https://ukraina.ru/20230615/1047239960.html

Украинцы собрались ставить памятник растерзавшей россиянина акуле

Украинцы собрались ставить памятник растерзавшей россиянина акуле - 15.06.2023 Украина.ру

Украинцы собрались ставить памятник растерзавшей россиянина акуле

На Украине предложили поставить памятник акуле, которая съела россиянина в египетской Хургаде. Соответствующая петиция на днях появилась на сайте Киевского городского совета

2023-06-15T09:51

2023-06-15T09:51

2023-06-15T09:51

памятник

акула

египет

новости

россиянин

украина

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"Создание памятника-фонтана в виде акулы на одной из площадей исторического центра или на набережной", — говорится в тексте обращения.Там отмечается, что монумент якобы станет образом "борца с русскими".Автором петиции выступил некий Мирослав Латык. Сейчас она набрала почти 2,4 тысячи подписей, для рассмотрения необходимо шесть тысяч голосов.На прошлой неделе 23-летний Владимир Попов из Балашихи Московской области пошёл купаться в море в Египте в зоне одного из самых популярных общественных пляжей Хургады. Акула напала на россиянина в открытом море. Еще одной туристке удалось спастись и вовремя выбраться из воды.Украинский шоумен Сергей Притула попытался пошутить, что, по его мнению, акуле надо дать орден. Похожие многочисленные комментарии появились также в украинском сегменте соцсетей.Позже бывший советник Офиса президента Украины Андрей Арестович в своих соцсетях написал, что украинцы стали самим злом."Судя по количеству (и качеству) шуточек про убитого акулой россиянина, расчеловечивание уже тут. А если оно тут, у Вас, значит Вы – проиграли", – написал он.

https://ukraina.ru/20230612/1047142665.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

памятник, акула, египет, новости, россиянин, украина