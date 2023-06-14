Рогов: Украина использует зерновую сделку для получения средств на закупки оружия
Киев пользуется возможностями зерновой сделки для закупки оружия, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов 14 июня
Ранее президент России Владимир Путин сообщил о рассмотрении вопроса о выходе из зерновой сделки.
"От зерновой сделки режим Зеленского получает новые финансовые средства и на них закупает оружие. При этом никакие обязательства в рамках сделки перед Россией не выполняются. Против нашей страны ведутся нечестные, непорядочные и преступные действия, включая удары беспилотников из гуманитарного коридора. А после подрыва аммиакопровода сделка окончательно потеряла смысл", - сказал Рогов.
Некоторое время назад Путин заявил, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.