https://ukraina.ru/20230613/1047179678.html

По обе стороны Днепра: о навязанном безумии, ненависти и взаимопомощи среди "наших" - Ясинский. ВИДЕО

По обе стороны Днепра: о навязанном безумии, ненависти и взаимопомощи среди "наших" - Ясинский. ВИДЕО - 13.06.2023 Украина.ру

По обе стороны Днепра: о навязанном безумии, ненависти и взаимопомощи среди "наших" - Ясинский. ВИДЕО

Вместе с независимым украинским журналистом, проживающим в Чили, экспертом по Латинской Америке Олегом Ясинским в студии Украина.ру обсуждали главные причины и угрозы расчеловечивания и причины, по которым были сняты все маски западными странами

2023-06-13T16:43

2023-06-13T16:43

2023-06-13T16:43

олег ясинский

видео

акула

каховская гэс

украина

всу

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00:49 – Египетская акула как элемент расчеловечивания; 05:45 – Почему и как украинцы пошли по пути ненависти к России? 08:55 – О природе капитализма и реакции Запада на подрыв Каховской ГЭС; 15:25 – О войне против всего человечества: кому это выгодно?20:26 – Почему Украина продолжает бросать в лобовые атаки своих солдат? ТГ-канал Олега Ясинского: https://t.me/olegyasynsky

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олег ясинский, видео, акула, каховская гэс, украина, всу, видео