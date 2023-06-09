"Вы проиграли": Арестович* прокомментировал шутки украинцев про убитого акулой россиянина - 09.06.2023 Украина.ру
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"Вы проиграли": Арестович* прокомментировал шутки украинцев про убитого акулой россиянина
"Вы проиграли": Арестович* прокомментировал шутки украинцев про убитого акулой россиянина - 09.06.2023 Украина.ру
"Вы проиграли": Арестович* прокомментировал шутки украинцев про убитого акулой россиянина
Украинцы стали самим злом, заявил бывший советник Офиса президента Украины Андрей Арестович в своих соцсетях 9 июня
2023-06-09T11:26
2023-06-09T11:26
новости
украина
алексей арестович
украинцы
гибель
россиянин
акула
египет
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Ранее сообщалось, что 23-летний Владимир Попов из Балашихи Московской области пошёл купаться в море в Египте в запретное время и стал жертвой акулы.Украинский шоумен Сергей Притула попытался пошутить, что, по его мнению, акуле надо дать орден. Похожие многочисленные комментарии появились также в украинском сегменте соцсетей.Подобные проявления русофобии и разжигания межнациональной розни на Украине последних лет не редкость.Ранее в интернете был опубликован ролик, на котором лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко презентует два "бренда" колбасы: "Бандеровская" и "Смерть москалям", отмечая, что такая колбаса – самая вкусная.Также, в одном из популярных фастфудов международной франшизы появились кофейные стаканчики с надписью: "Не все россияне плохие, каждый 200-тый хороший". В 2015 году в сети появилась видеозапись вечеринки в киевском заведении BarHot, на которой вручали "юмористическую" премию "ватник года" и предлагали гостям торт в виде младенца, лежащего на российском флаге.Арестович не в первый раз критикует соотечественников за их отношение к гибели россиян. В предыдущий раз он подверг критике украинцев, которые выкладывали в интернете картинки с надписями, созданными из фотографий тел российских военных.Арестович был уволен с поста советника Офиса Владимира Зеленского за его заявление о том, что из-за падения обломков ракет украинских систем ПВО погибли мирные граждане Украины.*Внесен в список террористов Росфинмониторинга
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новости, украина, алексей арестович, украинцы, гибель, россиянин, акула, египет
Новости, Украина, Алексей Арестович, украинцы, гибель, россиянин, акула, Египет

"Вы проиграли": Арестович* прокомментировал шутки украинцев про убитого акулой россиянина

11:26 09.06.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Алексея Арестовича
- РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Алексея Арестовича
Читать в
Украинцы стали самим злом, заявил бывший советник Офиса президента Украины Андрей Арестович в своих соцсетях 9 июня

"Судя по количеству (и качеству) шуточек про убитого акулой россиянина, расчеловечивание уже тут. А если оно тут, у Вас, значит Вы – проиграли", – написал он.

Ранее сообщалось, что 23-летний Владимир Попов из Балашихи Московской области пошёл купаться в море в Египте в запретное время и стал жертвой акулы.
Украинский шоумен Сергей Притула попытался пошутить, что, по его мнению, акуле надо дать орден. Похожие многочисленные комментарии появились также в украинском сегменте соцсетей.
Подобные проявления русофобии и разжигания межнациональной розни на Украине последних лет не редкость.
Ранее в интернете был опубликован ролик, на котором лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко презентует два "бренда" колбасы: "Бандеровская" и "Смерть москалям", отмечая, что такая колбаса – самая вкусная.
Также, в одном из популярных фастфудов международной франшизы появились кофейные стаканчики с надписью: "Не все россияне плохие, каждый 200-тый хороший".
© ФотоСтакан
Стакан - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© Фото
Стакан
В 2015 году в сети появилась видеозапись вечеринки в киевском заведении BarHot, на которой вручали "юмористическую" премию "ватник года" и предлагали гостям торт в виде младенца, лежащего на российском флаге.
Арестович не в первый раз критикует соотечественников за их отношение к гибели россиян. В предыдущий раз он подверг критике украинцев, которые выкладывали в интернете картинки с надписями, созданными из фотографий тел российских военных.
Арестович был уволен с поста советника Офиса Владимира Зеленского за его заявление о том, что из-за падения обломков ракет украинских систем ПВО погибли мирные граждане Украины.
*Внесен в список террористов Росфинмониторинга
- РИА Новости, 1920, 24.01.2023
24 января, 06:43
Проект "Арестович". Где он проявится завтраКак мы и прогнозировали, после отставки со своего высокого поста Алексей Арестович отнюдь не замолчал, хотя и не увеличил своей медийной активности. И даже изменение тональности его выступлений было предсказуемым, тем более что он за рамки высочайше одобренного не выходит.
 
НовостиУкраинаАлексей АрестовичукраинцыгибельроссиянинакулаЕгипет
 
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11:26"Вы проиграли": Арестович* прокомментировал шутки украинцев про убитого акулой россиянина
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