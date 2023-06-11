https://ukraina.ru/20230611/1047116667.html

Через тернии к линии боестолкновений. Они Родину защищают

Через тернии к линии боестолкновений. Они Родину защищают - 11.06.2023 Украина.ру

Через тернии к линии боестолкновений. Они Родину защищают

Пока одни штурмовали КПП на выезде из страны, другие доказывали, что вопреки разного рода несоответствиям и обстоятельствам, хотят защищать Родину

2023-06-11T13:10

2023-06-11T13:10

2023-06-11T13:10

эксклюзив

спецоперация

днр

донбасс

украина

россия

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Ребёнок в окопах"Да вон же она. Юлька, это к тебе. Прэсса. Рассказывать про тебя будут", – кричит боец, открывая калитку.У дома встречает улыбчивая девчонка с длинными светлыми волосами и тонким голосом. Первая мысль: такая нежная, совсем ребёнок. Такой её увидели и сослуживцы, когда только приехала. Так и осталась с позывным "Ребёнок".Вот только работа у неё совсем недетская.Юля – медсестра одной из рот 9-й бригады ВС РФ, широко известной ранее как 9-й полк морской пехоты."Это “Мася” – моя собака. Я её на первых позициях встретила. Потом мы переместились в другой населённый пункт и она меня там нашла. Представляете? До сих пор не понимаю, как. Она щенком была. Сейчас уже взрослая. С нами 8 месяцев почти",– рассказывает девушка и гладит чёрного пса.Юля приехала в зону СВО в августе прошлого года. Тогда ей было всего 24 года. Свой 25-й день рождения встретила уже "в работе". Родом девушка из Кировской области, с 16 лет жила в Москве.За событиями в Донбассе наблюдала с ужасом. Уже тогда хотела помочь людям в борьбе за правду. В 2015-м вышла на акцию "Бессмертный полк" с флагом Новороссии. Все подходили с вопросами и думали, что она с Донбасса.Училась девушка сестринскому делу, потом получала высшее юридическое образование. А прошлой весной поняла, что не может остаться в стороне. Летом завершила все московские дела, взяла академотпуск и приехала в Донбасс."Я подумала, посмотрела на ситуацию, на обстановку в мире и у меня был только один ответ, что нужно ехать. Какую-то пользу принести. Я готовилась. Брала уроки стрельбы. Инструктор, когда узнал куда я собираюсь, помог пройти обучение на полигоне", – рассказывает Юля со спокойной решимостью. По всему видно, что ей часто приходилось отстаивать своё право воевать за Донбасс."Мама сказала: “Я знала, что ты поедешь, поэтому смысла отговаривать тебя нет”. Да, такой у меня характер. Если что-то решила – не откажусь от этого. Мама вообще не верит, что со мной может случиться что-то плохое".Объявление о вакансии медсестры Юля нашла в интернете. Купила билет и поехала. В пути поняла, что нет ни адресов, ни телефонов. Просто знала, что должны встретить. С автовокзала в Донецке забрал будущий сослуживец. В первую же ночь населенный пункт, в котором располагалась Юлина рота, был обстрелян "Хамерами". Тогда запад только начал поставлять Украине эти РСЗО. Раньше таких воронок здесь не видели. Впечатлила она и Юлю. Хрупкая девушка на фоне кратера казалась Дюймовочкой.Командир батальона с порога предложил отказаться от должности медсестры штурмовой роты и спокойно работать в штабе. Так, мол, тоже можно пользу приносить. Но Юля была непреклонна: Две недели работала с документами, но продолжала стоять на своём – рвалась на передовую.Со временем в девушку поверили. За восемь месяцев службы благодаря её работе спасены десятки солдатских жизней. Или, как называет их сама Юля, "моих ребят". В роте она – единственная девушка. По отношению сослуживцев видно – ценят, берегут. Командира роты Юля называет "ДядьСаш"."В этой роте я чувствую себя как дома. Ротный стал для меня не просто "командиром", он уже как папа. Отца у меня нет, я его не знала. А тут вторая семья", – рассказывает девушка, поглаживая кота. У неё здесь, к слову, целый зоопарк.Атмосфера в подразделении и впрямь очень тёплая. Преимущественно служат ребята из ДНР, есть совсем молодые и те, кто воюет с 14-го. Последние здесь в авторитете. "ДядьСаш" приглашает остаться на ужин, вспоминает былое. "Молодые" внимательно слушают. Когда речь заходит о товарищах, отдавших жизни за Родину, за столом повисает тишина."Как и у врачей, у меня уже есть своё “кладбище”. Терять близких всегда очень больно. Первый удар – когда не вернулась группа из одиннадцати человек. Я две недели не могла прийти в себя. Постоянно плакала. Каждый раз как первый. Привыкнуть к этому вообще невозможно. И лучшего друга я тоже здесь потеряла. Девятого января хоронили", – говорит она, сжигая взглядом скатерть. Голос бесцветный.Юля прикладывает максимум усилий, чтоб защитить "своих ребят". Делает всё, что от неё зависит. Отпуск хочет провести на полигоне – будет учиться управлять квадрокоптером.Оставшееся время хочет посвятить младшему брату. Мама регулярно присылает видео, где тот поёт патриотические песни специально для защитницы-сестры. Юля уверена, что здесь борется за его "светлое завтра" и счастливую жизнь своих будущих детей.Дом построил, дерево посадил, сыновей вырастил – самое время защитить РодинуА вот Сергей Михайлович отстаивает здесь будущее не только детей, но и внуков. В Донецк он приехал из Волгограда. К тому моменту за город уже сражался и его сын.В начале СВО мужчина решил, что должен помочь Родине, но понимал, что между ним и зоной конфликта стоит высокая преграда – солидный возраст. "Михалычу", как зовут его сослуживцы, 58 лет.Первым делом обратился в частную военную компанию – возраст на три года больше предельно допустимого. Тем не менее, предложили приехать, чтоб оценить физическую форму. Одновременно обратился в ростовский пункт, где принимают на службу по контракту. Сразу же взяли на специальность "механик-водитель". Хотел на передовую, но в тылу навыки "Михалыча" на вес золота: чинить технику – дело непростое.Сергей Михайлович родился и вырос в Грузии. Отец и братья были военными. Мужчина тоже учился в профильном училище, но так и не закончил. В конце 80-х семья была вынуждена переехать из-за военного конфликта. По мнению "Михалыча" и тогда, и сейчас войну спровоцировали извне дабы навредить России."И в 80-е, и события 2008-го – то же самое. Кто подпитывает все эти конфликты? Вы же знаете. Что говорить об этом. И Гамсахурдия тоже не просто так к власти пришёл. Это же тоже "цветная революция" была своего рода", – рассуждает, задумчиво осматривая мастерскую.Сергей Михайлович неплохо помнит дела дней минувших и ясно видит параллели с сегодняшним конфликтом. Тогда молодого человека поразило, что православные убивают единоверцев. То же самое изумляет теперь.Весной 2014-го мужчину потрясла одесская трагедия. Столь варварское отношение к русским людям, по его мнению, требует быстрой и жёсткой реакции.Возмущает солдата и факт обмена членов националистических бандформирований. Тут он видит параллели с амнистией бандеровцев, организованной в 50-е, горькие плоды которой мы пожинаем и сегодня. Высшую меру наказания он считает справедливой и адекватной для украинских артиллеристов. "Вы понимаете, они же знают, куда стреляют. Вот только позавчера 9 человек погибло мирных в Донецке". Сергей Михайлович вспоминает те страшные кадры и не сдерживает эмоций. Обстрелы территории ДНР коснулись его напрямую. Всё дело в том, что в Донецкедолгие годы жил его брат. А в 2018-м, в период, когда якобы действовали Минские соглашения, в дом родственника прилетели "грады". Повезло. Пробив 2 стены, смертоносный "подарок" остановился в детской и не разорвался. Тем не менее, город семья покинула.Брат хочет вернуться и помогать городу, в котором прожил почти 30 лет. К военной службе он не годен, но планирует "хотя бы охранять". Примкнуть к общему делу желает и супруга военнослужащего."Мы патриоты. Жена вот тоже сейчас пытается приехать. Она медик. Сейчас проходит учёбу, хотя возраст у неё тоже не детский. Там до пятидесяти можно, а ей немножечко больше", – улыбается Сергей Михайлович.Будучи потомственным военным, "Михалыч" всегда рвался на фронт, но в Афганистан не взяли, а в Чечню "не пустили" малые дети. Сейчас вот смеётся, что дом построил, дерево посадил, сыновей вырастил – самое время защитить Родину.Бойкий ЮношаСашу на войну тоже долгое время не пускал возраст. В самом начале донбасского конфликта ему было всего четырнадцать лет. Теперь у него густая борода – совсем как у Деда Мороза. Издали парень кажется тридцатилетним, но подойди ближе и случится метаморфоза: вблизи его мудрые взрослые глаза выглядят совсем детскими, а лицо молодеет от улыбки.Сейчас военнослужащему 22 года. А в 14-м будучи подростком он активно посещал митинги против Майдана, что проводились в Донецке. Вспоминает, что каждые выходные собиралось не менее, а то и более десяти тысяч человек.Когда в мае бенефициары переворота подвергли город авиаудару, парень решил, что должен стать защитником Родины. Окончив девятый класс, он поступил в военное училище, а к началу специальной военной операции учился на последнем курсе.До выпуска оставались считанные месяцы, но Саше и его товарищам уже не терпелось.Парни стучали во все двери, просили выпустить их досрочно. С этой просьбой дошли даже до главы ДНР Дениса Пушилина. Тем не менее, учеба продолжалась. Преподаватели, чиновники и даже сотрудники силовых ведомств в один голос твердили парням, что к войне те ещё не готовы."Как-то нас собрал заместитель начальника училища по учебной работе по поводу выпускных работ и состоялся такой диалог:– Какие дипломы, нам на фронт нужно, помогать нашим.– Без вас справятся".Настроение у ребят стремительно портилось. Там люди воюют, а здесь бумажки какие-то. Но в апреле к курсантам все-таки приехали военные и отобрали 42 добровольца. Саша до сих пор не знает по какому принципу, но рад, что оказался в числе избранных. Так начался его путь на фронт.Десять дней ребята проходили специальную подготовку. Особенно парня впечатлили мины. Таких он раньше не видел. Дальше – вручение дипломов прямо на полигоне. На следующее утро курсанты отправились нести службу на Донецком направлении.На первую в своей жизни боевую задачу Александр попал буквально обманом."Получили мы команду: всем собраться с полным вооружением и построиться. Дальше поправка – новые лейтенанты не едут. Как так? Я каску посильнее на лицо сдвинул, встал в конец строя, чтоб не заметили. Темно же было. Так и выдвинулся с группой под Марьинку", – хитро улыбается Саша.Сейчас для него это фронтовая байка, а тогда было страшно. Первая группа ушла, за ней – вторая. Оставшимся тем временем рассказывали, что украинские позиции ранее уже штурмовали три группы по пятьдесят человек, но тщетно. Из каждой возвращалось меньше трети бойцов. Тут вчерашний курсант и решил, что будет непросто. Но как иначе то?Первая в жизни боевая задача обернулась успехом. В тот день Саша получил свой позывной. Ротный, командовавший группой, подошёл, выдал рацию и сказал: "Будешь "Юношей"! Как скажу – выдвигайтесь".Первый бой и первые потери. "До первой крови будто не понимаешь, что всё серьезно. Кажется, что это какая-то игра. Но рядом кто-то гибнет и ты сам уже ранен, тут и понимаешь, что ты сам ни разу не заговоренный".Первое ранение – осколок в правую голень. Несколько дней "Юноша" носил железку в себе, а когда пошёл за помощью в близлежащий посёлок, снова попал под обстрел. Да такой мощный, что даже подвал, в котором укрывался, засыпало. Пришлось откапываться, что раненому, мягко говоря, непросто. Осколок ведь к тому времени ещё не извлекли. Саша проходил с ним ещё неделю и всё это время умудрялся выполнять боевые задачи.В больнице прифронтового района, где не было электричества, помочь не смогли. Не сделали даже рентген. В областной же "заштопали" быстро, но отпускать не спешили – перевязки, процедуры. Пришлось ставить врачам ультиматум: "Выпишите, а то сам уйду!"Второе ранение Александр получил в окрестностях Попасной. Вспоминает: "Всю ногу мне отстрелили. Но мы всё равно продержались до подхода основных сил".Пули прошли по магистральным сосудам, но об этом "Юноша" узнает позже – когда очнется в больничной палате. А в бою все мысли только о задаче. Семь километров на руках товарищей до точки эвакуации, где заждалась "бэха". Вспоминает, что в дороге очень хотелось пить, но ребята не давали – нельзя было. Обезболивающее по случайности ввели дважды, потому дорогу до больницы Саша не помнит. На руках врачей пережил клиническую смерть, но выкарабкался. А ногу, к сожалению, спасти не удалось.Сейчас жизнерадостный Саша пьёт чай с тортом и рассказывает о том, как ему служится в штабе. Иронично зовёт себя и окружающих "тыловыми крысами". Говорит, что хочет учиться в аспирантуре и в конце концов изменить мир.

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Ольга Мациевская

Ольга Мациевская

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Ольга Мациевская

эксклюзив, спецоперация, днр, донбасс, украина, россия