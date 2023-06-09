Воронеж атаковал беспилотник, есть пострадавшие - губернатор
© Фото очевидцев
© Фото очевидцев
В Воронеже на улице Белинского упал БПЛА. Двое горожан пострадали. Об этом 9 июня в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев
"По предварительным данным, на улице Белинского в Воронеже упал БПЛА. Спецслужбы работают на месте. Подробности позднее. Ситуацию держу на личном контроле", - написал Гусев.
Он уточнил, что два человека получили ранения. Какие именно - пока не сообщается.
Украинские беспилотники атакуют российские территории уже не в первый раз. В числе последних таких случаев - заход БПЛА на территорию Курской области. Произошло это в ночь на 2 июня.
Во вторник, 30 мая, украинские дроны атаковали Москву. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять из них сбили из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три - подавили средствами радиоэлектронной борьбы.