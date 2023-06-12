https://ukraina.ru/20230612/1047069362.html

Репетиция наступления. Военный эксперт о том, почему ВСУ выбрали для удара Времевский выступ

Репетиция наступления. Военный эксперт о том, почему ВСУ выбрали для удара Времевский выступ - 12.06.2023 Украина.ру

Репетиция наступления. Военный эксперт о том, почему ВСУ выбрали для удара Времевский выступ

Судя по сводкам Минобороны, за последние несколько дней на Южно-Донецком направлении ВСУ пытались нащупать слабые места в российской обороне и постоянно обрабатывали артиллерией наши командные пункты и позиции обороняющейся пехоты. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук

2023-06-12T06:15

2023-06-12T06:15

2023-06-12T06:15

новости

наступление

оборона

вс рф

бои

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1b/1036923102_0:0:3112:1752_1920x0_80_0_0_49c1f40ee6a778edf0ceea11e42c92b4.jpg.webp

Времевский выступ на Южно-Донецком направлении – очень удобный участок для ВСУ, потому что он открывает выход на несколько направлений. Запад действительно "толкает в спину" ВСУ. Поэтому это была попытка наступать ради наступления, рассказал эксперт.Попытка украинского наступления – это одна большая попытка найти наше слабое место. Следовательно, ВСУ будут наступать там, где, по их мнению, наша оборона наиболее податлива. Они действуют на основе выводов, которые получают в результате разведок боя, добавил он.По натовским стандартам, у противника есть такое понятие как "силовая разведка боем", когда они крупными соединениями проводят разведывательные операции с ограниченными целями. Именно поэтому мы воспринимаем некоторые удары ВСУ как крупное наступление, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, наступление, оборона, вс рф, бои