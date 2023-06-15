ВСУ безуспешно пытались прорваться под Артемовском - советник Пушилина - 15.06.2023 Украина.ру
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ВСУ безуспешно пытались прорваться под Артемовском - советник Пушилина
ВСУ безуспешно пытались прорваться под Артемовском - советник Пушилина - 15.06.2023 Украина.ру
ВСУ безуспешно пытались прорваться под Артемовском - советник Пушилина
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в минувшие сутки предприняли серьезную, но безуспешную попытку прорваться под Артемовском. Об этом сообщил 15 июня советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский в эфире телеканала "Соловьев Live"
2023-06-15T09:25
2023-06-15T09:25
артемовск
новости
денис пушилин
всу
прорыв
бои
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"Вчера у противника была очень серьезная задача под Артемовском, он пробовал прорваться, но у него там ничего не получилось", - сказал он.В этой связи Кимаковский высоко отметил работу российских сил по отражению атаки.Артемовск расположен на севере ДНР. Он был важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе, одним из самых мощных оборонительных рубежей Вооруженных сил Украины.Бои за город начались 1 августа 2022 года, а завершились 20 мая 2023 года. Битва стала одной из самых масштабных в ходе СВО.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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артемовск, новости, денис пушилин, всу, прорыв, бои
Артемовск, Новости, Денис Пушилин, ВСУ, прорыв, бои

ВСУ безуспешно пытались прорваться под Артемовском - советник Пушилина

09:25 15.06.2023
 
© РИА Новости . Иван Родионов / Перейти в фотобанкРоссийские силы освободили Артемовск
Российские силы освободили Артемовск - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости . Иван Родионов
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) в минувшие сутки предприняли серьезную, но безуспешную попытку прорваться под Артемовском. Об этом сообщил 15 июня советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский в эфире телеканала "Соловьев Live"
"Вчера у противника была очень серьезная задача под Артемовском, он пробовал прорваться, но у него там ничего не получилось", - сказал он.
В этой связи Кимаковский высоко отметил работу российских сил по отражению атаки.
Артемовск расположен на севере ДНР. Он был важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе, одним из самых мощных оборонительных рубежей Вооруженных сил Украины.
Бои за город начались 1 августа 2022 года, а завершились 20 мая 2023 года. Битва стала одной из самых масштабных в ходе СВО.
Российские силы освободили Артемовск - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
12 июня, 11:41
Никому не верьте. Военный эксперт о том, что происходит под Артемовском, пока ВСУ наступают на югеРоссийские войска в целом удерживают позиции под Артемовском. Конечно, ВСУ хотели бы взять город в клещи и окружить его с двух сторон, но это у них не получится. Там стоят наши хорошие воинские части и стоят крепко. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
 
АртемовскНовостиДенис ПушилинВСУпрорывбои
 
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