйти к белым и даже вели переговоры с Дроздовским, который со своим отрядом пробивался на Дон.
19 апреля находившийся в Николаевке Дроздовский записал в своем дневнике:
"Около 10 посланцев Натиева с письмом. Положение на Украине: делегация хлеборобов против социализации, арест министров, разгон Рады, предложение править хлеборобам, самостийникам-федералистам и правым эс-эрам.
Отношение к Раде войск и народа, отношения между войсками Натиева и немцами, инцидент с обезоруживанием эшелона, захват телеграфных линий, контроль даже над Натиевым. Настроение против самостийности. Желание присоединиться к нам. Просьба обождать.
21 ноября 2020, 16:00
Бок о бок с Галаньбой и Болботуном. О самой последней кампании белой армии и белых пятнах в ее историиДеражня, а не Перекоп. Место последнего боя
Ответил о желательности присоединения, но ждать не можем, ищем соединения в Ростове и Новочеркасске, где подождём. Состав дивизии — около 800 офицеров и 2 тысячи солдат, броневики, артиллерия лёгкая и тяжёлая, очень много снарядов.
Предложил ему план — идти под украинским флагом по железным дорогам в Таганрог — Ростов, где открыть карты… Условился послать связь, когда достигну своего соединения".
Эту же историю приводит в своих мемуарах "Поход Яссы — Дон" дроздовец Колтышев:
"Поздно вечером распространился слух о получении Дроздовским письма от одного из украинских начальников, А. Натиева, который сообщал о разгоне немцами Рады, об испортившихся отношениях между украинскими и немецкими войсками, о контроле последних над Натиевым и о его желании с дивизией в составе 1000 офицеров и 2000 солдат присоединиться к нам".
Однако соединения дроздовцев с запорожцами так и не случилось.
Натиев остался у гетмана, хотя и относился к нему без особых восторгов. Некоторое время Натиев и запорожцы вообще считались едва ли не главными сторонниками эрцгерцога Вильгельма Габсбурга, более известного как Василь Вышиваный, которого прочили в украинские монархи.
Вышиваный был австрийской интригой, которую немцы достаточно быстро пресекли. По их настоянию того сплавили в ЗУНР осенью 1918 года.
Для Скоропадского симпатии Натиева не остались секретом, в октябре 1918 года он отправил генерал-хорунжего в отставку.
Однако вскоре нужда заставила гетмана искать помощи у Натиева. Оставшись без поддержки немцев, он попытался поставить на умеренные силы против почти открыто готовивших восстание сил Директории.
Натиев и первый командир запорожцев Присовский должны были сформировать новый, альтернативный отряд запорожцев для защиты Киева от войск Директории.
Деникин
9 октября 2019, 17:44
Белая альтернатива. Малороссия и Новороссия в теории и практике генералов Деникина и ВрангеляВ этом году исполняется столетний юбилей решающих сражений Гражданской войны в России. Из всех антибольшевистских сил наиболее сильным было южнорусское белое движение. К началу 1919 г. командование Вооруженных сил Юга России перебросило основные свои силы на Донбасс, вступив на территорию УССР
Из этой затеи ничего не вышло, зато Натиев угодил в список врагов революции и после взятие Киева войсками Петлюры некоторое время провёл под арестом и допрашивался комиссией по борьбе с контрреволюцией. Служить Директории Натиев не захотел и окончательно покинул армию.
Под предлогом возвращения на историческую родину (Грузия провозгласила независимость) он покинул Украину и поступил на службу к Деникину. В белой армии Натиев был назначен инспектором по формированию частей.
Обстоятельства гибели Натиева до сих пор не выяснены.
По одной версии он сформировал на Кавказе отряд добровольцев, вместе с которым отбыл на фронт и погиб в одной из стычек с красными. По другой версии он был застрелен неизвестным лицом на улицах Батуми. И в том, и в другом случаях совпадают лишь даты его смерти — 16 июня 1919 года.
 
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08:00Александр Натиев: организатор несостоявшегося "кубанского десанта"
07:58Виновнику утечки секретных документов Пентагона утяжелили обвинения
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