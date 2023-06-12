ВСУ действовали грамотно? Военный эксперт объяснил, как Россия выдержала первый мощнейший удар - 12.06.2023 Украина.ру
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ВСУ действовали грамотно? Военный эксперт объяснил, как Россия выдержала первый мощнейший удар
ВСУ действовали грамотно? Военный эксперт объяснил, как Россия выдержала первый мощнейший удар - 12.06.2023 Украина.ру
ВСУ действовали грамотно? Военный эксперт объяснил, как Россия выдержала первый мощнейший удар
Нельзя сказать, что на Юго-Донецком направлении украинская армия поступила грамотно, сосредоточив на узком участке большие силы. Это всего лишь уставное требование любой наступательной операции. Об этом рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук в интервью изданию Украина.ру
2023-06-12T10:33
2023-06-12T10:33
новости
россия
всу
донбасс
авиация
артиллерия
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Наступающая сторона всегда имеет преимущество в выборе удара, а обороняющая сторона всегда вынуждена размазывать свою группировку, потому что она не может быть сильной во всех местах, пояснил эксперт.ВСУ на узких участках всегда будут иметь преимущество. Даже если их ударная группировка уступает по численности обороняющейся стороне, на направлении главного удара он всегда будет иметь преимущество. Хорошо, что наше командование это понимает и не требует от ребят стоять насмерть и рубиться за избушку лесника, подчеркнул специалист.Тем более, на передовых позициях чаще всего находятся наблюдатели, которые выявляют сосредоточение бронетехники противника и тут же вызывают артиллерию и авиацию. Даже если враг где-то вклинивается в наши оборонительные порядки, ему это достаточно дорого обходится, заключил собеседник издания.
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новости, россия, всу, донбасс, авиация, артиллерия
Новости, Россия, ВСУ, Донбасс, авиация, артиллерия

ВСУ действовали грамотно? Военный эксперт объяснил, как Россия выдержала первый мощнейший удар

10:33 12.06.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРоссийская артиллерия уничтожила на Запорожском направлении украинскую САУ
Российская артиллерия уничтожила на Запорожском направлении украинскую САУ - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Нельзя сказать, что на Юго-Донецком направлении украинская армия поступила грамотно, сосредоточив на узком участке большие силы. Это всего лишь уставное требование любой наступательной операции. Об этом рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук в интервью изданию Украина.ру
Наступающая сторона всегда имеет преимущество в выборе удара, а обороняющая сторона всегда вынуждена размазывать свою группировку, потому что она не может быть сильной во всех местах, пояснил эксперт.
"Поэтому я и говорю, что наши ребята молодцы. Они выдерживают первый натиск ВСУ, а потом отходят на другие оборонительные рубежи с целью избежать окружения. За это время мы понимаем, на каком направлении враг нанес удар, стягиваем туда средства огневого поражения и уничтожаем противника", - констатировал Полищук.
ВСУ на узких участках всегда будут иметь преимущество. Даже если их ударная группировка уступает по численности обороняющейся стороне, на направлении главного удара он всегда будет иметь преимущество. Хорошо, что наше командование это понимает и не требует от ребят стоять насмерть и рубиться за избушку лесника, подчеркнул специалист.
Тем более, на передовых позициях чаще всего находятся наблюдатели, которые выявляют сосредоточение бронетехники противника и тут же вызывают артиллерию и авиацию. Даже если враг где-то вклинивается в наши оборонительные порядки, ему это достаточно дорого обходится, заключил собеседник издания.
 
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