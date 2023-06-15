Число погибших из-за разрушения Каховской ГЭС достигло 18 человек - 15.06.2023 Украина.ру
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Число погибших из-за разрушения Каховской ГЭС достигло 18 человек
Число погибших из-за разрушения Каховской ГЭС достигло 18 человек - 15.06.2023 Украина.ру
Число погибших из-за разрушения Каховской ГЭС достигло 18 человек
Число погибших из-за последствий разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) достигло 18 человек. Об этом 15 июня написал в телеграм-канале временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо
2023-06-15T10:54
2023-06-15T10:54
каховская гэс
жертвы
сальдо
новости
новые регионы
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"К сожалению, число погибших при наводнении достигло 18 человек", - сообщил Сальдо.По его словам, в лечебные учреждения госпитализированы 93 человека.В ночь на 6 июня в результате обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ станция была частично разрушена, начался неконтролируемый выброс воды. Ее уровень вырос на 12 метров, полностью затопило три населенных пункта.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что путем подрыва электростанции киевский режим пытался лишить Крым воды и прикрыть свои неудачи во время контрнаступления.По словам Сальдо, благодаря слаженной работе удалось пережить катастрофу с минимальными жертвами. Он отметил, что это заслуга всех участников ликвидации и "проявление силы русского духа!".
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каховская гэс, жертвы, сальдо, новости, новые регионы
Каховская ГЭС, жертвы, Сальдо, Новости, Новые регионы

Число погибших из-за разрушения Каховской ГЭС достигло 18 человек

10:54 15.06.2023
 
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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Число погибших из-за последствий разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) достигло 18 человек. Об этом 15 июня написал в телеграм-канале временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо
"К сожалению, число погибших при наводнении достигло 18 человек", - сообщил Сальдо.
По его словам, в лечебные учреждения госпитализированы 93 человека.
В ночь на 6 июня в результате обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ станция была частично разрушена, начался неконтролируемый выброс воды. Ее уровень вырос на 12 метров, полностью затопило три населенных пункта.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что путем подрыва электростанции киевский режим пытался лишить Крым воды и прикрыть свои неудачи во время контрнаступления.
По словам Сальдо, благодаря слаженной работе удалось пережить катастрофу с минимальными жертвами. Он отметил, что это заслуга всех участников ликвидации и "проявление силы русского духа!".
- РИА Новости, 1920, 14.06.2023
Вчера, 07:25
Сотрудники МЧС спасли более двух тысяч человек после разрушения Каховской ГЭССотрудники МЧС России спасли 2237 человек, в том числе 194 ребенка, в Херсонской области после украинской диверсии на Каховской ГЭС. Об этом 14 июня сообщила пресс-служба ведомства
 
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