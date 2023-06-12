Репетиция наступления. Военный эксперт о том, почему ВСУ выбрали для удара Времевский выступ - 12.06.2023 Украина.ру
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Репетиция наступления. Военный эксперт о том, почему ВСУ выбрали для удара Времевский выступ
Репетиция наступления. Военный эксперт о том, почему ВСУ выбрали для удара Времевский выступ - 12.06.2023 Украина.ру
Репетиция наступления. Военный эксперт о том, почему ВСУ выбрали для удара Времевский выступ
Судя по сводкам Минобороны, за последние несколько дней на Южно-Донецком направлении ВСУ пытались нащупать слабые места в российской обороне и постоянно обрабатывали артиллерией наши командные пункты и позиции обороняющейся пехоты. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
2023-06-12T06:15
2023-06-12T06:15
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Времевский выступ на Южно-Донецком направлении – очень удобный участок для ВСУ, потому что он открывает выход на несколько направлений. Запад действительно "толкает в спину" ВСУ. Поэтому это была попытка наступать ради наступления, рассказал эксперт.Попытка украинского наступления – это одна большая попытка найти наше слабое место. Следовательно, ВСУ будут наступать там, где, по их мнению, наша оборона наиболее податлива. Они действуют на основе выводов, которые получают в результате разведок боя, добавил он.По натовским стандартам, у противника есть такое понятие как "силовая разведка боем", когда они крупными соединениями проводят разведывательные операции с ограниченными целями. Именно поэтому мы воспринимаем некоторые удары ВСУ как крупное наступление, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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новости, наступление, оборона, вс рф, бои
Новости, наступление, Оборона, ВС РФ, бои

Репетиция наступления. Военный эксперт о том, почему ВСУ выбрали для удара Времевский выступ

06:15 12.06.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Судя по сводкам Минобороны, за последние несколько дней на Южно-Донецком направлении ВСУ пытались нащупать слабые места в российской обороне и постоянно обрабатывали артиллерией наши командные пункты и позиции обороняющейся пехоты. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
Времевский выступ на Южно-Донецком направлении – очень удобный участок для ВСУ, потому что он открывает выход на несколько направлений. Запад действительно "толкает в спину" ВСУ. Поэтому это была попытка наступать ради наступления, рассказал эксперт.
Попытка украинского наступления – это одна большая попытка найти наше слабое место. Следовательно, ВСУ будут наступать там, где, по их мнению, наша оборона наиболее податлива. Они действуют на основе выводов, которые получают в результате разведок боя, добавил он.
"В преддверие встречи высокопоставленных натовских военных им [властям Украины] нужно показать [Западу], что не зря они им присылают "Леопарды" и "Брэдли". Мол, мы хоть что-то пытаемся сделать, даже русские говорят, что мы наступаем по всем направлениям, поэтому дайте больше оружия", - подчеркнул Полищук.
По натовским стандартам, у противника есть такое понятие как "силовая разведка боем", когда они крупными соединениями проводят разведывательные операции с ограниченными целями. Именно поэтому мы воспринимаем некоторые удары ВСУ как крупное наступление, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
 
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