https://ukraina.ru/20230612/1047121551.html

Каховка в Москве

Каховка в Москве - 12.06.2023 Украина.ру

Каховка в Москве

Авария на Каховской ГЭС заставила вспомнить некоторые исторические моменты, отражённые в московской топонимике. В частности – о станции метро "Каховская", ныне... Украина.ру, 12.06.2023

2023-06-12T08:00

2023-06-12T08:00

2023-06-12T08:00

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Авария на Каховской ГЭС заставила вспомнить некоторые исторические моменты, отражённые в московской топонимике. В частности – о станции метро "Каховская", ныне не существующей Каховской линии метро и улице Каховка.МетроНачнём со станции "Каховская", тем более, что она в обновлённом виде заработала буквально недавно – 10 мая текущего года.Изначально станция входила в состав Замоскворецкой ("зелёной") линии московского метро и открыта была 11 августа 1969 года. На тот момент это была концевая станция ветки. По общему счёту – 86 станция московского метрополитена (в киевском метрополитене сейчас 52 станции).Время постройки пришлось на переход от хрущёвского минимализма к брежневскому функционализму, что отразилось на ней самым трагическим образом – это типичная "сороконожка". Так называют плоские станции с двумя рядами по 20 колонн.Правда, тут не обошлось без некоторого украшательства.Во-первых, колонны были не квадратные, как обычно, а восьмиугольные.Во-вторых, стены были украшены литыми вставками с изображением сценок Гражданской войны (как нам показалось – в стиле Пикассо).Всё было чинно и благородно, но потом начались чудеса – в 1971 году был принят новый Генеральный план, по которому предполагалось "зелёную" ветку тянуть к микрорайону Орехово-Борисово, а через "Каховскую" провести Большую кольцевую линию.Кстати говоря, это уже вторая Большая кольцевая линия московского метро – первоначально две кольцевые линии предполагалось строить в центре – по линии Садового (большое) и Бульварного (малое) колец. От этих планов быстро оказались и о них напоминают только две панели на станции "Курская", на которых написано, что она "большого кольца".В 1983 году рядом была построена станция "Севастопольская" "серой" Серпуховско-Тимирязевской ветки. Между ними был построен переход и появилась возможность пересадки с "серой" на "зелёную" ветку и наоборот.В 1985 году, после запуска отрезка от "Каширской" до "Орехово" (он открывался дважды из-за прорыва воды в туннель), направление на "Каховскую" перестало быть основным. На "Каширской" появилось довольно редкое в метро "вилочное" движение – одни поезда шли от "Каширской" к "Каховской", другие – к "Кантемировской". Об этом сообщалось в вагонах, а на "Каширской" появился специальное табло, указывающее, по какому пути пойдёт следующий поезд.Только в 1995 году отрезок "Каширская" – "Каховская" стал самостоятельной веткой, 11-й по счёту. Простоты перехода ради на "Каширской" был оборудован кроссплатформенный переход – два отдельных подземных вестибюля, на каждом из которых останавливались два поезда разных веток. Для пересадки просто надо пересечь платформу – удобно!В 2019 году Каховская ветка была закрыта в связи с работами по включению линии в большую кольцевую и 7 декабря 2021 года снова открыта – с движением от "Мнёвников", а ещё через год – до "Каширской". Уже в совершенно новом оформлении, хотя "сороконожистая" основа никуда не девалась.УлицаУлица Каховка вообще называлась Большая Зюзинская, поскольку пересекала деревню Зюзино.Район этот был населён (не слишком густо), ещё в XII-XIIIвеке – тут были найдены курганы дославянского населения Москвы. Само название появилось в XVI веке и дано было, скорее всего, по имени владельцев села. Это могли быть влиятельные выходцы из Твери Зюзины или опричник Василий Зюзя.Так или иначе, когда в начале XVII века село было дано в поместное владение стрелецкому голове Фёдору Челюскину, оно уже было Зюзиным. Потом у него хозяева менялись неоднократно – боярин князь Алексей Сицкий, боярин Глеб Морозов (его жена Феодосия изображена на знаменитой картине Василия Сурикова), боярин князь Борис Прозоровский и многие другие.В середине XIXвека Зюзино было уже дачным районом – старая усадьба использовалась в качестве дома отдыха для преподавателей Московского университета. Позже её разобрали, а территорию застроили дачными домиками.В состав Москвы Зюзино вошло в 1960 году и сразу стало одной из первых площадок (чуть позже, чем легендарные Черёмушки) хрущёвской программы массового жилищного строительства. Сама улица нынешний вид приобрела именно в то время. Шла вдоль оврага, в котором текла река Котловка. Сейчас он засыпан, а за ним Каховка переходит в улицу Намёткина, уже в Черёмушках.Сейчас, понятно, это площадка городской программы реновации – "хрущёвки" сносят, вместо них строят 17-этажные типовые дома (надо видеть ужас в глаза московских бабушек, которые заходят в лифты…). К сожалению, вокруг всё закатывается в знаменитую собянинскую плитку, зелени становится меньше.Нынешнее название получила в 1965 году и украшена небольшой скульптурой – девушка в красноармейской шинели, поднимающая над головой винтовку и… букет цветов."Каховка, Каховка — родная винтовка"Название Каховка было дано в честь одного из успешных для Красной Армии сражений последнего этапа Гражданской войны – боёв за Каховский плацдарм.Бои за плацдарм около Алёшек продолжались с августа по октябрь 1920 года, а в октябре состоялась самая крупная в ходе Гражданской войны танковая атака – в ней участвовало целых 12 машин.В появлении плацдарма ничего удивительного не было – у красных был численный перевес, врангелевцы не могли в полной мере контролировать всю линию фронта. Впрочем, сам по себе плацдарм был небольшим: длина фронта – 40 км, наибольшая глубина – 12.Однако для Врангеля этот маленький плацдарм представлял большую угрозу – от него всего 70 км до крымских перешейков, и он создавал реальную угрозу коммуникациям всех белых войск на материке.Потому приходилось бросать значительные силы, в частности – кавалерийский корпус Ивана Брабовича (между прочим – главную манёвренную силу врангелевской армии) и 2-й армейский корпус под командованием самого талантливого белого полководца – Якова Слащёва. Позже к атакам на плацдарм была привлечена Корниловская дивизия – одна из самых боеспособных в белой армии.29 августа авиаотряд РККА совершил один из самых масштабных (если не самый) налёт за всё время Гражданской войны. 9 аэропланов сбросили около полутонны бомб и 1500 стрел (стрелы длиной 10-14 см. с небольшим стабилизатором применялись как для поражения живой силы, так и для создания полей, непроходимых для конницы).Самая мощная атака на плацдарм была предпринята в середине октября. Силы 2-го и части 3-го армейского корпусов составили около 6 тыс. штыков, 700 сабель, 12 танков, 14 бронеавтомобилей, 80 орудий и 200 пулемётов при поддержке 15 самолётов. Силы РККА: 11 тыс. чел., 10 бронеавтомобилей (в том числе пушечные), 52 орудия и 368 пулемётов.В это время численное превосходство уже играло значительно более весомую роль, чем в 1919 году. Мотивация сторон была на высоком уровне, но красные тоже научились воевать… В результате, наступление белых не удалось – после нескольких дней боёв они не смогли прорвать построенные под руководством Дмитрия Карбышева укрепления и вынуждены были отступить.Красным досталось девять танков, как минимум пять из которых были позже отремонтированы и эксплуатировались в РККА до 1930 года. А потом были установлены в качестве памятников в разных городах (в том числе – в Киеве, Харькове и Луганске).Это, кстати, были довольно интересные машины типа "гемарфродит". Изначально британские танки Mark V (в РККА они назывались "Рикардо" – по марке двигателя) имели на вооружении в спонсонах или пулемёты, или пушки. Они назывались, соответственно, "самками" и "самцами". Танки же на вооружении Белой армии имели пушку в одном из спонсонов. Средние танки Мk А (по крайней мере танк "Сибиряк") также имели на вооружении пушку вместо одного из пулемётов.Неспособность белых уничтожить Каховский плацдарм была одно из главных причин, по которым они вынуждены были покинуть Таврию, а уже в ноябре красные штурмовали укрепления Перекопа.

https://ukraina.ru/20220115/1032859537.html

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_9b34e110fcea933eecc8cf2cc2b9d918.jpg.webp

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