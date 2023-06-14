Рогов: Украина использует зерновую сделку для получения средств на закупки оружия - 14.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230614/1047215722.html
Рогов: Украина использует зерновую сделку для получения средств на закупки оружия
Рогов: Украина использует зерновую сделку для получения средств на закупки оружия - 14.06.2023 Украина.ру
Рогов: Украина использует зерновую сделку для получения средств на закупки оружия
Киев пользуется возможностями зерновой сделки для закупки оружия, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов 14 июня
2023-06-14T13:40
2023-06-14T13:40
новости
зерновая сделка
владимир путин
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1e/1045811597_0:0:2035:1145_1920x0_80_0_0_115fa37b3af34ddd7197c26a838fe485.jpg
Ранее президент России Владимир Путин сообщил о рассмотрении вопроса о выходе из зерновой сделки.Некоторое время назад Путин заявил, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
https://ukraina.ru/20230529/1046676347.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1e/1045811597_157:0:1876:1289_1920x0_80_0_0_c4f07c4a2607719deb413dd4b492c6d4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, зерновая сделка, владимир путин, владимир зеленский
Новости, зерновая сделка, Владимир Путин, Владимир Зеленский

Рогов: Украина использует зерновую сделку для получения средств на закупки оружия

13:40 14.06.2023
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЗерно
Зерно - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Читать в
Киев пользуется возможностями зерновой сделки для закупки оружия, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов 14 июня
Ранее президент России Владимир Путин сообщил о рассмотрении вопроса о выходе из зерновой сделки.
"От зерновой сделки режим Зеленского получает новые финансовые средства и на них закупает оружие. При этом никакие обязательства в рамках сделки перед Россией не выполняются. Против нашей страны ведутся нечестные, непорядочные и преступные действия, включая удары беспилотников из гуманитарного коридора. А после подрыва аммиакопровода сделка окончательно потеряла смысл", - сказал Рогов.
Некоторое время назад Путин заявил, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Уборка зерновых в Донецкой и Луганской областях - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
29 мая, 15:58
Лавров заявил о бессмысленности продления зерновой сделки без учета требований РФЧерноморская инициатива работать не будет, если с российским сельхозэкспортом все будет происходить так, как происходит сейчас, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, приводит его слова РИА Новости 29 мая
 
Новостизерновая сделкаВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:56Гаврилов: поставки оружия Украине вовлекут НАТО в конфликт
15:08Когда Украина войдет в Россию. История воссоединения свидетельствует, что это дело не одного десятилетия
14:56Пушилин рассказал о сложностях ВСУ при контрнаступлении
14:55Московский суд отказался исключить певицу Земфиру* из иноагентов
14:44Когда захлебнётся наступление ВСУ и как Россия может додавить Киев психологически - Кутырь. Видео
14:39Контролируемая нелюбовь. Зачем в США распространяют фейки о шпионской станции Китая на Кубе
14:38Севастополю – 240 лет
14:28Гаврилов осудил США за отсутствие реакции на геноцид жителей Донбасса
14:01Внук де Голля может приехать в Крым
13:57Ищенко о том, зачем США сливали Порошенко и что понял Путин после избрания Зеленского
13:52Алаудинов: спецназ "Ахмат" отправляется на поиски Делимханова
13:49Андрей Суздальцев: У США есть три сценария на случай, если Россия окончательно оставит ВСУ без танков
13:47На дне "Каховского моря" нашли руины исторической казацкой церкви
13:45В Государственной думе РФ сообщили о состоянии Адама Делимханова
13:44Лукашенко назвал число украинцев, погибших в ходе контрнаступления
13:43"Лыжи не едут?!": украинская певица вступилась за русский язык
13:40Рогов: Украина использует зерновую сделку для получения средств на закупки оружия
13:32"Клоун вышел вон". Борис Джонсон покинул политику, а первого министра Шотландии задержали
13:20Пушилин рассказал о "серьезном давлении" со стороны ВСУ
13:00Провал контрнаступления, разрушенное жилье, окончание конфликта. Главное на Украине на 13:00 14 июня
Лента новостейМолния