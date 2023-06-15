Известный волонтер "Крипто-Каджит" о том, как эффективно помогать фронту и не попасть на мошенников - 15.06.2023 Украина.ру
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Известный волонтер "Крипто-Каджит" о том, как эффективно помогать фронту и не попасть на мошенников
Известный волонтер "Крипто-Каджит" о том, как эффективно помогать фронту и не попасть на мошенников - 15.06.2023 Украина.ру
Известный волонтер "Крипто-Каджит" о том, как эффективно помогать фронту и не попасть на мошенников
О принципах работы волонтеров летом 2023 года, а также о потребностях армии, культурном фронте, войне энтузиастов, финансах и многом другом журналисту издания "Украина.ру" рассказал лидер группировки "Повернутые на волонтерстве" Александр, известный на фронте под позывным "Крипто-Каджит"
2023-06-15T14:50
2023-06-15T14:50
интервью
сво
волонтеры
армия
снаряжение
новые регионы
днр
лнр
фронт
художник
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– Александр, как вы стали волонтером?– Как-то так получилось. Волонтером я стал еще в самом начале этой истории – 24 февраля. Кто-то из наших ребят оказался в Росгвардии, кто-то в армии. Собрались мы нашим небольшим коллективом и помогали чем могли. Кто-то, как я, помогал финансово, а парни, у которых были транспорт и время, отвозили то, чего не хватало. Уже тогда мы удивлялись, что армии чего-то не хватает.Вроде же наша армия всех сильнее, но раз надо, то надо. Медицина, тепловизоры, снаряжение, форма: все это тихонько пошло.А когда наши росгвардейцы из Крыма понесли первые серьезные потери, все вышло на новый уровень, поскольку много снаряги сгорело. Я собрал всю нашу тусовку (тогда еще страйкбольную), и вместе мы решили помогать ребятам.Собрали еще снаряжения, закупили теплаки, несколько дронов. Вовлеклись в это дело, а тут мобилизация, в связи с которой за ленточкой оказалось ну очень много наших.В общем, собралась тогда команда из числа наиболее активных. Создали канал в "Телеграмм", завели группу во "ВКонтакте", стали формировать грузы и с кем-то их отправлять.Потом была пара неприятных эпизодов: что-то куда-то не доехало, что-то якобы отжали. Мы не поверили, но за всеми не уследишь ведь. В общем, с начала 2023 года решили ездить самостоятельно. Теперь гоняем по Донецкой и Луганской республикам, помогаем нашим ребятам, которые находятся на первой и второй линиях.– "Мы"? Выходит, у вас организация?– Скорее уже команда. Организации, как таковой, у нас нет. Есть группа из двадцати с лишним человек, которая работает на добровольных началах. И каждый занимается своим делом.Часть команды на четырех автомобилях по лучшим ценам закупает необходимое в Москве и Самаре, договаривается с оптовиками по медицине. Что-то по безналу покупаем, что-то за наличные. Главное – максимум качества при минимальных затратах.Другая часть команды занимается подборкой качественного снаряжения. Мы смотрим, что появилось новое, что сейчас лучше, что и у кого лучше брать, а с кем лучше не связываться. То есть находим лучшее за адекватные деньги.По сути дела, мы команда неравнодушных людей, которым нужна не только победа, но и чтобы парни остались живы-здоровы.– В чем фронт нуждается в июне 2023 года?– Прямо сейчас речь идет о четырех позициях. Первое – приборы ночного видения с электронно-оптическим преобразователем. Они дорогие: от 140 до 170 тысяч рублей. Такие нужны водителям. Второе – тепловизоры. Либо термоприцелы, либо просто "гляделки", с помощью которых ведется наблюдение за вражескими позициями, за лесополосой. На "нуле", на первой линии это особенно важно, чтобы определять, идет к тебе кто-то или нет.Тепловизоров нужно много, чтобы на троих бойцов имелся хотя бы один. Это прямо минимум. Ну и желательно иметь запасной, поскольку на войне что-нибудь постоянно ломается.Третье – дронобойки, поскольку дронов сейчас немеряно – что с нашей стороны, что со стороны противника. Это и корректировка артиллерии, и сбросы ВОГов, и FPVшки. Нужны качественные дронобойки с износостойкими корпусами.Четвертое направление – самое актуальное, но и самое дорогостоящее. Речь идет о купольной системе защиты. Что это такое? Вот сейчас мы сидим в обороне, а после двинемся вперед. А как с "птичками" бороться? Для этого и нужны купола.Вот эти четыре позиции сейчас актуальны. Ну и особняком стоит проблема связи, которая в большей степени уже решена. То есть нужны хорошие шифрованные рации, которые можно объединить в единую сеть, которые бьют на пятнадцать километров.Чем лучше связь, тем лучше парни работают не только в рамках подразделения, но и в спайке с ближайшими соседями. Чтобы понимать, что у кого и где происходит. Оперативная связь очень важна.– Все четыре позиции – высокотехнологичное оборудование, которое мы, как правило, закупаем в том же Китае. А наше-то где?– Наше? Вот чего не знаю, того не знаю. Вроде должны быть наши ПНВ "Катод" и 1ПН 138, но на "нуле" у парней их реально нет. Я не знаю, где они. Может, на складах пылятся, а может их недостаточно, поскольку не отлажено производство. Может, их преимущественно выдают нашим спецам, но я их объективно не вижу.Порой доходит до смешного. Вот недавно помогал ребятам купить бинокуляр ночного видения, да? Ничего отечественного, конечно, им не выдали, а купить отечественное у нас нереально, поскольку все идет в оборонку.В итоге купили американский PVS-7, в котором стоят отечественные компоненты. Отдали 170 тысяч, и он действительно хорошо работает, но блин… Как так?С тепловизорами – примерно та же история. В основном пацаны используют "гайды", а кто побогаче – "дедалы" и "пульсары". Ну или разживаются трофейными: американскими, французскими и так далее.О "птичках" вообще молчу. Где наши птички, где нормальные квадрокоптеры для разведки, я просто не знаю. FPV – отдельная тема. Никто из нас FPV-дронов от Минобороны в глаза не видел. Тут большое спасибо ребятам из "Тройки" - судоплатовцам (энтузиасты дроностроения, - прим. авт.), которые вкладывают в это дело душу, закупают детали и комплектующие, собирают огромное количество FPV-шек. Может что-то и появилось от Минобороны, но где это все? Вот "Ланцет" – хорошая штука, да. Но это ведь не одно и то же.– Все, что требуется армии, стоит немалых денег. Где их берут волонтеры?– Деньги, как правило, поступают от неравнодушных людей. Бывает, что кто-то самостоятельно купить не может, чтобы передать нам. Кому-то в принципе проще помогать деньгами. В России много неравнодушных людей, которые понимают, что ничего и никогда на фронте не бывает лишним. Сегодня это есть, а завтра – нет. Должен быть запас.Вот журналист Сладков очень верно подметил, что на роту положено шестьдесят саперных лопат, а нужно, чтоб было шестьсот. Чтобы в любой момент ребята могли получить новые. Что-то уничтожается противником, что-то ломается, что-то теряется… Это нормально. Потому должен быть запас.Люди это понимают, а потому сборы проходят хорошо. В месяц это тысяч триста-пятьсот. А кто-то сам покупает и передает через нас. Им так проще. Так они уверены, что мы их деньги не пропьем и не прогуляем. И это тоже нормально.Мы даже предлагаем: ребята, купите все, что нужно, а мы передадим военным и предоставим отчет. Был примечательный случай с ИВЛ. Мужик не очень-то доверял, и я предложил купить ИВЛ за полмиллиона самостоятельно. Я прислал ему отчет о передаче аппарата в госпиталь, а он просто оплатил по безналу.– Насколько мне известно, есть и другие источники. Расскажите о вашем культурно-гуманитарном проекте с сетевым художником DaZbastaDraw.– Мы знакомы уже очень много лет через общее хобби, а когда все это началось, были бок о бок. Так проект и вырос. После января 2023-го, когда я сам начал гонять, мерч от DaZbasta стал пользоваться спросом. А сам он такой человек… Ему эти деньги не особо нужны. Он целеустремленный, патриотически настроенный. Подумал-подумал и предложил: а давай все деньги, вырученные с продажи мерча, пускать на помощь военным? Хорошая же идея! Люди не только покупают что-то красивое, но и реально помогают нашим парням.Есть интересная история про альбомы. В общем, однажды DaZbasta заказал несколько альбомов со своим артом. И тут мы подумали, что мерч – это здорово, но можно превратить его в нечто большее. Отвезти за ленточку, дать ребятам написать в нем какие-то пожелания. Это уже вещь с историей – частичка СВО. Практически музейный экспонат.В общем, так мы и сделали, а после организовали благотворительный аукцион. Первый альбом ушел за 45 тысяч. Мы такого не ожидали. Второй альбом, который я подписывал в Луганске, Донецке, Сватово, ушел без аукциона даже. Просто один хороший человек по имени Денис написал, что не видит смысла в аукционе, поскольку готов отдать за него сразу сто тысяч. Мы посовещались и решили согласиться.– А идея художественного проекта как зародилась? Ведь в какой-то момент его арт на фронте стал мелькать повсеместно.– Это лучше бы спросить у него, но я могу рассказать со своей стороны. Изначально ведь это был очень маленький Телеграмм-канал. Когда с украинской стороны пошла тема о "русских орках" и Мордоре, DaZbasta сказал, что покажет им настоящих орков. Взял и нарисовал крутого русского орка. Идея ушла в массы и процесс запустился.Он стал рисовать множество артов, связанных с тематикой СВО. Вот когда украинский танк уничтожил собственных бойцов, он даже комикс нарисовал и сделал стикеры. Такая вот политическая сатира.В какой-то момент его работы заметили и стали разносить по всем телеграм-каналам, но главное, что его работы понравились ребятам на фронте. Подтянулись военные каналы. Вся эта история близка тем, кто находится здесь – близко к войне. Будь то военные, журналисты, гуманитарщики.И этот проект, наверное, дал то, чего так не хватало нашей стране – хорошую политическую сатиру, которая работала в годы Великой Отечественной. На государственном уровне это не решилось, но благодаря таким людям, как DaZbasta, благодаря его агитбригаде художников, процесс пошел довольно быстро. Уже какие-то выставки устраивают, плакаты развешивают. И это правильно. Подобного сегодня должно быть намного больше.– Энтузиасты закрывают потребности фронта, энтузиасты воюют на информационном и культурном фронтах. Нет ощущения, что это война энтузиастов?– Скажем так… Очень жаль, что нам приходится возить эти сложные технические средства: ПНВ, тепловизоры, бронеплиты и так далее. С другой стороны, очень и очень хорошо, что людей, готовых заниматься этим, у нас действительно много. У нас, в принципе, появляется полноценное гражданское общество, которое понимает, что народ и армия – это единое целое.И вот даже не знаю. Если бы в армии все-все было в порядке, если бы всего хватало, то может и не появились бы такие люди, как мы. Трудно сказать, да?Да, хотелось бы, чтоб уже завтра на передке все необходимое появилось. Чтобы все оперативно подвозили, а волонтеры ездили только ради посылок от родных. Да, было бы круто.– Военные нередко просят волонтеров привозить лишь самое необходимое, а носки-конфеты они и сами купят. Какие мысли на этот счет?– "Трусишками-носочками" мы тоже чуть-чуть занимаемся, я объясню почему. Тут ведь нужно разделять – есть "ноль", есть первая и вторая линии. "Ноль" — это ЛБС, откуда парни не могут отлучиться в магазин. Вот им те же майки-трусы хорошие действительно нужны, поскольку даже вымыться там порой негде и некогда.А вот для первой линии все это куда менее актуально. Туда нужно возить лишь то, что спасает жизни. Поэтому люди, которые просят не возить белье и вкусняшки, абсолютно правы.Я считаю, что 90% груза – это обязательно что-то ценное: элементы бронезащиты, средства обнаружения, средства разведки. И лишь оставшиеся 10% - обувь, форма, трусы-носки. Потому что все это расходники. Все это быстро изнашивается, а в рванье ходить – так себе идея.К тому, чтобы возить еду и сладости, отношусь скептически. С другой стороны, есть важный момент – посылки от родственников. Им хочется передать бойцам какую-то частичку дома вместе с вареньем или еще чем. Но с военной точки зрения – да, бессмысленно.Допустим, мы хотим привезти четыре коробки с нательным бельем. По деньгам, к примеру, выходит шестьдесят тысяч рублей. Но можно ведь на эти деньги купить хотя бы простенькую "гляделку" за 45 тысяч, а на оставшиеся 15 набрать трусов-маек. И это будет куда полезнее. Почему? У парней появится дополнительное средство наблюдения, которое реально спасает жизни. Вот я женам военнослужащих недавно сказал очень просто: давайте передадим ребятам гели для душа, пахучее мыльце, носочки, трусишки, чтобы противника они встретили чистыми и опрятными.Ну, давайте подумаем! Если они без "глаз" там сидят, то их ночью придут и постреляют. Да, может и отобьются. Но будут раненые, будут погибшие. А с "гляделками" они сразу обнаружат противника и встретят с распростертыми объятиями. Так ведь лучше, правда? Может нужно иначе расставлять приоритеты, а не гель для душа и мыльце покупать?Нет возможности собрать на тепловизор? Есть всего 25 тысяч рублей, а не 60? Хорошо! На эти деньги можно купить очень полезную вещь – модератор звука, более известный как "банка". С ним бойцу станет куда проще отрабатывать по противнику, поскольку тот не сможет вот так сразу определить его позицию. Что днем, что ночью.– Иные считают, что помогать фронту не нужно в принципе. Нужно требовать от государства и ждать, когда же оно все это даст.– Да, армия должна была снабдить всем необходимым, но этого не случилось. По каким причинам – не знаю. Что делать? Можно плакать и возмущаться, а можно подумать о собственной пятой точке, пока та не прострелена.Есть отличный пример: парни из одной страйкбольной команды ушли воевать по мобилизации. Попался им толковый командир, вместе с которым они донесли до остальных, что реальность вот такая, а потому нужно инвестировать в себя.В тылу несколько толковых девчонок быстренько организовали остальных и стали инвестировать в ребят. Уже к декабрю они были заряжены капитально. У каждого были свои тепловизор, ПНВ, хорошая броня, отличное снаряжение.А оказались они в зоне активности вражеских ДРГ. В итоге залетели к ним очень любопытные "туристы". Вот эти разноцветные ребята, которые не говорят на украинском. Неправильные какие-то украинцы, нетипичные.В общем, встретили их очень тепло, поскольку и "птички" свои были, и тепловизоры. Что в итоге? Парни еще и приоделись всем на зависть. Грамотно взяли в кольцо, грамотно уничтожили, чтобы минимально повредить снаряжение. Трофеи были максимально "вкусными". Где-то у меня даже фотографии этих трофеев опубликованы.Почему столько трофеев? Потому, что ребята и снарядились по полной, и задачи с грамотным командиром выполняли качественно. Они даже ничего не просят уже. Разве что в гости заехать. Максимум – подсумки какие-то, аккумуляторы запасные, пауэрбанки. Что-то утонуло, что-то сгорело. Бывает.Да, армия должна была обеспечить, но сидеть и ждать – не лучшая идея. Надеюсь, что со временем у Минобороны со снабжением все наладится, но пока так.– Мы говорили о доверии к волонтерам. Как отличить настоящих волонтеров от аферистов, которых сегодня тоже немало?– Смотреть, что это за группа, куда она ездит, какие материалы публикует. Если у них все живое и настоящее, если видно, что это на фото и видео не третья линия и не какая-нибудь Ростовская область, то в принципе людям можно верить. Главное – убедитесь, что общаетесь с одним из них, а не с каким-то случайным мошенником, который отношения к группе не имеет и никуда не ездит.Но лучше искать через знакомых, потому что лучший вариант на сегодня – сарафанное радио. Обычно ведь как бывает? К нам вот часто обращаются, потому что жена парня, которому привозили, дала телефон своей подруге, а у той есть коллега, чей муж тоже воюет и тоже получал от нас что-то.Люди выходят на нас через шесть рукопожатий, привозят свои посылки. Еще важно не бояться задавать любые вопросы. Если вам дают внятные ответы, значит все будет хорошо.
https://ukraina.ru/20230517/1046278544.html
https://ukraina.ru/20221219/1041930537.html
https://ukraina.ru/20221216/1041872933.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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интервью, сво, волонтеры, армия, снаряжение, новые регионы, днр, лнр, фронт, художник
Интервью, СВО, волонтеры, армия, снаряжение, Новые регионы, ДНР, ЛНР, фронт, художник

Известный волонтер "Крипто-Каджит" о том, как эффективно помогать фронту и не попасть на мошенников

14:50 15.06.2023
 
© Игорь ГомольскийКрипто-Каджит интервью
Крипто-Каджит интервью
© Игорь Гомольский
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Игорь Гомольский
специальный корреспондент издания Украина.ру
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О принципах работы волонтеров летом 2023 года, а также о потребностях армии, культурном фронте, войне энтузиастов, финансах и многом другом журналисту издания "Украина.ру" рассказал лидер группировки "Повернутые на волонтерстве" Александр, известный на фронте под позывным "Крипто-Каджит"
Александр, как вы стали волонтером?
– Как-то так получилось. Волонтером я стал еще в самом начале этой истории – 24 февраля.
Кто-то из наших ребят оказался в Росгвардии, кто-то в армии. Собрались мы нашим небольшим коллективом и помогали чем могли. Кто-то, как я, помогал финансово, а парни, у которых были транспорт и время, отвозили то, чего не хватало. Уже тогда мы удивлялись, что армии чего-то не хватает.
Вроде же наша армия всех сильнее, но раз надо, то надо. Медицина, тепловизоры, снаряжение, форма: все это тихонько пошло.
А когда наши росгвардейцы из Крыма понесли первые серьезные потери, все вышло на новый уровень, поскольку много снаряги сгорело. Я собрал всю нашу тусовку (тогда еще страйкбольную), и вместе мы решили помогать ребятам.
Собрали еще снаряжения, закупили теплаки, несколько дронов. Вовлеклись в это дело, а тут мобилизация, в связи с которой за ленточкой оказалось ну очень много наших.
В общем, собралась тогда команда из числа наиболее активных. Создали канал в "Телеграмм", завели группу во "ВКонтакте", стали формировать грузы и с кем-то их отправлять.
Потом была пара неприятных эпизодов: что-то куда-то не доехало, что-то якобы отжали. Мы не поверили, но за всеми не уследишь ведь. В общем, с начала 2023 года решили ездить самостоятельно. Теперь гоняем по Донецкой и Луганской республикам, помогаем нашим ребятам, которые находятся на первой и второй линиях.
Юрий Староверов интервью
17 мая, 15:34
Координатор движения "Интербригады" Юрий Староверов: Мы создаем систему снабжения, параллельную армейскойПервые месяцы СВО вскрыли массу проблем, к решению которых довольно быстро подключилось российское общество, констатировал координатор добровольческого движения "Интербригады" Юрий Староверов
"Мы"? Выходит, у вас организация?
– Скорее уже команда. Организации, как таковой, у нас нет. Есть группа из двадцати с лишним человек, которая работает на добровольных началах. И каждый занимается своим делом.
Часть команды на четырех автомобилях по лучшим ценам закупает необходимое в Москве и Самаре, договаривается с оптовиками по медицине. Что-то по безналу покупаем, что-то за наличные. Главное – максимум качества при минимальных затратах.
Другая часть команды занимается подборкой качественного снаряжения. Мы смотрим, что появилось новое, что сейчас лучше, что и у кого лучше брать, а с кем лучше не связываться. То есть находим лучшее за адекватные деньги.
По сути дела, мы команда неравнодушных людей, которым нужна не только победа, но и чтобы парни остались живы-здоровы.
В чем фронт нуждается в июне 2023 года?
– Прямо сейчас речь идет о четырех позициях.
Первое – приборы ночного видения с электронно-оптическим преобразователем. Они дорогие: от 140 до 170 тысяч рублей. Такие нужны водителям. Второе – тепловизоры. Либо термоприцелы, либо просто "гляделки", с помощью которых ведется наблюдение за вражескими позициями, за лесополосой. На "нуле", на первой линии это особенно важно, чтобы определять, идет к тебе кто-то или нет.
Тепловизоров нужно много, чтобы на троих бойцов имелся хотя бы один. Это прямо минимум. Ну и желательно иметь запасной, поскольку на войне что-нибудь постоянно ломается.
Третье – дронобойки, поскольку дронов сейчас немеряно – что с нашей стороны, что со стороны противника. Это и корректировка артиллерии, и сбросы ВОГов, и FPVшки. Нужны качественные дронобойки с износостойкими корпусами.
Четвертое направление – самое актуальное, но и самое дорогостоящее. Речь идет о купольной системе защиты. Что это такое? Вот сейчас мы сидим в обороне, а после двинемся вперед. А как с "птичками" бороться? Для этого и нужны купола.
Вот эти четыре позиции сейчас актуальны. Ну и особняком стоит проблема связи, которая в большей степени уже решена. То есть нужны хорошие шифрованные рации, которые можно объединить в единую сеть, которые бьют на пятнадцать километров.
Чем лучше связь, тем лучше парни работают не только в рамках подразделения, но и в спайке с ближайшими соседями. Чтобы понимать, что у кого и где происходит. Оперативная связь очень важна.
- РИА Новости, 1920, 19.12.2022
19 декабря 2022, 14:08
Политолог рассказал о сборе средств на помощь российской армии Добровольцы, принимающие участие в СВО, не имеют такого же обеспечения, как призванные в армию граждане, поэтому волонтёры, оказывающие им помощь, выполняют очень важную роль. Об этом рассказал в ходе организованного на днях изданием Украина.ру заседания круглого стола в рамках проекта "Украинское досье" политолог и публицист Юрий Кот
Все четыре позиции – высокотехнологичное оборудование, которое мы, как правило, закупаем в том же Китае. А наше-то где?
– Наше? Вот чего не знаю, того не знаю. Вроде должны быть наши ПНВ "Катод" и 1ПН 138, но на "нуле" у парней их реально нет. Я не знаю, где они. Может, на складах пылятся, а может их недостаточно, поскольку не отлажено производство. Может, их преимущественно выдают нашим спецам, но я их объективно не вижу.
Порой доходит до смешного. Вот недавно помогал ребятам купить бинокуляр ночного видения, да? Ничего отечественного, конечно, им не выдали, а купить отечественное у нас нереально, поскольку все идет в оборонку.
В итоге купили американский PVS-7, в котором стоят отечественные компоненты. Отдали 170 тысяч, и он действительно хорошо работает, но блин… Как так?
С тепловизорами – примерно та же история. В основном пацаны используют "гайды", а кто побогаче – "дедалы" и "пульсары". Ну или разживаются трофейными: американскими, французскими и так далее.
О "птичках" вообще молчу. Где наши птички, где нормальные квадрокоптеры для разведки, я просто не знаю. FPV – отдельная тема. Никто из нас FPV-дронов от Минобороны в глаза не видел.
Тут большое спасибо ребятам из "Тройки" - судоплатовцам (энтузиасты дроностроения, - прим. авт.), которые вкладывают в это дело душу, закупают детали и комплектующие, собирают огромное количество FPV-шек. Может что-то и появилось от Минобороны, но где это все?
Вот "Ланцет" – хорошая штука, да. Но это ведь не одно и то же.
Все, что требуется армии, стоит немалых денег. Где их берут волонтеры?
– Деньги, как правило, поступают от неравнодушных людей. Бывает, что кто-то самостоятельно купить не может, чтобы передать нам. Кому-то в принципе проще помогать деньгами.
В России много неравнодушных людей, которые понимают, что ничего и никогда на фронте не бывает лишним. Сегодня это есть, а завтра – нет. Должен быть запас.
Вот журналист Сладков очень верно подметил, что на роту положено шестьдесят саперных лопат, а нужно, чтоб было шестьсот. Чтобы в любой момент ребята могли получить новые. Что-то уничтожается противником, что-то ломается, что-то теряется… Это нормально. Потому должен быть запас.
Люди это понимают, а потому сборы проходят хорошо. В месяц это тысяч триста-пятьсот. А кто-то сам покупает и передает через нас. Им так проще. Так они уверены, что мы их деньги не пропьем и не прогуляем. И это тоже нормально.
Мы даже предлагаем: ребята, купите все, что нужно, а мы передадим военным и предоставим отчет. Был примечательный случай с ИВЛ. Мужик не очень-то доверял, и я предложил купить ИВЛ за полмиллиона самостоятельно. Я прислал ему отчет о передаче аппарата в госпиталь, а он просто оплатил по безналу.
Насколько мне известно, есть и другие источники. Расскажите о вашем культурно-гуманитарном проекте с сетевым художником DaZbastaDraw.
– Мы знакомы уже очень много лет через общее хобби, а когда все это началось, были бок о бок. Так проект и вырос.
После января 2023-го, когда я сам начал гонять, мерч от DaZbasta стал пользоваться спросом. А сам он такой человек… Ему эти деньги не особо нужны. Он целеустремленный, патриотически настроенный.
Подумал-подумал и предложил: а давай все деньги, вырученные с продажи мерча, пускать на помощь военным? Хорошая же идея! Люди не только покупают что-то красивое, но и реально помогают нашим парням.
Есть интересная история про альбомы. В общем, однажды DaZbasta заказал несколько альбомов со своим артом. И тут мы подумали, что мерч – это здорово, но можно превратить его в нечто большее. Отвезти за ленточку, дать ребятам написать в нем какие-то пожелания.
Это уже вещь с историей – частичка СВО. Практически музейный экспонат.
В общем, так мы и сделали, а после организовали благотворительный аукцион. Первый альбом ушел за 45 тысяч. Мы такого не ожидали. Второй альбом, который я подписывал в Луганске, Донецке, Сватово, ушел без аукциона даже. Просто один хороший человек по имени Денис написал, что не видит смысла в аукционе, поскольку готов отдать за него сразу сто тысяч. Мы посовещались и решили согласиться.
- РИА Новости, 1920, 16.12.2022
16 декабря 2022, 16:27
Всё для фронта, всё для победы. Армия и гражданское население остро нуждаются в помощи волонтёров
А идея художественного проекта как зародилась? Ведь в какой-то момент его арт на фронте стал мелькать повсеместно.
– Это лучше бы спросить у него, но я могу рассказать со своей стороны. Изначально ведь это был очень маленький Телеграмм-канал. Когда с украинской стороны пошла тема о "русских орках" и Мордоре, DaZbasta сказал, что покажет им настоящих орков. Взял и нарисовал крутого русского орка. Идея ушла в массы и процесс запустился.
Он стал рисовать множество артов, связанных с тематикой СВО. Вот когда украинский танк уничтожил собственных бойцов, он даже комикс нарисовал и сделал стикеры. Такая вот политическая сатира.
В какой-то момент его работы заметили и стали разносить по всем телеграм-каналам, но главное, что его работы понравились ребятам на фронте. Подтянулись военные каналы. Вся эта история близка тем, кто находится здесь – близко к войне. Будь то военные, журналисты, гуманитарщики.
И этот проект, наверное, дал то, чего так не хватало нашей стране – хорошую политическую сатиру, которая работала в годы Великой Отечественной. На государственном уровне это не решилось, но благодаря таким людям, как DaZbasta, благодаря его агитбригаде художников, процесс пошел довольно быстро.
Уже какие-то выставки устраивают, плакаты развешивают. И это правильно. Подобного сегодня должно быть намного больше.
Энтузиасты закрывают потребности фронта, энтузиасты воюют на информационном и культурном фронтах. Нет ощущения, что это война энтузиастов?
– Скажем так… Очень жаль, что нам приходится возить эти сложные технические средства: ПНВ, тепловизоры, бронеплиты и так далее. С другой стороны, очень и очень хорошо, что людей, готовых заниматься этим, у нас действительно много.
У нас, в принципе, появляется полноценное гражданское общество, которое понимает, что народ и армия – это единое целое.
И вот даже не знаю. Если бы в армии все-все было в порядке, если бы всего хватало, то может и не появились бы такие люди, как мы. Трудно сказать, да?
Да, хотелось бы, чтоб уже завтра на передке все необходимое появилось. Чтобы все оперативно подвозили, а волонтеры ездили только ради посылок от родных. Да, было бы круто.
Наталья Тимошевская
7 мая, 10:51
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Военные нередко просят волонтеров привозить лишь самое необходимое, а носки-конфеты они и сами купят. Какие мысли на этот счет?
– "Трусишками-носочками" мы тоже чуть-чуть занимаемся, я объясню почему. Тут ведь нужно разделять – есть "ноль", есть первая и вторая линии. "Ноль" — это ЛБС, откуда парни не могут отлучиться в магазин. Вот им те же майки-трусы хорошие действительно нужны, поскольку даже вымыться там порой негде и некогда.
А вот для первой линии все это куда менее актуально. Туда нужно возить лишь то, что спасает жизни. Поэтому люди, которые просят не возить белье и вкусняшки, абсолютно правы.
Я считаю, что 90% груза – это обязательно что-то ценное: элементы бронезащиты, средства обнаружения, средства разведки. И лишь оставшиеся 10% - обувь, форма, трусы-носки. Потому что все это расходники. Все это быстро изнашивается, а в рванье ходить – так себе идея.
К тому, чтобы возить еду и сладости, отношусь скептически. С другой стороны, есть важный момент – посылки от родственников. Им хочется передать бойцам какую-то частичку дома вместе с вареньем или еще чем. Но с военной точки зрения – да, бессмысленно.
Допустим, мы хотим привезти четыре коробки с нательным бельем. По деньгам, к примеру, выходит шестьдесят тысяч рублей. Но можно ведь на эти деньги купить хотя бы простенькую "гляделку" за 45 тысяч, а на оставшиеся 15 набрать трусов-маек. И это будет куда полезнее.
Почему? У парней появится дополнительное средство наблюдения, которое реально спасает жизни. Вот я женам военнослужащих недавно сказал очень просто: давайте передадим ребятам гели для душа, пахучее мыльце, носочки, трусишки, чтобы противника они встретили чистыми и опрятными.
Ну, давайте подумаем! Если они без "глаз" там сидят, то их ночью придут и постреляют. Да, может и отобьются. Но будут раненые, будут погибшие. А с "гляделками" они сразу обнаружат противника и встретят с распростертыми объятиями. Так ведь лучше, правда? Может нужно иначе расставлять приоритеты, а не гель для душа и мыльце покупать?
Нет возможности собрать на тепловизор? Есть всего 25 тысяч рублей, а не 60? Хорошо! На эти деньги можно купить очень полезную вещь – модератор звука, более известный как "банка". С ним бойцу станет куда проще отрабатывать по противнику, поскольку тот не сможет вот так сразу определить его позицию. Что днем, что ночью.
Иные считают, что помогать фронту не нужно в принципе. Нужно требовать от государства и ждать, когда же оно все это даст.
– Да, армия должна была снабдить всем необходимым, но этого не случилось. По каким причинам – не знаю. Что делать? Можно плакать и возмущаться, а можно подумать о собственной пятой точке, пока та не прострелена.
Есть отличный пример: парни из одной страйкбольной команды ушли воевать по мобилизации. Попался им толковый командир, вместе с которым они донесли до остальных, что реальность вот такая, а потому нужно инвестировать в себя.
- РИА Новости, 1920, 04.02.2023
4 февраля, 08:08
"Они плакали, когда увидели, на какую сумму им закупили лекарства". Как волонтеры куют нашу победу в тылуКорреспондент издания Украина.ру Василий Ткач побывал у военных и помог передать им гуманитарную помощь
В тылу несколько толковых девчонок быстренько организовали остальных и стали инвестировать в ребят. Уже к декабрю они были заряжены капитально. У каждого были свои тепловизор, ПНВ, хорошая броня, отличное снаряжение.
А оказались они в зоне активности вражеских ДРГ. В итоге залетели к ним очень любопытные "туристы". Вот эти разноцветные ребята, которые не говорят на украинском. Неправильные какие-то украинцы, нетипичные.
В общем, встретили их очень тепло, поскольку и "птички" свои были, и тепловизоры. Что в итоге? Парни еще и приоделись всем на зависть. Грамотно взяли в кольцо, грамотно уничтожили, чтобы минимально повредить снаряжение. Трофеи были максимально "вкусными". Где-то у меня даже фотографии этих трофеев опубликованы.
Почему столько трофеев? Потому, что ребята и снарядились по полной, и задачи с грамотным командиром выполняли качественно. Они даже ничего не просят уже. Разве что в гости заехать. Максимум – подсумки какие-то, аккумуляторы запасные, пауэрбанки. Что-то утонуло, что-то сгорело. Бывает.
Да, армия должна была обеспечить, но сидеть и ждать – не лучшая идея. Надеюсь, что со временем у Минобороны со снабжением все наладится, но пока так.
Мы говорили о доверии к волонтерам. Как отличить настоящих волонтеров от аферистов, которых сегодня тоже немало?
– Смотреть, что это за группа, куда она ездит, какие материалы публикует. Если у них все живое и настоящее, если видно, что это на фото и видео не третья линия и не какая-нибудь Ростовская область, то в принципе людям можно верить.
Главное – убедитесь, что общаетесь с одним из них, а не с каким-то случайным мошенником, который отношения к группе не имеет и никуда не ездит.
Но лучше искать через знакомых, потому что лучший вариант на сегодня – сарафанное радио. Обычно ведь как бывает? К нам вот часто обращаются, потому что жена парня, которому привозили, дала телефон своей подруге, а у той есть коллега, чей муж тоже воюет и тоже получал от нас что-то.
Люди выходят на нас через шесть рукопожатий, привозят свои посылки. Еще важно не бояться задавать любые вопросы. Если вам дают внятные ответы, значит все будет хорошо.
 
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