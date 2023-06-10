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Дмитрий Жлоба: говорящая фамилия краскома

Дмитрий Жлоба: говорящая фамилия краскома - 10.06.2023 Украина.ру

Дмитрий Жлоба: говорящая фамилия краскома

Революция и гражданская война – время авантюристов и романтиков. Он терпят победы и одерживают поражения, свершают преступления и подвиги, занимаются совершенно Украина.ру, 10.06.2023

2023-06-10T08:00

2023-06-10T08:00

2023-06-10T08:00

история

история

гражданская война

революция

большевики

кавалерия

троцкий

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Революция и гражданская война – время авантюристов и романтиков. Он терпят победы и одерживают поражения, свершают преступления и подвиги, занимаются совершенно непредсказуемыми вещами. Предсказуемо одно – кончают они все плохо.Таким персонажем был один из самых знаменитых красных командиров времен Гражданской войны Дмитрий Жлоба, казнённый 10 июня 1938 года в Краснодаре. Путь от народного героя до врага народа проделали многие его коллеги, однако, в отличие от большинства из них, военной карьеры Жлоба не сделал и в гипотетическом заговоре против товарища Сталина участвовать не могРодился будущий военачальник в июне 1887 года в Киеве. Чем точно занимались его родители, не совсем понятно, в одних источниках его отец указан как батрак, в других — как рабочий.Сам Жлоба был самым настоящим пролетарием, отпахавшим на дореволюционных заводах больше 10 лет. Начинал он на Николаевской верфи, позднее перебрался в Донбасс, где был машинистом на шахте.Жлоба хорошо разбирался в технике и до революции очень неплохо зарабатывал как высококвалифицированный рабочий. Возможно, поэтому активного участия в политике не принимал. Периодически он примыкал к стачкам и забастовкам как сочувствующий, но ни в какой партии до революции не состоял. После очередной такой забастовки в 1916 году "бронь" от фронта Жлобе отменили.Но на войну он так и не попал. Вместо этого его отправили в весьма престижную школу авиамотористов в Москве, где он выучился на моториста и получил унтер-офицерское звание.Там его и застала революция. Жлоба, обладавший своеобразной мужицкой харизмой и любивший толкать речи, быстро оказался в составе Московского совета, там сдружился с большевиками и даже поучаствовал в Октябрьской революции в качестве командира одного из красногвардейских отрядов.После этого он был отправлен в Донбасс с задачей создать там вооружённый отряд. По мере разрастания боевых действий отряд превратился в полк, затем в бригаду и наконец в дивизию.Отличительной чертой всех этих подразделений была техническая оснащенность. Жлоба очень любил технику и всякие штучки, поэтому всеми правдами и неправдами выбивал себе всевозможные технические новинки. Сам он передвигался исключительно на мотоцикле или автомобиле.Другой особенностью его революционных подразделений были телесные наказания. Для этого у Жлобы имелась специальная красная плётка, которой тот угощал младших командиров и красноармейцев за различные нарушения дисциплины.Осенью 1918 года дивизию Жлобы приписали к 11-й армии Сорокина — бывшего казачьего военфельдшера. Оба отличались весьма властными и конфликтными характерами и почти сразу разругались. Настолько, что Жлоба организовал в дивизии митинг и уговорил своих бойцов бросить фронт и уйти к Царицыну. В результате они прошли по тылам казаков Краснова, осаждавших Царицын, и фактически сорвали осаду города.В любой другой ситуации Жлоба угодил бы за это самоуправство под трибунал. Его спасло то, что Сорокин сам разругался с партийным руководством на Северном Кавказе и вспылил настолько, что расстрелял целую группу местных высокопоставленных коммунистов, за что вскоре сам был казнен.Троцкий Жлобу похвалил. К слову, именно он придумал его дивизии название "Стальной", после чего ее так и стали называть. Однако на всякий случай Жлобу под благовидным предлогом отправили в отпуск, а его дивизию передали под командование Думенко, на которого тот затаил обиду.Почти весь 1919 год он занимался партизанщиной, а затем всё же получил под свое начало кавалерийскую бригаду в составе 1-го конного корпуса под началом все того же Думенко. Здесь у него вновь случился конфликт, после которого Думенко и Жлоба начали заваливать доносами вышестоящее начальство.Думенко требовал отозвать Жлобу по причине его тотального непонимания военного дела, несоответствия должности и низких боевых качеств его соединения. Жлоба напирал на то, что Думенко махновец и враг советской власти.В разгар конфликта был убит корпусной комиссар. Кто конкретно стоял за убийством, так и осталось непонятным, но Троцкий, пристально следивший за развитием событий и пуще огня боявшийся атаманщины, решил действовать на опережение.Думенко и несколько его ближайших соратников были арестованы и под предлогом антисемитизма (который процветал в красных войсках Южного и Украинского фронтов. — Прим. ред.), разжигания вражды к политическим работникам и заговора с целью переворота были расстреляны. Корпус перешел под командование Жлобы.Впрочем, триумф вскоре сменился болезненным падением.Летом 1920 года конная группа Жлобы была разгромлена войсками Врангеляв районе Мелитополя. Эта операция считается одной из самых блестящих в истории Гражданской войны. При помощи умелого использования авиации белые не просто разгромили — полностью истребили превосходящую их красную кавалерию. Группа Жлобы просто прекратила свое существование, почти полностью попав в плен, лишь сам Жлоба и отдельные счастливцы сумели уйти из окружения.Жлоба чуть было не угодил под трибунал, но его прикрыл фронтовой Реввоенсовет. Тем не менее с командования его сняли. Конец войны он встретил во главе 18-й дивизии, занявшей Батуми после ухода турок.В отличие от большинства других заметных красных командиров, Жлобу из армии демобилизовали. Некоторое время он работал в системе Помгола (Помощь голодающим), затем руководил на Северном Кавказе двумя комиссиями: по улучшению быта детей и по оказанию помощи демобилизованным красноармейцам.Стоит отметить, что Жлоба, как и Котовский и некоторые другие краскомы, в 1920-е годы превратился в настоящего барина.Он организовал несколько товариществ по обработке земли и артелей, в которых работали бывшие жлобинцы — его бойцы. Сам он рассекал на "Харлее" (мотоциклы и машины были его страстью), которые в те годы можно было пересчитать по пальцам руки, у его детей был персональный наставник (небезызвестный дореволюционный педагог Бернарди), он держал породистых собак для охоты.Столь широкий образ жизни и достаточно конфликтный характер самого Жлобы привели к тому, что у него появилось немало недоброжелателей.Первый звоночек прозвенел в конце 1920-х.Жлоба тогда возглавлял Крайколхозобъединение на Кубани. Его задачей была организация колхозов, но получилось так себе. Жлоба, как обычно, ездил, произносил речи, агитировал и убеждал, но план по хлебозаготовкам был громко провален, недруги активизировались и стали посылать на него доносы, дескать, Жлоба — замаскированный антисоветчик, и к тому же буржуй.Жлобу сняли с поста и отправили руководить откровенно третьестепенным Плавстроем, который занимался осушением местных болот. Однако к середине 1930-х дела вроде бы стали налаживаться. Одну из местных фабрик даже переименовали в его честь.Однако в 1937-м про него вспомнили.Жлоба, к слову, сам успел поучаствовать в сведении счетов, написав на своего соседа по номенклатурному дому Оскара Рывкина (одного из первых руководителей советского комсомола, а на тот момент первого секретаря Краснодарского горкома) донос, по итогам которого он был арестован.Три месяца спустя арестовали и Жлобу.Далее все было по шаблону: расстрел, вычеркивание из всех книг, затем хрущёвская реабилитация и обратный процесс. На Кубани и Дону имя Жлобы щедро представлено в топонимике начиная с конца 1950-х — начала 1960-х.Так кем он был - авантюристом или романтиком? Конечно, нечто авантюрное в его характере было, но преимущественно он всё таки был жлобом...

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Евгений Антонюк

Евгений Антонюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгений Антонюк

история, гражданская война, революция, большевики, кавалерия, троцкий