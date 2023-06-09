"Вы проиграли": Арестович* прокомментировал шутки украинцев про убитого акулой россиянина
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Алексея Арестовича
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Алексея Арестовича
Украинцы стали самим злом, заявил бывший советник Офиса президента Украины Андрей Арестович в своих соцсетях 9 июня
"Судя по количеству (и качеству) шуточек про убитого акулой россиянина, расчеловечивание уже тут. А если оно тут, у Вас, значит Вы – проиграли", – написал он.
Ранее сообщалось, что 23-летний Владимир Попов из Балашихи Московской области пошёл купаться в море в Египте в запретное время и стал жертвой акулы.
Украинский шоумен Сергей Притула попытался пошутить, что, по его мнению, акуле надо дать орден. Похожие многочисленные комментарии появились также в украинском сегменте соцсетей.
Подобные проявления русофобии и разжигания межнациональной розни на Украине последних лет не редкость.
Ранее в интернете был опубликован ролик, на котором лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко презентует два "бренда" колбасы: "Бандеровская" и "Смерть москалям", отмечая, что такая колбаса – самая вкусная.
Также, в одном из популярных фастфудов международной франшизы появились кофейные стаканчики с надписью: "Не все россияне плохие, каждый 200-тый хороший".
© ФотоСтакан
© Фото
Стакан
В 2015 году в сети появилась видеозапись вечеринки в киевском заведении BarHot, на которой вручали "юмористическую" премию "ватник года" и предлагали гостям торт в виде младенца, лежащего на российском флаге.
Арестович не в первый раз критикует соотечественников за их отношение к гибели россиян. В предыдущий раз он подверг критике украинцев, которые выкладывали в интернете картинки с надписями, созданными из фотографий тел российских военных.
Арестович был уволен с поста советника Офиса Владимира Зеленского за его заявление о том, что из-за падения обломков ракет украинских систем ПВО погибли мирные граждане Украины.
*Внесен в список террористов Росфинмониторинга
24 января, 06:43Проект "Арестович". Где он проявится завтраКак мы и прогнозировали, после отставки со своего высокого поста Алексей Арестович отнюдь не замолчал, хотя и не увеличил своей медийной активности. И даже изменение тональности его выступлений было предсказуемым, тем более что он за рамки высочайше одобренного не выходит.