Воронеж атаковал беспилотник, есть пострадавшие - губернатор - 09.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230609/1047060131.html
Воронеж атаковал беспилотник, есть пострадавшие - губернатор
Воронеж атаковал беспилотник, есть пострадавшие - губернатор - 09.06.2023 Украина.ру
Воронеж атаковал беспилотник, есть пострадавшие - губернатор
В Воронеже на улице Белинского упал БПЛА. Двое горожан пострадали. Об этом 9 июня в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев
2023-06-09T10:52
2023-06-09T10:52
новости
беспилотник
украина
россия
воронеж
атака
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/09/1047059469_0:280:824:743_1920x0_80_0_0_ec15f704938c4841aa836ea5494c6450.jpg
Он уточнил, что два человека получили ранения. Какие именно - пока не сообщается.Украинские беспилотники атакуют российские территории уже не в первый раз. В числе последних таких случаев - заход БПЛА на территорию Курской области. Произошло это в ночь на 2 июня.Во вторник, 30 мая, украинские дроны атаковали Москву. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять из них сбили из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три - подавили средствами радиоэлектронной борьбы.
https://ukraina.ru/20230609/1047054369.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/09/1047059469_0:203:824:820_1920x0_80_0_0_95bcd5e7cfbb1c404a113053877cea13.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, беспилотник, украина, россия, воронеж, атака
Новости, беспилотник, Украина, Россия, Воронеж, атака

Воронеж атаковал беспилотник, есть пострадавшие - губернатор

10:52 09.06.2023
 
© Фото очевидцев
© Фото очевидцев
Читать в
В Воронеже на улице Белинского упал БПЛА. Двое горожан пострадали. Об этом 9 июня в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев
"По предварительным данным, на улице Белинского в Воронеже упал БПЛА. Спецслужбы работают на месте. Подробности позднее. Ситуацию держу на личном контроле", - написал Гусев.
Он уточнил, что два человека получили ранения. Какие именно - пока не сообщается.
Пожар на электроподстанции Шебекино (Белгородская область) после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
07:49
Губернатор Белгородской области назвал число пострадавших в результате ночных обстрелов ВСУТри человека пострадали в результате ночных обстрелов Белгородской области. Об этом 9 июня в своем Телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков
Украинские беспилотники атакуют российские территории уже не в первый раз. В числе последних таких случаев - заход БПЛА на территорию Курской области. Произошло это в ночь на 2 июня.
Во вторник, 30 мая, украинские дроны атаковали Москву. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять из них сбили из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три - подавили средствами радиоэлектронной борьбы.
 
НовостибеспилотникУкраинаРоссияВоронежатака
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:49В американских СМИ рассказали, как Байден помог Москве
11:26"Вы проиграли": Арестович* прокомментировал шутки украинцев про убитого акулой россиянина
11:02Сразу несколько регионов Украины объявили об остром дефиците донорской крови
10:58Наградить акулу орденом: украинский шоумен поиздевался над гибелью россиянина в Египте
10:52Воронеж атаковал беспилотник, есть пострадавшие - губернатор
10:46За что Украина платит экс-генсеку НАТО и почему в Киеве ненавидят Байдена: Царёв о главных провалах
10:39В ходе СВО ликвидирован подельник главаря "Русского добровольческого корпуса"*
10:35Стало известно, какой объект поразили ВКС России в Черкасской области
09:42"Очень жёстко": в Одессе ощутили последствия ЧП на Каховской ГЭС
09:28СМИ: Польша взяла кредит у Сеула на собственное производство южно-корейского вооружения и просит еще
09:26Экстрасенсы и террористы, новое наступление под Запорожьем. Главное на Украине на утро 9 июня
08:48Известный журналист сказал то, о чём не хотят говорить на Украине
08:38"Эпидемия холеры и многое другое": эксперты оценили, как разрушение Каховской ГЭС повлияет на Черное море
08:10В США рассказали запрещённую на Украине информацию о ВСУ
08:09Еще $2 млрд: Пентагон направит Киеву новый пакет помощи с ракетами Patriot и GEM-T
07:57Мы делили... Черноморский флот
07:49Губернатор Белгородской области назвал число пострадавших в результате ночных обстрелов ВСУ
07:39Ограбили в Киеве: сотрудник посольства США обратился в полицию
07:28Американские журналисты назвали условие прекращения поддержки Украины со стороны США
07:09Человек правды в стране лжи. В США открыли сезон охоты на Такера Карлсона
Лента новостейМолния