https://ukraina.ru/20230612/1047039728.html

Теперь уже навечно вчерашние. В чем проблема Верки Сердючки и других "меладзе", предавших Россию

Теперь уже навечно вчерашние. В чем проблема Верки Сердючки и других "меладзе", предавших Россию - 12.06.2023 Украина.ру

Теперь уже навечно вчерашние. В чем проблема Верки Сердючки и других "меладзе", предавших Россию

Их имена долгие годы были на слуху, они стали здесь популярными и заработали баснословные деньги. Они были кумирами и секс-символами. А еще - непременными завсегдатаями корпоративов. Но теперь больше мы их не увидим. Возможно, к счастью

2023-06-12T06:16

2023-06-12T06:16

2023-06-12T06:16

эксклюзив

артисты

лобода

вера брежнева

валерий меладзе

константин меладзе

данилко

верка сердючка (андрей данилко)

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Некоторых не увидим не менее 50 лет. На столько лет им запрещён въезд в Россию.Кто из украинских артистов стал популярен и знаменит в России, а теперь пытается облить грязью страну, давшую им славу, деньги и признание? И как они живут сейчас?Можно составить даже небольшой рейтинг.Верка Сердючка. "Гуд бай"Первый номер - у Верки Сердючки. Не столько из-за популярности, сколько из-за изощрённого многолетнего умения скрывать свои взгляды под маской "я просто артист".В 2007 году Андрей Данилко, он же - хорошо всем известная Верка Сердючка - попал в неприятную ситуацию. На конкурсе "Евровидение" он спел песню, в которой были невнятно произнесённые слова "Раша, гудбай".Сам Данилко оправдывался: не было таких слов, он пел "Лаша тумбай", что на монгольском якобы означает "взбитые сливки"."Ташуурдуулж тос", вот так звучат "взбитые сливки" на монгольском. Или "суун крем".Нелепое объяснение Данилко не помогло, его концерты в России были запрещены. Правда, он потом признался, что долго ещё приезжал в Москву и в Сибирь на частные корпоративы.Деньги, заработанные в России, помогли Данилко купить три квартиры, и он проживает теперь в 12 комнатной трёхуровневой квартире на Крещатике.Имеется и дачный дом под Киевом, больше похожий по размерам на средней руки отель. Есть недвижимость за рубежом. Данилко, по его собственному признанию, долларовый миллионер.Ну, а недавно Данилко опять появился на сцене Евровидения и спел и "Раша", и "гудбай". Теперь можно уже перестать скрываться и придумывать что-то про монгольские сливки.Но никаких сомнений в позиции Данилко не стало уже давно.Он и песни про Бандеру пел, и рассказывал про прекрасную свободную жизнь в Украине.- Никто не запрещает мне говорить по-русски, - объяснял Данилко свою поддержку киевского режима, - а рассказы про нацистов - это всё выдумки.Подождите, а вот, например, факельные шествия нацистов по Киеву?- Да эти факельные шествия специально проплачивал Путин! - не моргнув глазом, говорит Данилко.Данилко живёт в одном из самых известных домов на Крещатике - "со звездой". И мимо дома каждый новый год уже много лет идут шествия националистов - 1 января, на день рождения Степана Бандеры.Ведут эти шествия различные известные в Украине люди, не скрывающие своих нацистских взглядов. Например, Евгений Карась, один из известных националистов.Это с ним фотографировались в вышиванках на фоне портрета Бандеры в киевской мэрии Собчак и Красовский."Пора воевать, пора убивать!" -кричали люди с факелами в этих шествиях. И в 2010 кричали, и в 2014, и в 2020-ом.Данилко и очень многим жителям Киева и Украины хочется сказать, что этого не было, что это не они, что это всё вообще было организовано врагами "доброй беззащитной Украины".Но как можно договориться до того, что Евгений Карась находится на службе у Путина? Что угодно придумают, лишь бы не отвечать даже самим себе на неудобные вопросы.Данилко последние годы живёт один и слушает аудиокниги в одиночестве своей трёхуровневой квартиры. Поправился, впал в депрессию.Появились и какие-то странности в поведении.Он носит постоянно черную медицинскую маску на подбородке, даёт интервью только в ней, и собирается носить её до тех пор, пока идут военные действия на Украине.Можно долго рассуждать, кто он - талантливый артист или "шут гороховый на каблуках" и "апофеоз вульгарности", как пишут про него в соцсетях.Но это уже и не важно, это дискуссии о прошлом. Время его прошло. И прошло оно задолго до СВО. Наверно, всё закончилось во время "Лаша тумбай". Лицемерие уничтожило талант."Гоп! Гоп! А у нас гуляночка!" - долго ещё пел Данилко.Но уже как-то не смешно и не весело.Не только смыслы сейчас уже другие, эстетика другая. Верка Сердючка и её гастролирующий сельский клуб - это что-то похожее на наши 90-е, хаос, развал страны, какие-то дикие пляски. "А у нас гуляночка!"Но не зря же говорят, что Украина ментально осталась в 90-х, с "крышеванием" ларьков, дикой коррупцией, отсутствием мало-мальских законов, со своими замшелыми олигархами и беспомощными президентами.А мир уже совершенно другой, Россия другая. Какой Данилко? Какая Сердючка? Гудбай..."Братья Меладзе и вера. Вернее, Вера" На втором месте Меладзе - потому что их двое. И плюс ещё с ними Вера Брежнева.Валерий Меладзе отличился тем, что на корпоративе в Дубае откликнулся приветствием бандеровцев: "Слава Украине! - Героям слава!" Сказал он это шепотом, приложив потом палец к губам "тссс!". Но видео попало в сеть.Певцу в соцсетях предложили уехать на Украину или в Грузию. Что логично и наверное, честно. Но он начал юлить, оправдываться. Конечно, остался в России и пытался продолжать давать концерты.На сегодня все его запланированные гастроли - Петербург, Красноярск, Новосибирск, Иркутск, Барнаул, Ростов на Дону - отменены.Меладзе пытался оправдаться: "я говорю в Дубае "Слава Украине", а в России скажу "Слава России". Если артист выбирает чью-то сторону, то теряет часть поклонников. Теряет свой хлеб".Ну что ж, по крайней мере честно. За деньги Меладзе готов крикнуть что угодно. И даже легко менять веру (ту, что с маленькой буквы). Так и запишем.В Москве Валерий Меладзе, по слухам, владеет торговым центром и рядом других бизнес-проектов.После видео вечеринки в Дубае его назвали "трусливый шептун".Его брат Константин, в отличие от Валерия, молчал. Зато не молчала его сегодняшняя жена Вера Брежнева. Она активно выступала в поддержку Украины, даже поработала в Польше на складе гуманитарной помощи, правда, недолго.Теперь Константин Меладзе, как говорят, "проживает в Италии с двумя жёнами и четырьмя детьми". С февраля 2022 года в Италию переехали его предыдущая жена Яна Сумм и их общие дети.Яна резко негативно отзывалась о Вере Брежневой, заявляя, что они, скрывая свои отношения с Константином, "украли у меня десять лет жизни". Интересно, как сейчас происходит совместное проживание. Говорят, что Вера и Константин близки к разводу.Лет десять тому назад Константин Меладзе сбил на трассе Киев - Обухов тридцатилетнюю женщину, которая скончалась на месте. Никакого наказания он за это не понёс, воспользовавшись своими связями в Украине. И уже тогда отношение к композитору у многих поменялось.Сегодня свой бизнес в России предусмотрительный Константин переписал на сестру Лиану. Он продолжает получать деньги от музыкального агентства. 209 миллионов чистой прибыли за прошлый год.Свой дом - 700 квадратных метров, на Новой Риге, они с Верой выставили на продажу.Вера Брежнева раньше заявляла: "Я не украинская певица. У меня нет ни одной песни на украинском языке." Теперь она резко критикует Россию, попыталась даже спеть песню на украинском языке. Но это никому не интересно, ни в России, ни на Украине.А что касается вообще творчества. У Веры особенного творчества и не было. Была красивая молодая женщина, которая очень нравилась продюсеру группы "Виа Гра" Константину Меладзе.Сегодня "Виа Гру" называют "бесполезный, устаревший, никому не интересный проект". Группа прекратила существование год назад, и этого никто не заметил.Хотя есть в этом особый символизм. Это был чисто русский проект, но при том набирались певицы в основном на Украине. По легенде Веру (конечно, никакую не Брежневу, а Галушко, но с такой фамилией в России не станцуешь) во время концерта первого состава "Виа Гры" вытащили случайно на сцену за руку из фан-зоны в Днепропетровске.Может, и так. Только теперь нет Днепропетровска, а есть косноязычно названный город "Днепр". Ну, не стали нынешние возвращать городу ни советское ни российское имя. Уж очень им Россия насолила, построив этот великий город в степи.И нет Брежневой Веры. И Меладзе, оба закончивших Николаевский судостроительный институт, тоже нет. Николаев, как город есть, а ни института, ни судостроения нет. Всё порезали на металлолом украинские олигархи Ренат Ахметов и Вадим Новинский. Не российские, заметьте, а украинские, которым шепотом кричал "Славу" Валерий в Дубае...Точно так же никто не заметил, что нет больше на экранах телевизоров Веры Брежневой и братьев Меладзе.И проект их закрылся год назад не потому, что началась спецоперация. Просто прошло их время. Их песни, музыка - это все уже вчерашнее. Они этого не заметили и "хайпуют" на украинском псевдопатриотизме.Почему псевдо? Потому что настоящий патриот не будет славить ни громко, ни шепотом страну, уничтожившую свое судостроение, свой комплекс по созданию ракет ("Южмаш"), свои авиастроение, танкостроение, да в общем, почти всю промышленность, сжегшую 25 млн русских книг и решившую вступить в НАТО, чтобы уничтожить Россию. И в конечном счете, разрушающую свою историческую, исконную веру, ту самую, которая не Брежнева, а с маленькой буквы.Светлана Лобода. "Кошмар, я мою посуду!"И наконец, номер три.Ещё один выходец из группы "Виа Гра" - Светлана Лобода. Но сама Светлана считает себя номером один.- Я была в России артисткой номер один! - рассказывает Лобода, - а теперь мне приходится мыть посуду и пылесосить, чего я не делала уже лет пять так точно.Светлана осудила Россию, в которой получила все возможности для творчества и заработка, покинула страну. Стала активно собирать деньги для ВСУ, покупать вооружение. Именно ей был запрещен в итоге въезд в Россию на 50 лет.Карьера Лободы, по всей видимости, закончена.Её продюсер предлагала Лободу для корпоративов в Дубае за 70 тысяч долларов, но пока желающих не нашлось.Как сказал журналист Михаил Шахназаров, "Лобода - это певица, которая не имеет ни голоса, ни слуха, и поет под фанеру". Кто бы сомневался.Хорошо, что весь этот "украинский десант" беспринципных личностей покинул наконец страну.Но все наши беспринципные "герои" просто меркнут рядом с таким персонажем, как сценарист фильма "День рождения буржуя" Юрий Рогоза. Его даже в этот небольшой рейтинг поставить нельзя.Этот человек, заработавший, так же как и остальные, деньги в России, ещё в 2015 году изрыгал проклятия и нецензурную брань по поводу Полины Гагариной и ее второго места на Евровидении. Как посмели дать хоть один балл русской певице?Сейчас же он пишет вот такие пасквили:"Хорошие русские есть. Порубленные, с оторванными ногами и головами ... (дальше ещё кровожадные подробности). Все остальные русские плохие. Слава Украине!"Вот когда мы видим человека, приехавшего попеть и поиграть или написать сценарий какой-то для аудитории в России, надо сразу же проверять его на "Слава Украине!"А пока что: хорошо, что большинство из этих "артистов номер один" не появится на наших экранах ближайшие пятьдесят лет. А там посмотрим.И немного про другихЕсли же отвлечься от политического предательства (могли ведь и просто промолчать, сохранять нейтралитет, но не стали), то тут мы обнаружим нечто интересное. Творчество этого украинского десанта , на самом деле, уже давно стало выходить в тираж, в том смысле, что они все свои хиты спели, сплясали и написали, начиная с Рогозы и заканчивая Лободой - 5-10-15 лет назад.На их месте уже давно, еще до спецоперации пляшут, шутят и поют другие "Камеди Клаб", рокеры, хип-хопы, Майданов и многие другие. Именно другие, новые исполнители.И их время когда-то тоже пройдет. Придут на смену новые. А старым надо спокойно и с достоинством уйти на почетную пенсию, не предавая Родину или ту страну, которая сделала вас знаменитыми и великими. Не вы ее, а она вас.На пенсию можно. А вот предавать нельзя.

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Елена Мурзина

эксклюзив, артисты, лобода, вера брежнева, валерий меладзе, константин меладзе, данилко, верка сердючка (андрей данилко)