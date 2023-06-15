ВСУ безуспешно пытались прорваться под Артемовском - советник Пушилина

Никому не верьте. Военный эксперт о том, что происходит под Артемовском, пока ВСУ наступают на юге

Российские войска в целом удерживают позиции под Артемовском. Конечно, ВСУ хотели бы взять город в клещи и окружить его с двух сторон, но это у них не получится. Там стоят наши хорошие воинские части и стоят крепко. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру