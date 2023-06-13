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Язык до Киева доведёт. Пушкин — абсолютное оружие России

Язык до Киева доведёт. Пушкин — абсолютное оружие России - 13.06.2023 Украина.ру

Язык до Киева доведёт. Пушкин — абсолютное оружие России

Есть жизненно важные сущности, которые замечаешь лишь в момент их лишения. Воздух, например, вокруг себя мы не замечаем. Но одной из самых жестоких пыток считается простой полиэтиленовый кулек, натянутый на голову. Уже через минуты человек в конвульсиях осознает безмерную ценность каждого вдоха

2023-06-13T12:23

2023-06-13T12:23

2023-06-13T12:23

мнения

пушкин

приднестровье

русский язык

язык

россия

виктор ющенко

леонид кравчук

день русского языка

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Родной язык, на котором мы говорим, так же незаметен и так же незаменим, как и родная атмосфера. Пока его не пытаются у нас забрать.Вспоминается далекий девяносто второй. Ситуация приднестровского конфликта. Довелось много ездить по крохотной Приднестровской республике. Поразили фруктовые сады. Роскошную черешню доклевывали птицы, люди же к деревьям даже не совались - кругом минные поля. Но куда страшнее были похороны юных барышень в трогательных белых фартучках. Их кишинёвский спецназ расстрелял прямо в выпускную ночь…Я спрашивал у тогдашнего лидера непризнанной республики, президента Смирнова, о том, во имя чего эти жертвы и лишения. Игорь Николаевич скупо ответил: "Хотели у нас забрать родной язык"…Вспомнилось об этом в Пушкинский день, который еще именуется как День русского языка. Обычно получается в этот праздник поделиться какими-то мыслями в тему на традиционных конференциях, "круглых столах" и прочих научных посиделках. Сейчас не сложилось. Но озвучу-ка что-то здесь.Некогда меня впечатлило открытия французских семиотиков под руководством Ролана Барта о том, что человек видит мир не столько глазами, сколько словами. Я неоднократно вспоминал открытие ученых. Когда они, добравшись до диких и изолированных племен острова Борнео, обнаружили, что аборигены в упор не замечали громадных американских бомберов, которые во время войны летали буквально над их головами.Оказалось, что у дикарей просто не было в лексиконе слов для обозначения искусственных летающих громадных объектов. А что человек не может назвать, того он и не видит.Пушкин, фактически создав современный русский язык, подарил нам адекватный взгляд на мир: беспредельно пронзительный, до неприличия честный, в меру циничный, немного ироничный и очень милосердный… Такой, за который не стыдно сражаться.Создав совершенный язык, гений смог увидеть и весь мир сразу целиком, и заглянуть в каждый его потаенный уголок. В частности, в русские город и деревню, русскую любовь и ненависть. Даже в наш бунт - бессмысленный и беспощадный, жестокий и наивный…Не зря поэта называют среди прочих регалий и первым русским журналистом. Он создал язык и глобальных литературных обобщений, и детальных репортерских расследований…Не сразу это понимаешь разумом, скорее схватываешь интуицией. Признаться, я не вполне понял тех же приднестровцев. Хотя как раз интуитивно чувствовал, что правда - на их стороне. Правда, им в каком-то смысле повезло. Родную речь у них пытались забрать резко и сразу. Реакция была соответствующей и мгновенной.В других проблемных землях политики действовали хитрее и терпеливее. Я, в меру возможностей, помогал на выборах Кравчуку, поскольку тот обещал, что русские (по самоидентификации) будут иметь на Украине больше материальных и культурных возможностей, чем в самой России. И в это верилось, глядя на то, что камарилья Ельцина вытворяет с великой державой.Это потом, уже став президентом, Кравчук вспомнил свое бандеровское детство и ненависть ко всему русскому. Но появился на политическом небосклоне "красный директор" Кучма, который в предвыборной программе обещал сделать русский язык вторым государственным. Тоже поверилось. До его толстенного талмуда "Украина - не Россия"…Потом уже пришло осознание, что видеть мир по-русски запрещено. Запрещено главным мировым надзирателем. Который изначально понимал, что низвергнуть с мировой арены конкурирующий народ невозможно на физическом уровне - только на метафизическом.Когда Штаты видели в Германии конкурента, они разработали целую стратегию по "уничтожению духа Шиллера". Когда посчитали угрозой Россию, активизировали борьбу с языком Пушкина. Трудно победить сильный дух и проницательную речь…Пришлось за три десятилетия насмотреться, как выкорчевывался русский язык из зон традиционного обитания.Где-то задействовали карьерные стимулы. Помню, как долго обсуждали с министром обороны Эстонии возможности их военного флота. Он убеждал, что оба их катера прекрасно вооружены и покрашены. То есть весь флот готов к любой военной ситуации. Изначально министр был русскоязычным, Но разговаривали на скромном английском. Говорить у них по-русски - поставить крест на своей карьере…Где-то использовали высшее руководство страны как агентов влияния. Президент Ющенко убеждал меня подписать обязательство не говорить по-русски даже дома. Мол, как тебе не стыдно объясняться с женой "на клятой мове"…Где-то просто тупо платили законодателям за переход страны с кириллицы на латиницу. Не прямой, конечно, путь, но все же…А еще наш язык практически вытеснялся из всех международных организаций - от политических до спортивных, где все участники, включая представителей РФ, незаметно переходили на английский…Может, не слышали "наши" представители про гарвардские исследования о том, что персона, переходя с родного языка на иной, теряет до сорока процентов интеллекта? Даже если знает другой язык в совершенстве. А подобного знания я не встречал. Хотя везде замечал подобную англоманию.Забавно, когда одни люди добровольно лишают себя почти половины интеллекта. А другие фарисейски это приветствует. Вон как хвалят на Западе украинского президента за утрату родного языка, за приобретенный суржик и дурной английский. А кому там, собственно, нужен умный президент сателлитной страны?Да, страшен оппонентам наш язык. Чем? Да очень многим. Хотя бы своей поразительной эвристичностью.Даже сказки, переведенные на русский, раскрывают своих героев на порядок глубже, чем первоисточники. Ослепительно харизматичный рас... долбай Буратино - это вам не тусклый мажор Пиноккио. Что уж говорить про реальность.Когда год назад в солнечном Узбекистане возникла проблема своенравного региона, я посоветовал руководству найти одно русское слово, которое характеризует ситуацию. Нашли - "самоволка". И все сразу понятно.Ведь когда боец идет в самоволку? Во-первых, когда недозагружен. Если утром - стрельбище, в обед - дежурство по кухне, потом - рукопашка, матчасть, уставы и прочее, то в голову и мысль об этом не придет.Во-вторых, когда появляется соблазн огромной силы. Например, горячие эсэмэски и фотки от прелестницы с соседней фермы. Но если связь с искусительницей купировать - стимулы риска сразу исчезают.Отсюда стратегия: загрузить регион новыми производствами, филиалами вузов и училищ, стартапами… Ну, и купировать связи с одним посольством, откуда на местный майдан передавали деньги, печенья и прочие сладкие обещания.Сработало! Одно слово. По-русски.Когда в Турции под сомнением был исход недавних выборов, я тоже посоветовал власти искать ключевое и все объясняющее слово. Нашли. "Недострой".Директора, как правило, увольняют либо в начале строительства, либо в конце, но очень редко - в период недостроя. Ведь он, как правило, держит не в сейфе, а в голове все концы строительства: связи, уловки, хитрости.Как можно было не переизбрать руководителя, когда вся страна - величественный недострой: газовый хаб, атомная энергетика, новый морской канал… Сработало! Одно слово. По-русски…Можно было бы бесконечно говорить о том, на что способен русский язык. Сам по себе он уже абсолютное оружие! Особенно в грядущую эпоху ментальных воин. Более того, он и мечта. Русская мечта!Когда-то я поспорил со своим другом Александром Раром после того, как он с восхищением описывал, как наш президент выступал в их парламенте на немецком языке. Он даже книгу написал по этому поводу - "Немец в Кремле". А я сказал, что это был первый за многие годы русский в Бундестаге. И дальше он будет и говорить, и думать по-русски.Да, он получше знает европейские языки, чем его постсоветские коллеги, которые тем не менее постоянно на них тарахтят. Но он ставку-то, в отличие от них, сделал на ум, а не политико-лингвистическую сервильность. Он-то знает про гарвардские выводы и понимает, что если лидер постоянно говорит и, соответственно, видит мир на чужом языке, - его страна обречена.У нее, повторюсь, даже мечты своей не будет.А еще президент, как коренной петербуржец, прекрасно знает русские пословицы. Включая подзабытую, но актуальную: "Язык до Киева доведет". Конечно, если это язык Пушкина.

https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html

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Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038903395_381:26:900:545_100x100_80_0_0_558bfccefa24b1248f92f23a7f739538.jpg

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Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038903395_381:26:900:545_100x100_80_0_0_558bfccefa24b1248f92f23a7f739538.jpg

мнения, пушкин, приднестровье, русский язык, язык, россия, виктор ющенко, леонид кравчук, день русского языка