"Вы хотите Третью мировую?" Полковник запаса о том, как Россия будет говорить с Западом после Украины - 09.06.2023 Украина.ру
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"Вы хотите Третью мировую?" Полковник запаса о том, как Россия будет говорить с Западом после Украины
"Вы хотите Третью мировую?" Полковник запаса о том, как Россия будет говорить с Западом после Украины - 09.06.2023 Украина.ру
"Вы хотите Третью мировую?" Полковник запаса о том, как Россия будет говорить с Западом после Украины
Как только истребители F-16 вместе с боекомплектом взлетят и направятся на линию боевого соприкосновения, они сразу же станут законной целью России. И на Западе это прекрасно понимают. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса Роман Насонов
2023-06-09T05:30
2023-06-09T05:30
новости
аэродромы
нато
f-16
сво
война
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Россия не готова терпеть ситуацию с поставками Украине истребителей F-16. Если страны НАТО предоставят для этого свои аэродромы, то вся эта инфраструктура для боевых самолетов будет уничтожена ВС РФ, рассказал эксперт.Когда будет точно понятно, что никакого успеха в наступлении Киев не добился, со стороны России было бы правильно подключить дипломатию. Дипломаты смогли бы объяснить западным партнёрам, что те впустую потратили огромные деньги на Украину, добавил он.Опыт России в СВО подтвердил, что ЗРК (зенитно-ракетные комплексы) "Пэтриот" не до конца эффективны против российских средств поражения. Поэтому этот фактор не закроет те возможности, которые есть у России, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, аэродромы, нато, f-16, сво, война
Новости, аэродромы, НАТО, F-16, СВО, война

"Вы хотите Третью мировую?" Полковник запаса о том, как Россия будет говорить с Западом после Украины

05:30 09.06.2023
 
© РИА Новости . Вадим Савицкий / Перейти в фотобанкС. Шойгу проинспектировал Тейковский дивизион с ракетным комплексом (ПГРК) "Ярс"
С. Шойгу проинспектировал Тейковский дивизион с ракетным комплексом (ПГРК) Ярс - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости . Вадим Савицкий
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Как только истребители F-16 вместе с боекомплектом взлетят и направятся на линию боевого соприкосновения, они сразу же станут законной целью России. И на Западе это прекрасно понимают. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса Роман Насонов
Россия не готова терпеть ситуацию с поставками Украине истребителей F-16. Если страны НАТО предоставят для этого свои аэродромы, то вся эта инфраструктура для боевых самолетов будет уничтожена ВС РФ, рассказал эксперт.
Когда будет точно понятно, что никакого успеха в наступлении Киев не добился, со стороны России было бы правильно подключить дипломатию. Дипломаты смогли бы объяснить западным партнёрам, что те впустую потратили огромные деньги на Украину, добавил он.
"Вы [страны Запада] действительно готовы предоставлять аэродромы на территории соседних с Украиной стран НАТО, чтобы киевский режим мог работать против нас на F-16? Вы же неадекватно оцениваете ситуацию. Вы хотите Третьей мировой войны?", - подчеркнул Насонов.
Опыт России в СВО подтвердил, что ЗРК (зенитно-ракетные комплексы) "Пэтриот" не до конца эффективны против российских средств поражения. Поэтому этот фактор не закроет те возможности, которые есть у России, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
 
НовостиаэродромыНАТОF-16СВОвойна
 
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