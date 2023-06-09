https://ukraina.ru/20230609/1047060131.html

Воронеж атаковал беспилотник, есть пострадавшие - губернатор

Воронеж атаковал беспилотник, есть пострадавшие - губернатор - 09.06.2023 Украина.ру

Воронеж атаковал беспилотник, есть пострадавшие - губернатор

В Воронеже на улице Белинского упал БПЛА. Двое горожан пострадали. Об этом 9 июня в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев

2023-06-09T10:52

2023-06-09T10:52

2023-06-09T10:52

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беспилотник

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Он уточнил, что два человека получили ранения. Какие именно - пока не сообщается.Украинские беспилотники атакуют российские территории уже не в первый раз. В числе последних таких случаев - заход БПЛА на территорию Курской области. Произошло это в ночь на 2 июня.Во вторник, 30 мая, украинские дроны атаковали Москву. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять из них сбили из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три - подавили средствами радиоэлектронной борьбы.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, беспилотник, украина, россия, воронеж, атака