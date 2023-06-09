https://ukraina.ru/20230609/1047058378.html

Наградить акулу орденом: украинский шоумен поиздевался над гибелью россиянина в Египте

Наградить акулу орденом: украинский шоумен поиздевался над гибелью россиянина в Египте - 09.06.2023 Украина.ру

Наградить акулу орденом: украинский шоумен поиздевался над гибелью россиянина в Египте

Украинский шоумен Сергей Притула записал видео, в котором прокомментировал недавнюю гибель гражданина России в результате нападения акулы в Египте, и на этом фоне решил снова забрать денег из карманов украинцев

2023-06-09T10:58

2023-06-09T10:58

2023-06-09T10:58

новости

украина

притула

обман

россиянин

египет

гибель

акула

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102522/14/1025221470_0:128:604:468_1920x0_80_0_0_d362381f4011542635c196c68d9906d8.jpg

В четверг, 8 июня, проживавший в Египте 23-летний Владимир Попов из Балашихи Московской области пошёл купаться в море в Хургаде в запретное время и стал жертвой акулы.Притула попытался пошутить, что акуле, по его мнению, надо дать орден.Ранее сообщалось, что 23-летний Владимир Попов из Балашихи Московской области пошёл купаться в море в запретное время и стал жертвой акулыСам Притула уже собирал деньги на беспилотные летательные аппараты, которые потом не были использованы по назначению.Украинцы пожертвовали в "Фонд Сергея Притулы" 600 млн гривен (примерно 135 млн рублей) на покупку турецких беспилотников "Байрактар", которые по итогу были потрачены якобы на покупку спутника и доступа в базу данных снимков финской аэрокосмической компании ICEYE.В результате, нового личного спутника у Украины не появилось, а доступ к базе США предоставили бесплатно.

https://ukraina.ru/20230419/1045479805.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, притула, обман, россиянин, египет, гибель, акула