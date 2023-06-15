https://ukraina.ru/20230615/1047243784.html
Число погибших из-за разрушения Каховской ГЭС достигло 18 человек
Число погибших из-за разрушения Каховской ГЭС достигло 18 человек - 15.06.2023 Украина.ру
Число погибших из-за разрушения Каховской ГЭС достигло 18 человек
Число погибших из-за последствий разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) достигло 18 человек. Об этом 15 июня написал в телеграм-канале временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо
2023-06-15T10:54
2023-06-15T10:54
2023-06-15T10:54
каховская гэс
жертвы
сальдо
новости
новые регионы
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"К сожалению, число погибших при наводнении достигло 18 человек", - сообщил Сальдо.По его словам, в лечебные учреждения госпитализированы 93 человека.В ночь на 6 июня в результате обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ станция была частично разрушена, начался неконтролируемый выброс воды. Ее уровень вырос на 12 метров, полностью затопило три населенных пункта.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что путем подрыва электростанции киевский режим пытался лишить Крым воды и прикрыть свои неудачи во время контрнаступления.По словам Сальдо, благодаря слаженной работе удалось пережить катастрофу с минимальными жертвами. Он отметил, что это заслуга всех участников ликвидации и "проявление силы русского духа!".
https://ukraina.ru/20230614/1047196421.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
каховская гэс, жертвы, сальдо, новости, новые регионы
Каховская ГЭС, жертвы, Сальдо, Новости, Новые регионы
Число погибших из-за разрушения Каховской ГЭС достигло 18 человек
Число погибших из-за последствий разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) достигло 18 человек. Об этом 15 июня написал в телеграм-канале временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо
"К сожалению, число погибших при наводнении достигло 18 человек", - сообщил
Сальдо.
По его словам, в лечебные учреждения госпитализированы 93 человека.
В ночь на 6 июня в результате обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ станция была частично разрушена, начался неконтролируемый выброс воды. Ее уровень вырос на 12 метров, полностью затопило три населенных пункта.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что путем подрыва электростанции киевский режим пытался лишить Крым воды и прикрыть свои неудачи во время контрнаступления.
По словам Сальдо, благодаря слаженной работе удалось пережить катастрофу с минимальными жертвами. Он отметил, что это заслуга всех участников ликвидации и "проявление силы русского духа!".