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Репетиция наступления. Военный эксперт о том, почему ВСУ выбрали для удара Времевский выступ
Репетиция наступления. Военный эксперт о том, почему ВСУ выбрали для удара Времевский выступ - 12.06.2023 Украина.ру
Репетиция наступления. Военный эксперт о том, почему ВСУ выбрали для удара Времевский выступ
Судя по сводкам Минобороны, за последние несколько дней на Южно-Донецком направлении ВСУ пытались нащупать слабые места в российской обороне и постоянно обрабатывали артиллерией наши командные пункты и позиции обороняющейся пехоты. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
2023-06-12T06:15
2023-06-12T06:15
2023-06-12T06:15
новости
наступление
оборона
вс рф
бои
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Времевский выступ на Южно-Донецком направлении – очень удобный участок для ВСУ, потому что он открывает выход на несколько направлений. Запад действительно "толкает в спину" ВСУ. Поэтому это была попытка наступать ради наступления, рассказал эксперт.Попытка украинского наступления – это одна большая попытка найти наше слабое место. Следовательно, ВСУ будут наступать там, где, по их мнению, наша оборона наиболее податлива. Они действуют на основе выводов, которые получают в результате разведок боя, добавил он.По натовским стандартам, у противника есть такое понятие как "силовая разведка боем", когда они крупными соединениями проводят разведывательные операции с ограниченными целями. Именно поэтому мы воспринимаем некоторые удары ВСУ как крупное наступление, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, наступление, оборона, вс рф, бои
Репетиция наступления. Военный эксперт о том, почему ВСУ выбрали для удара Времевский выступ
Судя по сводкам Минобороны, за последние несколько дней на Южно-Донецком направлении ВСУ пытались нащупать слабые места в российской обороне и постоянно обрабатывали артиллерией наши командные пункты и позиции обороняющейся пехоты. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
Времевский выступ на Южно-Донецком направлении – очень удобный участок для ВСУ, потому что он открывает выход на несколько направлений. Запад действительно "толкает в спину" ВСУ. Поэтому это была попытка наступать ради наступления, рассказал эксперт.
Попытка украинского наступления – это одна большая попытка найти наше слабое место. Следовательно, ВСУ будут наступать там, где, по их мнению, наша оборона наиболее податлива. Они действуют на основе выводов, которые получают в результате разведок боя, добавил он.
"В преддверие встречи высокопоставленных натовских военных им [властям Украины] нужно показать [Западу], что не зря они им присылают "Леопарды" и "Брэдли". Мол, мы хоть что-то пытаемся сделать, даже русские говорят, что мы наступаем по всем направлениям, поэтому дайте больше оружия", - подчеркнул Полищук.
По натовским стандартам, у противника есть такое понятие как "силовая разведка боем", когда они крупными соединениями проводят разведывательные операции с ограниченными целями. Именно поэтому мы воспринимаем некоторые удары ВСУ как крупное наступление, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь