https://ukraina.ru/20230613/1047179678.html
По обе стороны Днепра: о навязанном безумии, ненависти и взаимопомощи среди "наших" - Ясинский. ВИДЕО
По обе стороны Днепра: о навязанном безумии, ненависти и взаимопомощи среди "наших" - Ясинский. ВИДЕО - 13.06.2023 Украина.ру
По обе стороны Днепра: о навязанном безумии, ненависти и взаимопомощи среди "наших" - Ясинский. ВИДЕО
Вместе с независимым украинским журналистом, проживающим в Чили, экспертом по Латинской Америке Олегом Ясинским в студии Украина.ру обсуждали главные причины и угрозы расчеловечивания и причины, по которым были сняты все маски западными странами
2023-06-13T16:43
2023-06-13T16:43
2023-06-13T16:43
олег ясинский
видео
акула
каховская гэс
украина
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/0d/1047178846_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_caeadcc4f869063c48866c74b4326bac.jpg
00:49 – Египетская акула как элемент расчеловечивания; 05:45 – Почему и как украинцы пошли по пути ненависти к России? 08:55 – О природе капитализма и реакции Запада на подрыв Каховской ГЭС; 15:25 – О войне против всего человечества: кому это выгодно?20:26 – Почему Украина продолжает бросать в лобовые атаки своих солдат? ТГ-канал Олега Ясинского: https://t.me/olegyasynsky
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/0d/1047178846_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d5de687552314cdc75c86d75aaf38bcc.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
олег ясинский, видео, акула, каховская гэс, украина, всу, видео
Олег Ясинский, Видео, акула, Каховская ГЭС, Украина, ВСУ
По обе стороны Днепра: о навязанном безумии, ненависти и взаимопомощи среди "наших" - Ясинский. ВИДЕО
Вместе с независимым украинским журналистом, проживающим в Чили, экспертом по Латинской Америке Олегом Ясинским в студии Украина.ру обсуждали главные причины и угрозы расчеловечивания и причины, по которым были сняты все маски западными странами
00:49 – Египетская акула как элемент расчеловечивания;
05:45 – Почему и как украинцы пошли по пути ненависти к России?
08:55 – О природе капитализма и реакции Запада на подрыв Каховской ГЭС;
15:25 – О войне против всего человечества: кому это выгодно?
20:26 – Почему Украина продолжает бросать в лобовые атаки своих солдат?
ТГ-канал Олега Ясинского: https://t.me/olegyasynsky