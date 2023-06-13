https://ukraina.ru/20230613/1047154338.html

Мантуров: русский "Витязь" впервые в мире уничтожил цель в автоматическом режиме

Мантуров: русский "Витязь" впервые в мире уничтожил цель в автоматическом режиме - 13.06.2023 Украина.ру

Мантуров: русский "Витязь" впервые в мире уничтожил цель в автоматическом режиме

Российский комплекс ПВО С-350 "Витязь" впервые в мире отработал по цели в зоне проведения спецоперации в автоматическом режиме, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ глава Минпромторга, вице-премьер правительства Денис Мантуров

2023-06-13T08:58

2023-06-13T08:58

2023-06-13T08:58

новости

витязь (зенитный ракетный комплекс)

денис мантуров

с-350

автоматика

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Сообщается также, что автоматический режим был реализован по принципу отсутствия отмены человеком решений элементов искусственного интеллекта комплекса в рамках складывающейся воздушной боевой обстановки. Иными словами, оператор попросту не вмешивался в работу "Витязя", таким образом подтвердив выбранный машиной алгоритм работы.С-350 "Витязь" - российский зенитный ракетный комплекс средней дальности нового поколения, разработанный концерном "Алмаз-Антей" для российских ПВО.Комплекс предназначен для борьбы как с аэродинамическими, так и баллистическими целями. Зона поражения для первых до 60 тысяч метров по дальности и до 30 тысяч метров по высоте. Баллистические цели установка может поражать до 30 тысяч метров по дальности и до 25 тысяч метров по высоте.Максимальное количество одновременно наводимых ракет - 32, время приведения комплекса в боевую готовность - 5 минут.

https://ukraina.ru/20230613/1047153450.html

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новости, витязь (зенитный ракетный комплекс), денис мантуров, с-350, автоматика