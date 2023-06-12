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Турецкий политик Перинчек рассказал об опасностях расширения НАТО

Турецкий политик Перинчек рассказал об опасностях расширения НАТО - 12.06.2023 Украина.ру

Турецкий политик Перинчек рассказал об опасностях расширения НАТО

Турция должна наложить вето на вступление Швеции в НАТО, призвал председатель турецкой партии „Родина“ Догу Перинчек. Об этом сообщило РИА Новости 12 июня

2023-06-12T13:11

2023-06-12T13:11

2023-06-12T13:11

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По его словам, расширение Североатлантического альянса является угрозой для страны.Партия „Родина“ является движением левого толка, которое стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность.Партия не представлена в парламенте Турции, но является влиятельной силой в стране, особенно в регионах.Издание приводит слова Перинчека со ссылкой на его пресс-службу.По мнению Перинчека, расширение НАТО в любом направлении является обострением угрозы для Турции.По его словам, НАТО является источником угроз в отношении Турции.По его словам, "если Турция останется одна среди 31 членов НАТО, она должна проявить желание и наложить вето“.В мае 2022 года Финляндия и Швеции на фоне украинского конфликта подали заявки на вступление в альянс.До начала 2023 года заявки Швеции и Финляндии ратифицировали 28 стран НАТО из 30. Однако Венгрия и Турция пожелали рассматривать шведскую заявку отдельно от финской.Финляндия 4 апреля 2023 года официально стала 31-м членом НАТО.Заявка Швеции до сих пор венгерского и турецкого одобрения не получила. В НАТО рассчитывают, что прошедшие в Турции выборы ускорят процесс ратификации членства Швеции.Ранее российское посольство в Швеции опубликовало на своем сайте статью, в которой говорится, что после вступления Швеции и Финляндии в НАТО общая протяженность российско-натовских границ увеличится почти в два раза, это не улучшит защищенность Европы - новые члены враждебного блока "станут легитимной целью для ответных мер со стороны России".Сейчас на Украина.ру читают:Теперь уже навечно вчерашние. В чем проблема Верки Сердючки и других "меладзе", предавших РоссиюТри загадки России. Астрологические циклы и судьбы властителейЧерез тернии к линии боестолкновений. Они Родину защищают

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новости, швеция, турция, нато, финляндия