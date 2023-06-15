ВСУ безуспешно пытались прорваться под Артемовском - советник Пушилина
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в минувшие сутки предприняли серьезную, но безуспешную попытку прорваться под Артемовском. Об этом сообщил 15 июня советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский в эфире телеканала "Соловьев Live"
"Вчера у противника была очень серьезная задача под Артемовском, он пробовал прорваться, но у него там ничего не получилось", - сказал он.
В этой связи Кимаковский высоко отметил работу российских сил по отражению атаки.
Артемовск расположен на севере ДНР. Он был важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе, одним из самых мощных оборонительных рубежей Вооруженных сил Украины.
Бои за город начались 1 августа 2022 года, а завершились 20 мая 2023 года. Битва стала одной из самых масштабных в ходе СВО.
12 июня, 11:41Никому не верьте. Военный эксперт о том, что происходит под Артемовском, пока ВСУ наступают на югеРоссийские войска в целом удерживают позиции под Артемовском. Конечно, ВСУ хотели бы взять город в клещи и окружить его с двух сторон, но это у них не получится. Там стоят наши хорошие воинские части и стоят крепко. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру