https://ukraina.ru/20230615/1047231164.html
"Капут капитализму". Эксперт рассказал, почему в степях Новороссии горят немецкие "Леопарды" ВСУ
"Капут капитализму". Эксперт рассказал, почему в степях Новороссии горят немецкие "Леопарды" ВСУ - 15.06.2023 Украина.ру
"Капут капитализму". Эксперт рассказал, почему в степях Новороссии горят немецкие "Леопарды" ВСУ
Через неделю "контрнаступа" ВСУ все увидели, что российские бойцы могут спокойно бить натовскую технику. Считалось, что "Леопарды" и "Бредли" тяжело уничтожить. Но оказалось, что они довольно уязвимы и легко горят на поле боя. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер Алексей Живов
2023-06-15T06:00
2023-06-15T06:00
2023-06-15T06:00
новости
новые регионы
леопарды
танки
наступление
всу
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Нужно понимать, что танк "Леопард" не приспособлен для серьезного внедорожья, потому что его создавали для европейского театра боевых действий, а не для полей Новороссии. Он строился для того, чтобы отражать широкомасштабное танковое советское наступление, рассказал блогер.Из преимуществ у танка "Леопард" - мощная пушка дальнобойная, хорошие боеприпасы, способные пробивать толстую броню, классная оптика, позволяющая видеть противника на очень большой дистанции – три километра или даже больше – и попадать в него, подчеркнул эксперт.Слабые стороны немецкого танка - это откровенно плохая броня, плюс слабое бронированное верхней секции и верхней проекции – люк под крышей. "Леопард" не приспособлен для серьезного внедорожья, потому что его создавали для европейского театра боевых действий, указал Живов.По сути, немецкий танк "Леопард" - это дальнобойная САУ (самоходная артиллерийская установка - ред.). Это танк, который надо поставить где-то в засаде, чтобы расстреливать наступающую технику противника с безопасной дистанции, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новые регионы, леопарды, танки, наступление, всу
"Капут капитализму". Эксперт рассказал, почему в степях Новороссии горят немецкие "Леопарды" ВСУ
Через неделю "контрнаступа" ВСУ все увидели, что российские бойцы могут спокойно бить натовскую технику. Считалось, что "Леопарды" и "Бредли" тяжело уничтожить. Но оказалось, что они довольно уязвимы и легко горят на поле боя. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер Алексей Живов
Нужно понимать, что танк "Леопард" не приспособлен для серьезного внедорожья, потому что его создавали для европейского театра боевых действий, а не для полей Новороссии. Он строился для того, чтобы отражать широкомасштабное танковое советское наступление, рассказал блогер.
"У нас [во времена СССР] была концепция – НАТО нападает, начинается ядерная война, у нас 12 тысяч танков идут на Ла-Манш, доходим до Британии и все, капут капитализму. В рамках оборонительной концепции сдерживания советского танкового прорыва до Ла-Манша – создана машина под названием "Леопард", - подчеркнул Живов.
Из преимуществ у танка "Леопард" - мощная пушка дальнобойная, хорошие боеприпасы, способные пробивать толстую броню, классная оптика, позволяющая видеть противника на очень большой дистанции – три километра или даже больше – и попадать в него, подчеркнул эксперт.
Слабые стороны немецкого танка - это откровенно плохая броня, плюс слабое бронированное верхней секции и верхней проекции – люк под крышей. "Леопард" не приспособлен для серьезного внедорожья, потому что его создавали для европейского театра боевых действий, указал Живов.
По сути, немецкий танк "Леопард" - это дальнобойная САУ (самоходная артиллерийская установка - ред.). Это танк, который надо поставить где-то в засаде, чтобы расстреливать наступающую технику противника с безопасной дистанции, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь