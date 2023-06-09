https://ukraina.ru/20230609/1047039211.html

"Вы хотите Третью мировую?" Полковник запаса о том, как Россия будет говорить с Западом после Украины

"Вы хотите Третью мировую?" Полковник запаса о том, как Россия будет говорить с Западом после Украины - 09.06.2023 Украина.ру

"Вы хотите Третью мировую?" Полковник запаса о том, как Россия будет говорить с Западом после Украины

Как только истребители F-16 вместе с боекомплектом взлетят и направятся на линию боевого соприкосновения, они сразу же станут законной целью России. И на Западе это прекрасно понимают. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса Роман Насонов

2023-06-09T05:30

2023-06-09T05:30

2023-06-09T05:30

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аэродромы

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f-16

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Россия не готова терпеть ситуацию с поставками Украине истребителей F-16. Если страны НАТО предоставят для этого свои аэродромы, то вся эта инфраструктура для боевых самолетов будет уничтожена ВС РФ, рассказал эксперт.Когда будет точно понятно, что никакого успеха в наступлении Киев не добился, со стороны России было бы правильно подключить дипломатию. Дипломаты смогли бы объяснить западным партнёрам, что те впустую потратили огромные деньги на Украину, добавил он.Опыт России в СВО подтвердил, что ЗРК (зенитно-ракетные комплексы) "Пэтриот" не до конца эффективны против российских средств поражения. Поэтому этот фактор не закроет те возможности, которые есть у России, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, аэродромы, нато, f-16, сво, война