https://ukraina.ru/20230611/1047060609.html

"Мёртвые души": "закатный роман" Гоголя

"Мёртвые души": "закатный роман" Гоголя - 11.06.2023 Украина.ру

"Мёртвые души": "закатный роман" Гоголя

В украинском мифе об "украинском писателе Мыколе Гоголе" немалую роль играет суждение о том, что пока Гоголь описывал Украину, у него были Тарас Бульба и кузнец Украина.ру, 11.06.2023

2023-06-11T18:00

2023-06-11T18:00

2023-06-11T18:00

история

история

литература

писатель

николай васильевич гоголь

мертвые души

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В украинском мифе об "украинском писателе Мыколе Гоголе" немалую роль играет суждение о том, что пока Гоголь описывал Украину, у него были Тарас Бульба и кузнец Вакула, а как принялся за Россию – мёртвые души и черти в вицмундирах, что как бы говорит о том, что Россию Гоголь недолюбливал.Разумеется, это не так, хотя бы потому, что малороссийский цикл Гоголя повествует о деградации казачества, да и чертей там тоже хватает, а с российскими произведениями тоже не всё однозначно. Во всяком случае, авторский замысел "Мёртвых душ", первый том которых появился в продаже 11 июня 1842 года, до конца не раскрыт и не будет раскрыт – автор его в полной мере не реализовал.Начать надо с того, что происхождение у одного из величайших произведений русской литературы вполне себе новороссийское. Впрочем, это для людей, читавших поэму (так определил жанр произведения сам писатель), не секрет – Чичиков ведь представляется "херсонским помещиком". Кстати, в его владениях река была – не пострадали ли его владения от строительства, а теперь повреждения Каховской ГЭС?Подобно случаю с "Ревизором", историю, которая послужила основой произведения, рассказал Гоголю Пушкин. Во времена, когда последний служил в Кишинёве, Иван Липранди рассказал ему, что в городе Бендеры, якобы, никто не умирает – просто имена умерших жителей присваивались беженцам из центральных областей России с тем, чтобы исключить преследование со стороны полиции и возвращение к хозяевам.Гоголь переиначил подсказанный сюжет по-своему и в октябре 1835 года писал Пушкину: "начал писать Мёртвых душ. Сюжет растянулся на предлинный роман и, кажется, будет сильно смешон". Первые главы он успел прочитать Пушкину перед отъездом за границу, а после гибели друга счёл поэму его завещанием. В своем дневнике Гоголь писал: "Пушкин находил, что такой сюжет "Мёртвых душ" хорош для меня тем, что дает полную свободу изъездить вместе с героем всю Россию и вывести множество разнообразных характеров".Поэма писалась, в основном, за рубежом. Из Италии Гоголь привёз первый том в Москву, но, поскольку возникли сомнения, что произведение проходит через цензуру (видимо эту информацию предоставил писателю сам цензор – Иван Снегирёв), его через критика Виссариона Белинского передали к более либеральному столичному цензору Александру Никитенко, который благополучно разрешил издание. Вполне вероятно сработало и то, что ранее "Ревизора" милостиво разрешить соизволил лично император Николай I.Впрочем, "Повесть о капитане Копейкине" не проходила и там, её пришлось переделывать – а Гоголь-то полагал её ключевой в произведении... Название "Похождения Чичикова, или Мертвые души" тоже было навязано цензурой.В целом первоначальный проект предполагал создание трилогии, по образцу "Божественной комедии" Данте Алигьери. Можно предположить, что и развитие сюжета должно было быть схожим – если в первом томе Чичиков предстаёт перед нами в образе обаятельного жулика и удачливого дельца, то в третьем… А вот не знаем, что в третьем. Известно только, что к концу жизни Гоголь занялся изучением географии и природных условий Сибири, так что общим местом является предположение о том, что в конце концов Чичиков каким-то образом попадёт туда. Вполне вероятно, что в конце должно было произойти моральное перерождение этого персонажа, на основе обращения к вере.Второй том поэмы "Мертвые души" Гоголь сжёг 24 февраля 1852 года в доме Алексея Толстого на Никитском бульваре города Москвы, где писатель прожил последние четыре года своей жизни. Сделал он это в состоянии сильнейшего нервного срыва и утром признался хозяину дома: "Вот, что я сделал! Хотел было сжечь некоторые вещи, давно на то приготовленные, а сжёг всё. Как лукавый силён – вот он к чему меня подвинул! А я было там много дельного уяснил и изложил. Думал разослать друзьям на память по тетрадке: пусть бы делали, что хотели. Теперь всё пропало". До этого уничтожить некоторые главы ему советовал протоиерей Матфей (Константиновский).4 марта Гоголь скончался, не пережив гибели своего произведения…Разумеется, за публикацию первого тома "Мёртвых душ" мы должны быть благодарны Белинскому, ему же мы обязаны навязанной российскому литературоведению плоскую, вульгарно-социологическую трактовку этого великого произведения. Впрочем, нет худа без добра – именно опираясь на трактовку Белинского советские идеологи включили Гоголя в число обязательно изучаемых классиков.Сам Гоголь должен был быть потугами Белинского возмущён. Он-то вовсе не разоблачал крепостничество, а писал глубокое религиозно-мистическое произведение. Впрочем, эта часть творчества Гоголя и сейчас остаётся до конца не понятой и не оценённой.10 главных цитат из "Мёртвых душ":- "Русь, куда ж несёшься ты? Дай ответ. Не даёт ответа".- "И какой же русский не любит быстрой езды?"- "Один там только и есть порядочный человек: прокурор; да и тот, если сказать правду, свинья".- "Полюби нас чёрненькими, а беленькими нас всякий полюбит".- "Эх, русский народец! Не любит умирать своей смертью!"- "Есть люди, имеющие страстишку нагадить ближнему, иногда вовсе без всякой причины".- "Часто сквозь видимый миру смех льются невидимые миру слёзы".- "Ноздрёв был в некотором отношении исторический человек. Ни на одном собрании, где он был, не обходилось без истории".- "Весьма опасно заглядывать поглубже в дамские сердца".- "Страх прилипчивее чумы".

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история, литература, писатель, николай васильевич гоголь, мертвые души