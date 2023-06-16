https://ukraina.ru/20230616/1047140813.html

Александр Натиев: организатор несостоявшегося "кубанского десанта"

Александр Натиев: организатор несостоявшегося "кубанского десанта" - 16.06.2023 Украина.ру

Александр Натиев: организатор несостоявшегося "кубанского десанта"

Одним из значимых артефактов Украинской народной республики является поданная на Парижскую мирную конференцию карта, в которой в состав УНР входит не только... Украина.ру, 16.06.2023

2023-06-16T08:00

2023-06-16T08:00

2023-06-16T08:00

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Одним из значимых артефактов Украинской народной республики является поданная на Парижскую мирную конференцию карта, в которой в состав УНР входит не только Крым, но и Кубань. Подобные фантазии посещают и современных наследников УНР.В этом плане логично было бы вспомнить не только идеологов, но и организаторов "освободительного похода" на Кубань. Одним из них был Александр Натиев, погибший 16 июня 1919 года.Александра Натиева часто путают с его однофамильцем Зурабом. Иногда их принимают даже за одного человека, хотя на самом деле это разные люди и биография у них сильно отличается.Зураб Натиев родился в 1869 году, до революции служил в драгунском нижегородском полку, а после прихода к власти большевиков эмигрировал во Францию, где до последних дней был главой полкового союза офицеров. Умер он в 1937 году.Александр был на четыре года моложе и учился не в Тифлисском, а в Константиновском артиллерийском училище. Т.е., Зураб был кавалеристом, а Александр Натиев — артиллеристом. После окончания престижной Михайловской артиллерийской академии, Натиев начал службу в Туркестанской артиллерийской бригаде.Натиев не увлекался политикой, не принимал особо активного участия в начавшейся после 1917 года украинизации частей. Но в начале 1918 года внезапно оказался во главе одной из самых боеспособных сил УНР — Запорожского корпуса.Многим запорожцы известны благодаря их неразрывной связи со знаменитым Петром Болбочаном. Но сам Болбочан был лишь подчиненным Натиева. Во главе столь мощной силы Натиеву помог оказаться случай.Формирование запорожцев проходило в условиях серьезного внутреннего противостояния внутри Центральной Рады.Более левые элементы во главе с Винниченко абсолютно не доверяли офицерам и выступали против создания регулярной армии, за которую выступали их более умеренные оппоненты. Первоначально командиром запорожцев был генерал Присовский, которого Рада боялась пуще огня.Присовский действительно пользовался немалой популярностью и уважением, так что деятели Рады элементарно боялись военного переворота. Уже в начале марта 1918 года Присовского убрали и назначили вместо него Натиева, служившего инспектором артиллерии.Натиев был выбран в первую очередь потому, что был фигурой приемлемой для всех группировок и центров влияния. Он был далёк от украинского движения и от политики. При нём в краткие сроки отряд был развёрнут до дивизии. Командиром одного из полков стал Петр Болбочан, который в дальнейшем станет весьма заметной фигурой.Прославился Болбочан очень скоро, уже в апреле 1918 года, когда его полк принял участие в т.н. Крымской операции.Руководил операцией по захвату Крыма как раз Натиев. Смысл её был прост – воспользоваться приходом на Украину немцев и уходом большевиков и под шумок успеть перехватить Крым. Однако Крым в состав УНР не входил, немцы считали его самостоятельным образованием и на него у них были свои планы. Закончилось все тем, что немцы потребовали от украинцев немедленно покинуть территорию Крыма и Болбочану пришлось подчиниться.Запорожцев при гетмане не стали расформировывать, как некоторые другие части. Какое-то время перед ними маячила перспектива участия в кубанском десанте.Гетман Скоропадский поддерживал тесную связь с Кубанской народной республикой, в которой существовала мощная проукраинская фракция. Одним из дальнейших вариантов действий был десант запорожцев под командованием Натиева на Кубань для совместной борьбы с большевиками.Однако этот план никогда так и не был реализован. В первую очередь из-за явного противодействия немцев, которым нужен был стабильный украинский тыл, а вовсе не политические авантюры гетмана, которые грозили утратой этой стабильности.Интересно, что сам Натиев, будучи командиром одной из самых проукраинских воинских частей, отличавшейся стойкими взглядами, ещё с апреля 1918 года вел активные переговоры с белыми о переходе на их сторону вместе с подчинёнными.Звучит фантастически, но это факт, Натиев и значительная часть запорожцев готовы были уйти к белым и даже вели переговоры с Дроздовским, который со своим отрядом пробивался на Дон.19 апреля находившийся в Николаевке Дроздовский записал в своем дневнике:"Около 10 посланцев Натиева с письмом. Положение на Украине: делегация хлеборобов против социализации, арест министров, разгон Рады, предложение править хлеборобам, самостийникам-федералистам и правым эс-эрам.Отношение к Раде войск и народа, отношения между войсками Натиева и немцами, инцидент с обезоруживанием эшелона, захват телеграфных линий, контроль даже над Натиевым. Настроение против самостийности. Желание присоединиться к нам. Просьба обождать.Ответил о желательности присоединения, но ждать не можем, ищем соединения в Ростове и Новочеркасске, где подождём. Состав дивизии — около 800 офицеров и 2 тысячи солдат, броневики, артиллерия лёгкая и тяжёлая, очень много снарядов.Предложил ему план — идти под украинским флагом по железным дорогам в Таганрог — Ростов, где открыть карты… Условился послать связь, когда достигну своего соединения".Эту же историю приводит в своих мемуарах "Поход Яссы — Дон" дроздовец Колтышев:"Поздно вечером распространился слух о получении Дроздовским письма от одного из украинских начальников, А. Натиева, который сообщал о разгоне немцами Рады, об испортившихся отношениях между украинскими и немецкими войсками, о контроле последних над Натиевым и о его желании с дивизией в составе 1000 офицеров и 2000 солдат присоединиться к нам".Однако соединения дроздовцев с запорожцами так и не случилось.Натиев остался у гетмана, хотя и относился к нему без особых восторгов. Некоторое время Натиев и запорожцы вообще считались едва ли не главными сторонниками эрцгерцога Вильгельма Габсбурга, более известного как Василь Вышиваный, которого прочили в украинские монархи.Вышиваный был австрийской интригой, которую немцы достаточно быстро пресекли. По их настоянию того сплавили в ЗУНР осенью 1918 года.Для Скоропадского симпатии Натиева не остались секретом, в октябре 1918 года он отправил генерал-хорунжего в отставку.Однако вскоре нужда заставила гетмана искать помощи у Натиева. Оставшись без поддержки немцев, он попытался поставить на умеренные силы против почти открыто готовивших восстание сил Директории.Натиев и первый командир запорожцев Присовский должны были сформировать новый, альтернативный отряд запорожцев для защиты Киева от войск Директории.Из этой затеи ничего не вышло, зато Натиев угодил в список врагов революции и после взятие Киева войсками Петлюры некоторое время провёл под арестом и допрашивался комиссией по борьбе с контрреволюцией. Служить Директории Натиев не захотел и окончательно покинул армию.Под предлогом возвращения на историческую родину (Грузия провозгласила независимость) он покинул Украину и поступил на службу к Деникину. В белой армии Натиев был назначен инспектором по формированию частей.Обстоятельства гибели Натиева до сих пор не выяснены.По одной версии он сформировал на Кавказе отряд добровольцев, вместе с которым отбыл на фронт и погиб в одной из стычек с красными. По другой версии он был застрелен неизвестным лицом на улицах Батуми. И в том, и в другом случаях совпадают лишь даты его смерти — 16 июня 1919 года.

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https://ukraina.ru/20191009/1025274737.html

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Евгений Антонюк

Евгений Антонюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгений Антонюк

история, история украины, унр, центральная рада, гетман скоропадский, гражданская война, белая армия