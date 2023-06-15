https://ukraina.ru/20230615/1047239960.html
Украинцы собрались ставить памятник растерзавшей россиянина акуле
Украинцы собрались ставить памятник растерзавшей россиянина акуле - 15.06.2023 Украина.ру
Украинцы собрались ставить памятник растерзавшей россиянина акуле
На Украине предложили поставить памятник акуле, которая съела россиянина в египетской Хургаде. Соответствующая петиция на днях появилась на сайте Киевского городского совета
2023-06-15T09:51
2023-06-15T09:51
2023-06-15T09:51
памятник
акула
египет
новости
россиянин
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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"Создание памятника-фонтана в виде акулы на одной из площадей исторического центра или на набережной", — говорится в тексте обращения.Там отмечается, что монумент якобы станет образом "борца с русскими".Автором петиции выступил некий Мирослав Латык. Сейчас она набрала почти 2,4 тысячи подписей, для рассмотрения необходимо шесть тысяч голосов.На прошлой неделе 23-летний Владимир Попов из Балашихи Московской области пошёл купаться в море в Египте в зоне одного из самых популярных общественных пляжей Хургады. Акула напала на россиянина в открытом море. Еще одной туристке удалось спастись и вовремя выбраться из воды.Украинский шоумен Сергей Притула попытался пошутить, что, по его мнению, акуле надо дать орден. Похожие многочисленные комментарии появились также в украинском сегменте соцсетей.Позже бывший советник Офиса президента Украины Андрей Арестович в своих соцсетях написал, что украинцы стали самим злом."Судя по количеству (и качеству) шуточек про убитого акулой россиянина, расчеловечивание уже тут. А если оно тут, у Вас, значит Вы – проиграли", – написал он.
https://ukraina.ru/20230612/1047142665.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
памятник, акула, египет, новости, россиянин, украина
памятник, акула, Египет, Новости, россиянин, Украина
Украинцы собрались ставить памятник растерзавшей россиянина акуле
На Украине предложили поставить памятник акуле, которая съела россиянина в египетской Хургаде. Соответствующая петиция на днях появилась на сайте Киевского городского совета
"Создание памятника-фонтана в виде акулы на одной из площадей исторического центра или на набережной", — говорится в тексте обращения.
Там отмечается, что монумент якобы станет образом "борца с русскими".
Автором петиции выступил некий Мирослав Латык. Сейчас она набрала почти 2,4 тысячи подписей, для рассмотрения необходимо шесть тысяч голосов.
На прошлой неделе 23-летний Владимир Попов из Балашихи Московской области пошёл купаться в море в Египте в зоне одного из самых популярных общественных пляжей Хургады. Акула напала на россиянина в открытом море. Еще одной туристке удалось спастись и вовремя выбраться из воды.
Украинский шоумен Сергей Притула попытался пошутить, что, по его мнению, акуле надо дать орден. Похожие многочисленные комментарии появились также в украинском сегменте соцсетей.
Позже бывший советник Офиса президента Украины Андрей Арестович в своих соцсетях написал, что украинцы стали самим злом.
"Судя по количеству (и качеству) шуточек про убитого акулой россиянина, расчеловечивание уже тут. А если оно тут, у Вас, значит Вы – проиграли", – написал он.