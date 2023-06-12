Турецкий политик Перинчек рассказал об опасностях расширения НАТО - 12.06.2023 Украина.ру
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Турецкий политик Перинчек рассказал об опасностях расширения НАТО
Турецкий политик Перинчек рассказал об опасностях расширения НАТО - 12.06.2023 Украина.ру
Турецкий политик Перинчек рассказал об опасностях расширения НАТО
Турция должна наложить вето на вступление Швеции в НАТО, призвал председатель турецкой партии „Родина“ Догу Перинчек. Об этом сообщило РИА Новости 12 июня
2023-06-12T13:11
2023-06-12T13:11
новости
швеция
турция
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По его словам, расширение Североатлантического альянса является угрозой для страны.Партия „Родина“ является движением левого толка, которое стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность.Партия не представлена в парламенте Турции, но является влиятельной силой в стране, особенно в регионах.Издание приводит слова Перинчека со ссылкой на его пресс-службу.По мнению Перинчека, расширение НАТО в любом направлении является обострением угрозы для Турции.По его словам, НАТО является источником угроз в отношении Турции.По его словам, "если Турция останется одна среди 31 членов НАТО, она должна проявить желание и наложить вето“.В мае 2022 года Финляндия и Швеции на фоне украинского конфликта подали заявки на вступление в альянс.До начала 2023 года заявки Швеции и Финляндии ратифицировали 28 стран НАТО из 30. Однако Венгрия и Турция пожелали рассматривать шведскую заявку отдельно от финской.Финляндия 4 апреля 2023 года официально стала 31-м членом НАТО.Заявка Швеции до сих пор венгерского и турецкого одобрения не получила. В НАТО рассчитывают, что прошедшие в Турции выборы ускорят процесс ратификации членства Швеции.Ранее российское посольство в Швеции опубликовало на своем сайте статью, в которой говорится, что после вступления Швеции и Финляндии в НАТО общая протяженность российско-натовских границ увеличится почти в два раза, это не улучшит защищенность Европы - новые члены враждебного блока "станут легитимной целью для ответных мер со стороны России".Сейчас на Украина.ру читают:Теперь уже навечно вчерашние. В чем проблема Верки Сердючки и других "меладзе", предавших РоссиюТри загадки России. Астрологические циклы и судьбы властителейЧерез тернии к линии боестолкновений. Они Родину защищают
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новости, швеция, турция, нато, финляндия
Новости, Швеция, Турция, НАТО, Финляндия

Турецкий политик Перинчек рассказал об опасностях расширения НАТО

13:11 12.06.2023
 
© NATO
- РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© NATO
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Турция должна наложить вето на вступление Швеции в НАТО, призвал председатель турецкой партии „Родина“ Догу Перинчек. Об этом сообщило РИА Новости 12 июня
По его словам, расширение Североатлантического альянса является угрозой для страны.
Партия „Родина“ является движением левого толка, которое стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность.
Партия не представлена в парламенте Турции, но является влиятельной силой в стране, особенно в регионах.
Издание приводит слова Перинчека со ссылкой на его пресс-службу.
По мнению Перинчека, расширение НАТО в любом направлении является обострением угрозы для Турции.
„Мы считаем принятие Швеции в члены НАТО крайне опасным для национального единства и территориальной целостности Турции“. - издание цитирует Перинчека.
По его словам, НАТО является источником угроз в отношении Турции.
„Мы призываем как правительство, так и всех депутатов Великого национального собрания (парламента) Турции наложить вето на членство Швеции в НАТО", - приводит слова Перинчека его пресс-служба.
По его словам, "если Турция останется одна среди 31 членов НАТО, она должна проявить желание и наложить вето“.
"Более того, похоже, что позиция Венгрии также склоняется в пользу вето. В долгосрочной перспективе Турция обеспечит свою безопасность, единство и процветание, выйдя из НАТО", - подчеркнул он.
В мае 2022 года Финляндия и Швеции на фоне украинского конфликта подали заявки на вступление в альянс.
До начала 2023 года заявки Швеции и Финляндии ратифицировали 28 стран НАТО из 30. Однако Венгрия и Турция пожелали рассматривать шведскую заявку отдельно от финской.
Финляндия 4 апреля 2023 года официально стала 31-м членом НАТО.
Заявка Швеции до сих пор венгерского и турецкого одобрения не получила. В НАТО рассчитывают, что прошедшие в Турции выборы ускорят процесс ратификации членства Швеции.
Ранее российское посольство в Швеции опубликовало на своем сайте статью, в которой говорится, что после вступления Швеции и Финляндии в НАТО общая протяженность российско-натовских границ увеличится почти в два раза, это не улучшит защищенность Европы - новые члены враждебного блока "станут легитимной целью для ответных мер со стороны России".
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