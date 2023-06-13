Мантуров: русский "Витязь" впервые в мире уничтожил цель в автоматическом режиме - 13.06.2023 Украина.ру
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Мантуров: русский "Витязь" впервые в мире уничтожил цель в автоматическом режиме
Мантуров: русский "Витязь" впервые в мире уничтожил цель в автоматическом режиме - 13.06.2023 Украина.ру
Мантуров: русский "Витязь" впервые в мире уничтожил цель в автоматическом режиме
Российский комплекс ПВО С-350 "Витязь" впервые в мире отработал по цели в зоне проведения спецоперации в автоматическом режиме, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ глава Минпромторга, вице-премьер правительства Денис Мантуров
2023-06-13T08:58
2023-06-13T08:58
новости
витязь (зенитный ракетный комплекс)
денис мантуров
с-350
автоматика
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Сообщается также, что автоматический режим был реализован по принципу отсутствия отмены человеком решений элементов искусственного интеллекта комплекса в рамках складывающейся воздушной боевой обстановки. Иными словами, оператор попросту не вмешивался в работу "Витязя", таким образом подтвердив выбранный машиной алгоритм работы.С-350 "Витязь" - российский зенитный ракетный комплекс средней дальности нового поколения, разработанный концерном "Алмаз-Антей" для российских ПВО.Комплекс предназначен для борьбы как с аэродинамическими, так и баллистическими целями. Зона поражения для первых до 60 тысяч метров по дальности и до 30 тысяч метров по высоте. Баллистические цели установка может поражать до 30 тысяч метров по дальности и до 25 тысяч метров по высоте.Максимальное количество одновременно наводимых ракет - 32, время приведения комплекса в боевую готовность - 5 минут.
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новости, витязь (зенитный ракетный комплекс), денис мантуров, с-350, автоматика
Новости, Витязь (зенитный ракетный комплекс), Денис Мантуров, С-350, автоматика

Мантуров: русский "Витязь" впервые в мире уничтожил цель в автоматическом режиме

08:58 13.06.2023
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОткрытие Международного авиасалона МАКС-2013
Открытие Международного авиасалона МАКС-2013 - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Российский комплекс ПВО С-350 "Витязь" впервые в мире отработал по цели в зоне проведения спецоперации в автоматическом режиме, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ глава Минпромторга, вице-премьер правительства Денис Мантуров
"Буквально недавно Обуховский завод сообщил о том, что зенитно-ракетный комплекс С-350 "Витязь" впервые в мире отработал по цели в зоне проведения спецоперации в автоматическом режиме – с использованием искусственного интеллекта без участия человеческого фактора", - сказал Мантуров.
Сообщается также, что автоматический режим был реализован по принципу отсутствия отмены человеком решений элементов искусственного интеллекта комплекса в рамках складывающейся воздушной боевой обстановки. Иными словами, оператор попросту не вмешивался в работу "Витязя", таким образом подтвердив выбранный машиной алгоритм работы.
С-350 "Витязь" - российский зенитный ракетный комплекс средней дальности нового поколения, разработанный концерном "Алмаз-Антей" для российских ПВО.
Комплекс предназначен для борьбы как с аэродинамическими, так и баллистическими целями. Зона поражения для первых до 60 тысяч метров по дальности и до 30 тысяч метров по высоте. Баллистические цели установка может поражать до 30 тысяч метров по дальности и до 25 тысяч метров по высоте.
Максимальное количество одновременно наводимых ракет - 32, время приведения комплекса в боевую готовность - 5 минут.
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08:55
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НовостиВитязь (зенитный ракетный комплекс)Денис МантуровС-350автоматика
 
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09:56Мантуров: уничтожать гиперзвуковые ракеты сегодня способна единственная страна в мире
09:38В Британии назвали пробелы контрнаступления ВСУ
08:58Мантуров: русский "Витязь" впервые в мире уничтожил цель в автоматическом режиме
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