Язык до Киева доведёт. Пушкин — абсолютное оружие России
Выдрин коллаж
Есть жизненно важные сущности, которые замечаешь лишь в момент их лишения. Воздух, например, вокруг себя мы не замечаем. Но одной из самых жестоких пыток считается простой полиэтиленовый кулек, натянутый на голову. Уже через минуты человек в конвульсиях осознает безмерную ценность каждого вдоха
Родной язык, на котором мы говорим, так же незаметен и так же незаменим, как и родная атмосфера. Пока его не пытаются у нас забрать.
Вспоминается далекий девяносто второй. Ситуация приднестровского конфликта. Довелось много ездить по крохотной Приднестровской республике.
Поразили фруктовые сады. Роскошную черешню доклевывали птицы, люди же к деревьям даже не совались - кругом минные поля. Но куда страшнее были похороны юных барышень в трогательных белых фартучках. Их кишинёвский спецназ расстрелял прямо в выпускную ночь…
Я спрашивал у тогдашнего лидера непризнанной республики, президента Смирнова, о том, во имя чего эти жертвы и лишения. Игорь Николаевич скупо ответил: "Хотели у нас забрать родной язык"…
Вспомнилось об этом в Пушкинский день, который еще именуется как День русского языка. Обычно получается в этот праздник поделиться какими-то мыслями в тему на традиционных конференциях, "круглых столах" и прочих научных посиделках.
Сейчас не сложилось. Но озвучу-ка что-то здесь.
27 октября 2020, 08:43Дмитрий Выдрин: кто онФилософ, политолог и политтехнолог
Некогда меня впечатлило открытия французских семиотиков под руководством Ролана Барта о том, что человек видит мир не столько глазами, сколько словами.
Я неоднократно вспоминал открытие ученых. Когда они, добравшись до диких и изолированных племен острова Борнео, обнаружили, что аборигены в упор не замечали громадных американских бомберов, которые во время войны летали буквально над их головами.
Оказалось, что у дикарей просто не было в лексиконе слов для обозначения искусственных летающих громадных объектов. А что человек не может назвать, того он и не видит.
Пушкин, фактически создав современный русский язык, подарил нам адекватный взгляд на мир: беспредельно пронзительный, до неприличия честный, в меру циничный, немного ироничный и очень милосердный… Такой, за который не стыдно сражаться.
Создав совершенный язык, гений смог увидеть и весь мир сразу целиком, и заглянуть в каждый его потаенный уголок. В частности, в русские город и деревню, русскую любовь и ненависть. Даже в наш бунт - бессмысленный и беспощадный, жестокий и наивный…
Не зря поэта называют среди прочих регалий и первым русским журналистом. Он создал язык и глобальных литературных обобщений, и детальных репортерских расследований…
Не сразу это понимаешь разумом, скорее схватываешь интуицией. Признаться, я не вполне понял тех же приднестровцев. Хотя как раз интуитивно чувствовал, что правда - на их стороне. Правда, им в каком-то смысле повезло. Родную речь у них пытались забрать резко и сразу.
Реакция была соответствующей и мгновенной.
В других проблемных землях политики действовали хитрее и терпеливее. Я, в меру возможностей, помогал на выборах Кравчуку, поскольку тот обещал, что русские (по самоидентификации) будут иметь на Украине больше материальных и культурных возможностей, чем в самой России.
И в это верилось, глядя на то, что камарилья Ельцина вытворяет с великой державой.
7 июня, 17:05"Бесполезные": житель Киева атаковал автомобили миссии ООН из-за дня русского языкаЖитель украинской столицы разрисовал автомобили миссии ООН, после того как Организация Объединённых Наций поздравила мир с Международным днём русского языка. Детали инцидента приводят 7 июня украинские СМИ
Это потом, уже став президентом, Кравчук вспомнил свое бандеровское детство и ненависть ко всему русскому. Но появился на политическом небосклоне "красный директор" Кучма, который в предвыборной программе обещал сделать русский язык вторым государственным.
Тоже поверилось. До его толстенного талмуда "Украина - не Россия"…
Потом уже пришло осознание, что видеть мир по-русски запрещено. Запрещено главным мировым надзирателем. Который изначально понимал, что низвергнуть с мировой арены конкурирующий народ невозможно на физическом уровне - только на метафизическом.
Когда Штаты видели в Германии конкурента, они разработали целую стратегию по "уничтожению духа Шиллера". Когда посчитали угрозой Россию, активизировали борьбу с языком Пушкина. Трудно победить сильный дух и проницательную речь…
Пришлось за три десятилетия насмотреться, как выкорчевывался русский язык из зон традиционного обитания.
Где-то задействовали карьерные стимулы. Помню, как долго обсуждали с министром обороны Эстонии возможности их военного флота. Он убеждал, что оба их катера прекрасно вооружены и покрашены. То есть весь флот готов к любой военной ситуации.
Изначально министр был русскоязычным, Но разговаривали на скромном английском. Говорить у них по-русски - поставить крест на своей карьере…
Где-то использовали высшее руководство страны как агентов влияния. Президент Ющенко убеждал меня подписать обязательство не говорить по-русски даже дома. Мол, как тебе не стыдно объясняться с женой "на клятой мове"…
Где-то просто тупо платили законодателям за переход страны с кириллицы на латиницу. Не прямой, конечно, путь, но все же…
А еще наш язык практически вытеснялся из всех международных организаций - от политических до спортивных, где все участники, включая представителей РФ, незаметно переходили на английский…
Может, не слышали "наши" представители про гарвардские исследования о том, что персона, переходя с родного языка на иной, теряет до сорока процентов интеллекта? Даже если знает другой язык в совершенстве.
А подобного знания я не встречал. Хотя везде замечал подобную англоманию.
Забавно, когда одни люди добровольно лишают себя почти половины интеллекта. А другие фарисейски это приветствует. Вон как хвалят на Западе украинского президента за утрату родного языка, за приобретенный суржик и дурной английский. А кому там, собственно, нужен умный президент сателлитной страны?
Да, страшен оппонентам наш язык. Чем? Да очень многим. Хотя бы своей поразительной эвристичностью.
6 июня, 17:59ИсторияНовороссийский чиновник Пушкин
Даже сказки, переведенные на русский, раскрывают своих героев на порядок глубже, чем первоисточники. Ослепительно харизматичный рас... долбай Буратино - это вам не тусклый мажор Пиноккио. Что уж говорить про реальность.
Когда год назад в солнечном Узбекистане возникла проблема своенравного региона, я посоветовал руководству найти одно русское слово, которое характеризует ситуацию. Нашли - "самоволка". И все сразу понятно.
Ведь когда боец идет в самоволку? Во-первых, когда недозагружен. Если утром - стрельбище, в обед - дежурство по кухне, потом - рукопашка, матчасть, уставы и прочее, то в голову и мысль об этом не придет.
Во-вторых, когда появляется соблазн огромной силы. Например, горячие эсэмэски и фотки от прелестницы с соседней фермы. Но если связь с искусительницей купировать - стимулы риска сразу исчезают.
Отсюда стратегия: загрузить регион новыми производствами, филиалами вузов и училищ, стартапами… Ну, и купировать связи с одним посольством, откуда на местный майдан передавали деньги, печенья и прочие сладкие обещания.
Сработало! Одно слово. По-русски.
Когда в Турции под сомнением был исход недавних выборов, я тоже посоветовал власти искать ключевое и все объясняющее слово. Нашли. "Недострой".
Директора, как правило, увольняют либо в начале строительства, либо в конце, но очень редко - в период недостроя. Ведь он, как правило, держит не в сейфе, а в голове все концы строительства: связи, уловки, хитрости.
Как можно было не переизбрать руководителя, когда вся страна - величественный недострой: газовый хаб, атомная энергетика, новый морской канал… Сработало! Одно слово. По-русски…
Можно было бы бесконечно говорить о том, на что способен русский язык. Сам по себе он уже абсолютное оружие! Особенно в грядущую эпоху ментальных воин. Более того, он и мечта. Русская мечта!
Когда-то я поспорил со своим другом Александром Раром после того, как он с восхищением описывал, как наш президент выступал в их парламенте на немецком языке. Он даже книгу написал по этому поводу - "Немец в Кремле". А я сказал, что это был первый за многие годы русский в Бундестаге. И дальше он будет и говорить, и думать по-русски.
6 июня, 03:31Великий и могучий, несмотря ни на что. Какое место в мире занимает русский язык6 июня — это не только день рождения великого поэта Александра Сергеевича Пушкина, но и Международный день русского языка. Насколько в нынешних геополитических условиях в мире востребован и уважаем язык "солнца русской поэзии"?
Да, он получше знает европейские языки, чем его постсоветские коллеги, которые тем не менее постоянно на них тарахтят. Но он ставку-то, в отличие от них, сделал на ум, а не политико-лингвистическую сервильность. Он-то знает про гарвардские выводы и понимает, что если лидер постоянно говорит и, соответственно, видит мир на чужом языке, - его страна обречена.
У нее, повторюсь, даже мечты своей не будет.
А еще президент, как коренной петербуржец, прекрасно знает русские пословицы. Включая подзабытую, но актуальную: "Язык до Киева доведет". Конечно, если это язык Пушкина.