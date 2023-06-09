https://ukraina.ru/20230609/1047072606.html

На кону — репутация Байдена. США пытаются переложить бремя поддержки Украины на другую страну

На кону — репутация Байдена. США пытаются переложить бремя поддержки Украины на другую страну - 09.06.2023 Украина.ру

На кону — репутация Байдена. США пытаются переложить бремя поддержки Украины на другую страну

Одной из ключевых тем переговоров президента США Джо Байдена и прибывшего 7 июня с двухдневным визитом в Штаты премьер-министра Великобритании Риши Сунака была ситуация на Украине

2023-06-09T14:58

2023-06-09T14:58

2023-06-09T14:58

эксклюзив

сша

великобритания

украина

спецоперация

всу

россия

контрнаступление

риши сунак

джо байден

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Это неудивительно, учитывая, что эти две страны – главные спонсоры Киева, а также именно они заинтересованы в продолжении украинского конфликта, как сказал накануне секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. При этом интересен контекст, в котором лидеры англосаксонской части Запада обсуждали Украину.В Вашингтоне Сунак встретился не только с главой государства, но и с группой американских законодателей, в том числе лидером демократического большинства в Сенате Чаком Шумером и лидером республиканского меньшинства Митчем Макконнеллом."В настоящее время в Конгрессе нет пути для пакета помощи Киеву, и послание сенаторов Сунаку было ясным: европейские страны должны взять на себя больше бремени", — рассказали источники портала Punchbowl News.С начала СВО Конгресс уже выделил Украине более $110 млрд, и эта военная помощь, по словам американских экспертов, приводит к значительному истощению запасов Вооружённых сил самих США.Законодатели не одобрят новый пакет помощи Украине, пока между Макконнеллом и председателем Палаты представителей Кевином Маккарти сохраняются разногласия насчёт расходов на оборону, добавляет Punchbowl News.Дело в том, что Маккарти 5 июня в интервью Punchbowl News заявил, что не пропустит возможные новые запросы на выделение из бюджета средств на финансирование Украины, предупредив демократов, что дополнительные ассигнования на нужды Киеву Белому дому придётся выкраивать из уже утверждённого бюджета Пентагона. Шумер и Макконнелл с такой постановкой не согласились – они утверждают, что договорённости по бюджету не ограничивают способность Сената выделять экстренное дополнительное финансирование, в том числе для сдерживания России и Китая. Однако Маккарти заявил, что расценивает слова руководителей верхней палаты Конгресса как попытки обойти только что заключённое соглашение о повышении потолка госдолга США и сокращении расходной части федерального бюджета, которые обречены на провал в Палате представителей, находящейся под его контролем.На совместной пресс-конференции с Сунаком в Белом доме Байден выразил уверенность, что США смогут финансировать Украину столько, сколько потребуется, несмотря на заявления Маккарти.Но дело не только и, возможно, не столько в деньгах."Высокопоставленные официальные лица США убеждены, что будущая поддержка конфликта на Украине и глобальная репутация президента Джо Байдена зависят от успеха украинского контрнаступления. Добейтесь успеха, и западная военная и экономическая помощь потечёт. Споткнётесь или не оправдаете ожиданий - эта поддержка, скорее всего, иссякнет, что усилит призывы к ускоренному дипломатическому урегулированию", - пишет издание Politico.За период вооружённого конфликта у Киева было немало решающих моментов, но нынешний раунд боевых действий имеет особое значение для США, где "внутренняя политика затуманивает общую картину", говорится в статье. Белый дом опасается, что неудачи ВСУ на поле боя могут дать республиканцам Палаты представителей возможность препятствовать выделению дополнительных средств на помощь Киеву, когда иссякнут транши, одобренные Конгрессом ранее, а успешное контрнаступление Украины, как отмечает Politico, станет внешнеполитической победой, которую Байден может рекламировать.А сейчас это очень нужно президенту США, который в бытность вице-президентом приложил немало усилий для поддержки госпереворота на Украине, что и стало предпосылкой для начала Россией специальной военной операции. Близятся президентские выборы, демократы, согласно сложившейся политической традиции, не бросают вызов действующему главе государства, который намерен переизбраться на новый срок, а кандидат от республиканцев, кто бы им ни был, будет задавать Байдену массу вопросов именно про Украину и последствия её поддержки для американцев. Так что нынешней администрации было бы выгоднее закрыть украинскую тему до начала активной фазы избирательной кампании, и желательно, конечно, в свою пользу.Однако пока Украина создаёт Вашингтону головную боль."В Вашингтоне также растёт беспокойство по поводу того, что Украина наносит удары вглубь суверенной российской территории. Это привело к нескольким строгим замечаниям по дипломатическим каналам", - сообщает Politico.Кроме того, американские чиновники считают, что Киев или, по крайней мере, проукраинские силы несут ответственность за атаку беспилотниками на Кремль и взрывы, в результате которых погибли военный корреспондент Владлен Татарский и Дарья Дугина, дочь российского философа Александра Дугина.О прямой зависимости исхода так широкого разрекламированного контрнаступления ВСУ и дальнейшей поддержки США и Запада вообще накануне говорил и бывший глава Пентагона Марк Эспер."Две недели назад я был в Европе, и вопрос №1 там - где поддержка США? Все справедливо полагают, что, если Украина покажет хороший результат, поддержка США продолжится, в противном случае – может ослабнуть. А если США ослабят поддержку со своей стороны, их примеру последуют и многие другие страны", - заявил он в эфире телеканала CNN.А дела у украинской армии сейчас так себе, и это признают даже в Вашингтоне.8 июня телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников сообщил: "Украинские силы понесли потери в тяжёлой технике и солдатах, они столкнулись с сопротивлением более сильным, чем ожидалось, при их первой попытке прорвать российские позиции на востоке страныв последние дни. Один из официальных лиц США охарактеризовал потери, в том числе поставленных США бронетранспортёров MRAP, как значительные. Российские силы, вооружённые противотанковыми ракетами, гранатами и миномётами, оказали ожесточённое сопротивление, выстроив оборонительные рубежи, которые на некоторых участках имеют несколько уровней глубины".В тот же день в эфире CNN координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что существенные потери в рядах ВСУ при активизации боевых действий были ожидаемы, но не стал приводить никаких цифр. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 6 июня сообщал такие данные: за 3 дня в результате отражения всех попыток давно обещанного наступления ВСУ потери Украины составили до 3715 человек, 259 единиц бронетехники, 134 автомобиля, 48 орудий полевой артиллерии, 60 летательных аппаратов. По словам Кирби, тяжёлые бои идут вокруг Артёмовска и на других участках фронта.О существенных потерях ВСУ также сообщило агентство Bloomberg 9 июня уже со ссылкой на европейских чиновников. По словам одного из источников, "потери боевой техники оказались значительными". До сих пор непонятно, проводимые ВСУ в настоящее время операции – это подготовка к основному наступлению или попытка выявить слабые места в российской обороне, отметил собеседник агентства. Как будет выстроено контрнаступление ВСУ, предположили специалисты американского Института изучения войны: "Скорее всего, оно будет состоять из множества операций разного масштаба и интенсивности в разных местах в течение многих недель". На Западе ожидают, что в ходе наступления Украина попытается перекрыть пути снабжения Крыма.США, конечно, не откажутся от поддержки Украины "столько, сколько потребуется" - ставки слишком высоки, чтобы взять и бросить, да и нанести урон собственному имиджу, - но помогать своим подопечным им становится всё сложнее и сложнее.

https://ukraina.ru/20230608/1047024094.html

https://ukraina.ru/20230425/1045656592.html

https://ukraina.ru/20230608/1047042157.html

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, сша, великобритания, украина, спецоперация, всу, россия, контрнаступление, риши сунак, джо байден