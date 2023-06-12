https://ukraina.ru/20230612/1047130119.html

ВСУ действовали грамотно? Военный эксперт объяснил, как Россия выдержала первый мощнейший удар

ВСУ действовали грамотно? Военный эксперт объяснил, как Россия выдержала первый мощнейший удар - 12.06.2023 Украина.ру

ВСУ действовали грамотно? Военный эксперт объяснил, как Россия выдержала первый мощнейший удар

Нельзя сказать, что на Юго-Донецком направлении украинская армия поступила грамотно, сосредоточив на узком участке большие силы. Это всего лишь уставное требование любой наступательной операции. Об этом рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук в интервью изданию Украина.ру

2023-06-12T10:33

2023-06-12T10:33

2023-06-12T10:33

новости

россия

всу

донбасс

авиация

артиллерия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/08/1047041633_0:76:3071:1803_1920x0_80_0_0_9b61d678129fcfaeaf5c43f223a1f945.jpg

Наступающая сторона всегда имеет преимущество в выборе удара, а обороняющая сторона всегда вынуждена размазывать свою группировку, потому что она не может быть сильной во всех местах, пояснил эксперт.ВСУ на узких участках всегда будут иметь преимущество. Даже если их ударная группировка уступает по численности обороняющейся стороне, на направлении главного удара он всегда будет иметь преимущество. Хорошо, что наше командование это понимает и не требует от ребят стоять насмерть и рубиться за избушку лесника, подчеркнул специалист.Тем более, на передовых позициях чаще всего находятся наблюдатели, которые выявляют сосредоточение бронетехники противника и тут же вызывают артиллерию и авиацию. Даже если враг где-то вклинивается в наши оборонительные порядки, ему это достаточно дорого обходится, заключил собеседник издания.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, всу, донбасс, авиация, артиллерия