https://ukraina.ru/20230609/1047061702.html

"Вы проиграли": Арестович* прокомментировал шутки украинцев про убитого акулой россиянина

"Вы проиграли": Арестович* прокомментировал шутки украинцев про убитого акулой россиянина - 09.06.2023 Украина.ру

"Вы проиграли": Арестович* прокомментировал шутки украинцев про убитого акулой россиянина

Украинцы стали самим злом, заявил бывший советник Офиса президента Украины Андрей Арестович в своих соцсетях 9 июня

2023-06-09T11:26

2023-06-09T11:26

2023-06-09T11:26

новости

украина

алексей арестович

украинцы

гибель

россиянин

акула

египет

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Ранее сообщалось, что 23-летний Владимир Попов из Балашихи Московской области пошёл купаться в море в Египте в запретное время и стал жертвой акулы.Украинский шоумен Сергей Притула попытался пошутить, что, по его мнению, акуле надо дать орден. Похожие многочисленные комментарии появились также в украинском сегменте соцсетей.Подобные проявления русофобии и разжигания межнациональной розни на Украине последних лет не редкость.Ранее в интернете был опубликован ролик, на котором лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко презентует два "бренда" колбасы: "Бандеровская" и "Смерть москалям", отмечая, что такая колбаса – самая вкусная.Также, в одном из популярных фастфудов международной франшизы появились кофейные стаканчики с надписью: "Не все россияне плохие, каждый 200-тый хороший". В 2015 году в сети появилась видеозапись вечеринки в киевском заведении BarHot, на которой вручали "юмористическую" премию "ватник года" и предлагали гостям торт в виде младенца, лежащего на российском флаге.Арестович не в первый раз критикует соотечественников за их отношение к гибели россиян. В предыдущий раз он подверг критике украинцев, которые выкладывали в интернете картинки с надписями, созданными из фотографий тел российских военных.Арестович был уволен с поста советника Офиса Владимира Зеленского за его заявление о том, что из-за падения обломков ракет украинских систем ПВО погибли мирные граждане Украины.*Внесен в список террористов Росфинмониторинга

https://ukraina.ru/20230124/1042881311.html

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новости, украина, алексей арестович, украинцы, гибель, россиянин, акула, египет