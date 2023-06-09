https://ukraina.ru/20230609/1047058378.html
Наградить акулу орденом: украинский шоумен поиздевался над гибелью россиянина в Египте
Наградить акулу орденом: украинский шоумен поиздевался над гибелью россиянина в Египте - 09.06.2023 Украина.ру
Наградить акулу орденом: украинский шоумен поиздевался над гибелью россиянина в Египте
Украинский шоумен Сергей Притула записал видео, в котором прокомментировал недавнюю гибель гражданина России в результате нападения акулы в Египте, и на этом фоне решил снова забрать денег из карманов украинцев
2023-06-09T10:58
2023-06-09T10:58
2023-06-09T10:58
новости
украина
притула
обман
россиянин
египет
гибель
акула
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В четверг, 8 июня, проживавший в Египте 23-летний Владимир Попов из Балашихи Московской области пошёл купаться в море в Хургаде в запретное время и стал жертвой акулы.Притула попытался пошутить, что акуле, по его мнению, надо дать орден.Ранее сообщалось, что 23-летний Владимир Попов из Балашихи Московской области пошёл купаться в море в запретное время и стал жертвой акулыСам Притула уже собирал деньги на беспилотные летательные аппараты, которые потом не были использованы по назначению.Украинцы пожертвовали в "Фонд Сергея Притулы" 600 млн гривен (примерно 135 млн рублей) на покупку турецких беспилотников "Байрактар", которые по итогу были потрачены якобы на покупку спутника и доступа в базу данных снимков финской аэрокосмической компании ICEYE.В результате, нового личного спутника у Украины не появилось, а доступ к базе США предоставили бесплатно.
https://ukraina.ru/20230419/1045479805.html
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Украина.ру
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новости, украина, притула, обман, россиянин, египет, гибель, акула
Новости, Украина, Притула, обман, россиянин, Египет, гибель, акула
Наградить акулу орденом: украинский шоумен поиздевался над гибелью россиянина в Египте
Украинский шоумен Сергей Притула записал видео, в котором прокомментировал недавнюю гибель гражданина России в результате нападения акулы в Египте, и на этом фоне решил снова забрать денег из карманов украинцев
В четверг, 8 июня, проживавший в Египте 23-летний Владимир Попов из Балашихи Московской области пошёл купаться в море в Хургаде в запретное время и стал жертвой акулы.
Притула попытался пошутить, что акуле, по его мнению, надо дать орден.
"По этому поводу есть две просьбы. Первая, к президенту [Владимиру Зеленскому]: наградить акулу орденом "За заслуги" III степени. А вторая просьба ко всем, кто сейчас видит это обращение: давайте по случаю этого события, скинемся на комплекс БПЛА Shark для бригадной аэроразведки 24-й механизированной бригады Короля Данила. Благодарю вас заранее, акулы рулят", - сказал он.
Ранее сообщалось, что 23-летний Владимир Попов из Балашихи Московской области пошёл купаться в море в запретное время и стал жертвой акулы
Сам Притула уже собирал деньги на беспилотные летательные аппараты, которые потом не были использованы по назначению.
Украинцы пожертвовали в "Фонд Сергея Притулы" 600 млн гривен (примерно 135 млн рублей) на покупку турецких беспилотников "Байрактар", которые по итогу были потрачены якобы на покупку спутника и доступа в базу данных снимков финской аэрокосмической компании ICEYE.
В результате, нового личного спутника у Украины не появилось, а доступ к базе США предоставили бесплатно.