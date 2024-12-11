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Чеченская война: взгляд назад 30 лет спустя

Чеченская война: взгляд назад 30 лет спустя - 11.12.2024 Украина.ру

Чеченская война: взгляд назад 30 лет спустя

11 декабря 1994 года Объединённая группировка федеральных войск начала Операцию по восстановлению конституционного порядка в Чечне. Началась война, которая фактически продолжалась более 14 лет – режим контртеррористической операции в Чечне был отменён 16 апреля 2009 года

2024-12-11T08:00

2024-12-11T08:00

2024-12-11T08:00

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Война начиналась как военно-полицейская операция и сразу же приобрела характер ожесточённой борьбы. Достаточно вспомнить штурм Грозного, начавшийся 31 декабря 1994 года и сопровождавшегося огромными потерями. Отряды террористов были окончательно выбиты из города только в первых числах марта 1995 года.Боевые действия сочетались с безрезультатными попытками вести переговоры. 21 апреля 1996 года был ликвидирован лидер Чечни Джохар Дудаев. Однако это не помешало террористам в августе опять захватить Грозный.Первая Чеченская война окончилась подписанием Хасавюртовских соглашений 31 августа 1996 года, в соответствии с которыми Россия фактически признала своё поражение в войне. Чечня, оставаясь независимой де-факто, должна была приступить к юридическому оформлению независимости после 31 декабря 2001 года.До этого дело не дошло – после ряда терактов (в том числе – в Москве) и вторжения террористов в Дагестан 9 августа 1999 года, началась Вторая Чеченская война.К февралю 2000 года федеральные войска взяли под контроль все населённые пункты Чечни, после чего война перешла в режим контрпартизанской борьбы.Особое значение имела дипломатическая составляющая – российскому руководство удалось договориться с частью чеченских элит. 16 марта 2000 года главой администрации Чечни стал отец нынешнего чеченского лидера муфтий Ахмат-хаджи Кадыров, в 2003 году избранный президентом республики. 9 мая 2004 года он погиб в результате теракта, но на исход противостояния эта трагедия повлиять уже не могла.Чеченский террористический сепаратизм, угрожавший самому существованию Российского государства, был подавлен.Мы бы хотели обратить внимание на несколько обстоятельств, сближающих развитие чеченского кризиса с кризисом украинским.Во-первых, российское руководство долгое время вообще не пыталось решать чеченскую проблему.События лета-осени 1991 года, когда Дудаев сначала создал параллельную структуру власти, а потом захватил власть в республике были частью кризиса СССР. Центральная союзная власть просто не могла на них отреагировать, а власти РСФСР отреагировали довольно своеобразно – 7 ноября Ельцин ввёл в республике режим чрезвычайного положения, результатом которого стал вывод с её территории российских войск и передача сепаратистам значительной части военного имущества.После распада СССР чеченская проблематика оказалась заложницей долгоиграющего конфликта между президентской и парламентской ветвями властями РСФСР.Фактически Борис Ельцин смог приступить к решению проблемы только после государственного переворота октября 1993 года – в рамках подчинения страны новой власти.Но даже и после этого Москва не спешила напрямую вмешиваться, рассчитывая, что проблема решится сама собой – в рамках борьбы между Дудаевым и различными объединениями вооружённой оппозицией, одним из наиболее авторитетных лидеров корой был Доку Завгаев (сейчас – посол России в Словении). Причём российские власти заявляли о своей непричастности к боевым действиям, ведущимся двумя вооружёнными формированиями на территории страны.Во-вторых, когда Россия всё же решила вмешаться военной силой, оказалось, что армия к этому не готова.Достаточно вспомнить новогодний штурм Грозного, когда в город вошли колонны бронетанковой техники, быстро разгромленные террористами – разведка не знала о наличии у них противотанковых средств, командиры почти не имели средств связи и пользовались устаревшими картами.При этом опыт, например, афганской войны, оказался неучтённым при подготовке и оснащении войск.В конечном итоге победа была одержана за счёт истощения чеченской стороны и эффект этот был достигнут за счёт не только очевидного превосходства России, но и критических ошибок чеченского руководства, которое не смогло создать прочную систему власти и наладить хозяйственную жизнь в республике.В-третьих, относительно необходимости подавления чеченского террористического сепаратизма не было единства ни в российском обществе, ни в политическом классе.Наиболее активные, чувствующие себя победителями политические силы, либеральные младореформаторы, а также диссиденты-правозащитники, значительная часть творческой интеллигенции и т.п., фактически выступили в поддержку террористов.С другой стороны, большая часть российского общества, деморализованная распадом СССР и крахом привычных условий жизни, просто не могла понять, зачем нужна эта война, почему в ней должны гибнуть солдаты-срочники.Понимание возникло за счёт выхода террористической войны за пределы Кавказу – тут террористы были виноваты сами, неправильно рассчитав последствия своих действий. Ну и, конечно, огромную роль сыграла смена власти и появление человека, от которого ждали наведения порядка, который пообещал мочить террористов в сортирах и это обещание выполнил.В-четвёртых, попытки договориться с террористами только усугубили ситуацию.Сами по себе Хасавюртовские соглашения были частью политической комбинации, связанной с президентскими выборами 16 июня – 3 июля 1996 года. Ельцин пообещал остановить войну, и он её остановил. Главную роль в этом сыграл генерал Александр Лебедь, поддержавший Ельцина во втором туре выборов.Следствием подписания соглашений стала глубокая деморализация российского общества и, в особенности, армии. В то же время, террористы воспряли духом – они поняли, что одержали победу и решили, что смогут добиться своих целей просто диктуя условия Москве, поставив её перед фактом расширяющейся террористической войны (собственно, Хасавюрт давал передышку, необходимую для её организации).Поскольку война эта имела религиозный характер, цели её имели намного более широкий характер, чем просто отделение Чечни – речь шла о выходе из состава России всего мусульманского Северного Кавказа, а перспективе и мусульманских анклавов в глубине территории страны.В-пятых, фактически война, особенно – на втором этапе, приобрела интернациональный характер.Чеченские террористы получали масштабную военную и гуманитарную помощь, политическую поддержку из-за рубежа. На их стороне воевало множество наёмников, в основном представлявших радикальных исламские группировки (достаточно вспомнить уроженца Саудовской Аравии Хаттаба).Существенную помощь оказали чеченцам и украинские радикальные структуры. Некоторые их участники непосредственно участвовали в боях, как легендарный "герой Майдана" Сашко Билый (хотя вообще чеченцы неохотно допускали немусульман к боевым действиям). Считается, что именно украинцы доставили в Чечню похищенные на складах ВСУ противотанковые средства. На территории Украины были развёрнуты госпитали и реабилитационные центры для террористов. Позже ветераны войны принимали участие в обучении украинских и крымско-татарских боевиков.На Украине именем Дудаева названы как минимум четыре улицы, ему установлены две мемориальные доски. В-шестых, Чеченская война, так же как и октябрьские, 1993 года, события в Москве, оказала крайне негативное влияние на украинское общество.Украина вплоть до 2014 года гордилась, что ей, в отличие от России, удавалось решать все внутриполитические проблемы мирным путём в рамках демократического процесса (собственно, Украина и сейчас этим гордится – ведь с 2014 года страна стала жертвой "российской агрессии").Вынужденное участие украинцев в войнах, которые вели центральные власти, было одним из важных аргументов, подтверждающих необходимость дистанцирования от России. До 1994 года в этом смысле эксплуатировался Афганистан, после – ещё и Чечня. Даже развешивались листовки "твой сын будет воевать в Чечне" – но это было позже, во время избирательных кампаний 1998 и 1999 года, но, поскольку в это время действовало хасавюртовское перемирие, их влияние не стоило преувеличивать. Позже, в 2004 году, сам факт подавления чеченского сепаратизма подавался как "доказательство" способности российского руководства принять участие в подавлении Майдана.Так или иначе, свою роль в отдалении Украины от России война сыграла.

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