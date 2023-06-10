Мир "Великого кольца": удивительное открытие экспедиции Ефремова - 10.06.2023 Украина.ру
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Мир "Великого кольца"
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Мир "Великого кольца": удивительное открытие экспедиции Ефремова
Мир "Великого кольца": удивительное открытие экспедиции Ефремова - 10.06.2023 Украина.ру
Мир "Великого кольца": удивительное открытие экспедиции Ефремова
Новый вид динозавров был обнаружен во время гобийской экспедиции 1948 года. Формально открытие было сделано не Ефремовым, а его коллегой Евгением Малеевым и... Украина.ру, 10.06.2023
2023-06-10T11:13
2023-06-10T11:13
мир "великого кольца"
эксклюзив
история
литература
писатель-фантаст
палеонтология
иван ефремов
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Новый вид динозавров был обнаружен во время гобийской экспедиции 1948 года. Формально открытие было сделано не Ефремовым, а его коллегой Евгением Малеевым и сделано… в Москве.Вот как описывает это открытие сам Ефремов в книге "Дорога ветров": "Уже в Москве в монолите со скелетом хищного динозавра с Р-5 (это номер площадки, на которой велись раскопки – Авт.) обнаружились кости необычайного, до сих пор неизвестного науке ящера. Похожий на большую черепаху метров шести в длину и вооружённый метровыми острыми, как бритвы, серповидными когтями, ящер был обитателем морских побережий. Малеев назвал его терезинозавром, что по-гречески означает "ящер-косарь".Когда палеонтологи обнаруживают целый скелет ископаемого животного (это относительная редкость) то его на месте оставляют в массиве породы (обычно это довольно твёрдый песчаник), разделяют на части, помещают в деревянные ящики и отвозят в институт. А уже там укрепляют кости (клеем пропитывают) и очищают от камня. При этом, конечно, в породе находится много костей других ящеров, которые перемешались во время формирования "кладбища".Так вот – в теризинозавре (правильно писать именно так, потому что Therizinosaurus – Ефремов ошибся) учёные до сих пор не разобрались. Так и остаётся непонятным, к каким именно условиям он был приспособлен.Из-за длинных и широких рёбер Малеев сначала решил, что это гигантская черепаха. По первоначальным предположениям питался он водной растительностью, которую срезал длинными когтями. Размер рептилии оценили в 3,25 метра.Потом, в 70-80 годах, останки этого животного нашли в Китае и оказалось, что это передвигавшийся на задних лапах динозавр, вероятно достигавший 9-12 метровую в длину. У него был маленький череп, венчавший длинную шею и тяжёлое, объёмное тело массой до 6 тонн. Передние лапы могли быть длиной в 3 даже более метра. Предполагается, что у этого животного были перья. Во всяком случае они были у родственных алксазавра и бэйпяозавра, открытых уже в 90-х годах.Назначение когтей так и осталось не раскрытым, хотя от первоначальной версии – использования их как кос, довольно быстро отказались. Ну просто потому, что к косе должны прилагаться грабли, а грабель у теризинозавра, предсказуемо, не было. Когтями можно было отбиваться от хищников, бороться за самку (скорее демонстрируя размер и длину когтей, но возможно и для драк с другими самцами), в конце концов – пригибать ветки деревьев, добывать из земли корни или вскрывать муравейники или термитники (последняя версия вызывает сомнения – ведь гигантский муравьед весит до 40 кг., что несколько меньше 6-ти тонн). С первоначальным предположением, что основу диеты "косаря" составляла растительность, в конце концов согласились – об этом свидетельствовали клюв и плоские зубы.Теризинозавр вошёл в Книгу рекордов Гиннесса по двум причинам: во-первых, он имел самые длинные когти из найденных; во-вторых, признан самым странным динозавром.История открытия и исследования теризинозавра – демонстрация того опыта, который имел Ефремов, прежде чем начать писать фантастику и пытаться представить себе развитие жизни на других планетах.Логика его достаточно проста – эволюция перепробовала огромное количество вариантов того, как может выглядеть живое существо. Причём варианты приспособления к окружающей среде были самыми фантастическими. Особенно это касается узкоспециализированных животных, ориентированных на выживание в очень специфических условиях (например, покрытые железной бронёй моллюски Chrysomallon squamiferum, живущие вблизи глубоководных гидротермальных источников). Однако, на поздних этапах развития эволюции всё то разнообразие сократилось до небольшого количества сходных форм –у большинства предков и родственников Homo sapiens никаких особых черт нет.
https://ukraina.ru/20230325/1044723614.html
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Василий Стоякин
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Василий Стоякин
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эксклюзив, история, литература, писатель-фантаст, палеонтология, иван ефремов
Мир "Великого кольца", Эксклюзив, История, литература, писатель-фантаст, палеонтология, Иван Ефремов

Мир "Великого кольца": удивительное открытие экспедиции Ефремова

11:13 10.06.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
Новый вид динозавров был обнаружен во время гобийской экспедиции 1948 года. Формально открытие было сделано не Ефремовым, а его коллегой Евгением Малеевым и сделано… в Москве.
Вот как описывает это открытие сам Ефремов в книге "Дорога ветров": "Уже в Москве в монолите со скелетом хищного динозавра с Р-5 (это номер площадки, на которой велись раскопки – Авт.) обнаружились кости необычайного, до сих пор неизвестного науке ящера. Похожий на большую черепаху метров шести в длину и вооружённый метровыми острыми, как бритвы, серповидными когтями, ящер был обитателем морских побережий. Малеев назвал его терезинозавром, что по-гречески означает "ящер-косарь".
Когда палеонтологи обнаруживают целый скелет ископаемого животного (это относительная редкость) то его на месте оставляют в массиве породы (обычно это довольно твёрдый песчаник), разделяют на части, помещают в деревянные ящики и отвозят в институт. А уже там укрепляют кости (клеем пропитывают) и очищают от камня. При этом, конечно, в породе находится много костей других ящеров, которые перемешались во время формирования "кладбища".
Так вот – в теризинозавре (правильно писать именно так, потому что Therizinosaurus – Ефремов ошибся) учёные до сих пор не разобрались. Так и остаётся непонятным, к каким именно условиям он был приспособлен.
25 марта, 14:04Мир "Великого кольца"
Мир "Великого кольца": Нэмэгету
Из-за длинных и широких рёбер Малеев сначала решил, что это гигантская черепаха. По первоначальным предположениям питался он водной растительностью, которую срезал длинными когтями. Размер рептилии оценили в 3,25 метра.
Потом, в 70-80 годах, останки этого животного нашли в Китае и оказалось, что это передвигавшийся на задних лапах динозавр, вероятно достигавший 9-12 метровую в длину. У него был маленький череп, венчавший длинную шею и тяжёлое, объёмное тело массой до 6 тонн. Передние лапы могли быть длиной в 3 даже более метра. Предполагается, что у этого животного были перья. Во всяком случае они были у родственных алксазавра и бэйпяозавра, открытых уже в 90-х годах.
© commons.wikimedia.orgТеризинозавр
Теризинозавр - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© commons.wikimedia.org
Теризинозавр
Назначение когтей так и осталось не раскрытым, хотя от первоначальной версии – использования их как кос, довольно быстро отказались. Ну просто потому, что к косе должны прилагаться грабли, а грабель у теризинозавра, предсказуемо, не было. Когтями можно было отбиваться от хищников, бороться за самку (скорее демонстрируя размер и длину когтей, но возможно и для драк с другими самцами), в конце концов – пригибать ветки деревьев, добывать из земли корни или вскрывать муравейники или термитники (последняя версия вызывает сомнения – ведь гигантский муравьед весит до 40 кг., что несколько меньше 6-ти тонн). С первоначальным предположением, что основу диеты "косаря" составляла растительность, в конце концов согласились – об этом свидетельствовали клюв и плоские зубы.
Теризинозавр вошёл в Книгу рекордов Гиннесса по двум причинам: во-первых, он имел самые длинные когти из найденных; во-вторых, признан самым странным динозавром.
Иван Ефремов - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
3 июня, 09:21Мир "Великого кольца"
Мир "Великого кольца": Benthosuchus sushkini
История открытия и исследования теризинозавра – демонстрация того опыта, который имел Ефремов, прежде чем начать писать фантастику и пытаться представить себе развитие жизни на других планетах.
Логика его достаточно проста – эволюция перепробовала огромное количество вариантов того, как может выглядеть живое существо. Причём варианты приспособления к окружающей среде были самыми фантастическими. Особенно это касается узкоспециализированных животных, ориентированных на выживание в очень специфических условиях (например, покрытые железной бронёй моллюски Chrysomallon squamiferum, живущие вблизи глубоководных гидротермальных источников). Однако, на поздних этапах развития эволюции всё то разнообразие сократилось до небольшого количества сходных форм –у большинства предков и родственников Homo sapiens никаких особых черт нет.
 
Мир "Великого кольца"ЭксклюзивИсториялитератураписатель-фантастпалеонтологияИван Ефремов
 
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