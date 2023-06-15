Украинцы собрались ставить памятник растерзавшей россиянина акуле - 15.06.2023 Украина.ру
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Украинцы собрались ставить памятник растерзавшей россиянина акуле
Украинцы собрались ставить памятник растерзавшей россиянина акуле - 15.06.2023 Украина.ру
Украинцы собрались ставить памятник растерзавшей россиянина акуле
На Украине предложили поставить памятник акуле, которая съела россиянина в египетской Хургаде. Соответствующая петиция на днях появилась на сайте Киевского городского совета
2023-06-15T09:51
2023-06-15T09:51
памятник
акула
египет
новости
россиянин
украина
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"Создание памятника-фонтана в виде акулы на одной из площадей исторического центра или на набережной", — говорится в тексте обращения.Там отмечается, что монумент якобы станет образом "борца с русскими".Автором петиции выступил некий Мирослав Латык. Сейчас она набрала почти 2,4 тысячи подписей, для рассмотрения необходимо шесть тысяч голосов.На прошлой неделе 23-летний Владимир Попов из Балашихи Московской области пошёл купаться в море в Египте в зоне одного из самых популярных общественных пляжей Хургады. Акула напала на россиянина в открытом море. Еще одной туристке удалось спастись и вовремя выбраться из воды.Украинский шоумен Сергей Притула попытался пошутить, что, по его мнению, акуле надо дать орден. Похожие многочисленные комментарии появились также в украинском сегменте соцсетей.Позже бывший советник Офиса президента Украины Андрей Арестович в своих соцсетях написал, что украинцы стали самим злом."Судя по количеству (и качеству) шуточек про убитого акулой россиянина, расчеловечивание уже тут. А если оно тут, у Вас, значит Вы – проиграли", – написал он.
https://ukraina.ru/20230612/1047142665.html
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памятник, акула, египет, новости, россиянин, украина
памятник, акула, Египет, Новости, россиянин, Украина

Украинцы собрались ставить памятник растерзавшей россиянина акуле

09:51 15.06.2023
 
© СС0, pixabay
© СС0, pixabay
Читать в
На Украине предложили поставить памятник акуле, которая съела россиянина в египетской Хургаде. Соответствующая петиция на днях появилась на сайте Киевского городского совета
"Создание памятника-фонтана в виде акулы на одной из площадей исторического центра или на набережной", — говорится в тексте обращения.
Там отмечается, что монумент якобы станет образом "борца с русскими".
Автором петиции выступил некий Мирослав Латык. Сейчас она набрала почти 2,4 тысячи подписей, для рассмотрения необходимо шесть тысяч голосов.
На прошлой неделе 23-летний Владимир Попов из Балашихи Московской области пошёл купаться в море в Египте в зоне одного из самых популярных общественных пляжей Хургады. Акула напала на россиянина в открытом море. Еще одной туристке удалось спастись и вовремя выбраться из воды.
Украинский шоумен Сергей Притула попытался пошутить, что, по его мнению, акуле надо дать орден. Похожие многочисленные комментарии появились также в украинском сегменте соцсетей.
Позже бывший советник Офиса президента Украины Андрей Арестович в своих соцсетях написал, что украинцы стали самим злом.
"Судя по количеству (и качеству) шуточек про убитого акулой россиянина, расчеловечивание уже тут. А если оно тут, у Вас, значит Вы – проиграли", – написал он.
12 июня, 20:26
Каховская плотина и египетская акула как элементы расчеловечиванияКак и следовало ожидать, согласно логике жанра, во взрыве Каховской плотины немедленно, всесторонне, безапелляционно и бесповоротно "мировая демократическая пресса" немедленно обвинила Россию.
 
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