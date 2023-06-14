Рогов: Украина использует зерновую сделку для получения средств на закупки оружия

Лавров заявил о бессмысленности продления зерновой сделки без учета требований РФ Черноморская инициатива работать не будет, если с российским сельхозэкспортом все будет происходить так, как происходит сейчас, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, приводит его слова РИА Новости 29 мая