https://ukraina.ru/20230615/1047243784.html

Число погибших из-за разрушения Каховской ГЭС достигло 18 человек

Число погибших из-за разрушения Каховской ГЭС достигло 18 человек - 15.06.2023 Украина.ру

Число погибших из-за разрушения Каховской ГЭС достигло 18 человек

Число погибших из-за последствий разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) достигло 18 человек. Об этом 15 июня написал в телеграм-канале временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо

2023-06-15T10:54

2023-06-15T10:54

2023-06-15T10:54

каховская гэс

жертвы

сальдо

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"К сожалению, число погибших при наводнении достигло 18 человек", - сообщил Сальдо.По его словам, в лечебные учреждения госпитализированы 93 человека.В ночь на 6 июня в результате обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ станция была частично разрушена, начался неконтролируемый выброс воды. Ее уровень вырос на 12 метров, полностью затопило три населенных пункта.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что путем подрыва электростанции киевский режим пытался лишить Крым воды и прикрыть свои неудачи во время контрнаступления.По словам Сальдо, благодаря слаженной работе удалось пережить катастрофу с минимальными жертвами. Он отметил, что это заслуга всех участников ликвидации и "проявление силы русского духа!".

https://ukraina.ru/20230614/1047196421.html

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каховская гэс, жертвы, сальдо, новости, новые регионы