https://ukraina.ru/20230609/1047035137.html

НАТО делит Украину: что дальше?

НАТО делит Украину: что дальше? - 09.06.2023 Украина.ру

НАТО делит Украину: что дальше?

Войска НАТО могут вступить в военные действия на территории Украины. Такую идею высказал бывший генсек Альянса Расмуссен. Как это отразится на дальнейшем развитии конфликта, может ли это спровоцировать новый виток эскалации и будут ли европейские страны открыто воевать с Россией – анализировали эксперты в своих соцсетях.

2023-06-09T04:32

2023-06-09T04:32

2023-06-09T04:32

эксклюзив

виктория титова

соцсети

эксперты

украина

нато

эрик расмуссен

военные действия

сергей марков

алексей кущ

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Российский политолог Сергей МарковНекоторые страны НАТО могут отправить свои войска на Украину для участия в войне против России. Это заявил бывший генсек Расмуссен. Объясняю.1. Он сказал, что Польша и страны Балтии склоняются к этому.2. Расмуссен заявил, что это будет, если НАТО на саммите в Вильнюсе не примет решения о сроках и гарантиях вступления Украины в НАТО.3. Это так Расмуссен давит на НАТО.4. Расмуссен получает огромные деньги от Зеленского за то, что возглавляет рабочую экспертную группу по выработке вступления Украины в НАТО. Деньги это конечно, не украинские, а американские. Но Расмуссен получает эти деньги от Зеленского. 5. Есть "формула Расмуссена", которую он и Зеленский сейчас продвигают. Ее суть, - Украину принимают в члены НАТО, но делают это во время перемирия, и гарантии вступления НАТО в войну на стороне Украины дают пока только на те территории, которые Украина контролирует фактически. 6. Вот эту формулу Расмуссен и проталкивает по просьбе Зеленского. И получает за такие слова огромные миллионы. 7. Расмуссен этим заявлением угрожает натовским политикам и бюрократам. 8. Если по формуле Расмуссена в Вильнюсе Украину пообещают принять в НАТО, Расмуссен получит огромную премию. Трудно сказать сколько, но видимо, где то около 10 миллионов евро. Или в долларах ему сразу платят?9. Предлагаю НАТО за коррупцию лишить Расмуссена звания "бывший Генсек НАТО" и пенсии. Зачем ему пенсия, если он такие огромные коррупционные деньги от Зеленского получает?Общественный деятель Александр СкубченкоГенсек НАТО Столтенберг: вступление Украины в НАТО будет бессмысленно при её поражении. А так же. Вступление Украины в НАТО, пока идёт война, невозможно. Украина не нужна НАТО без выхода в Чёрное море и без Крыма — контрнаступление решит судьбу Украины. То есть, Украина никому не нужна в НАТО. Украина нужна НАТО лишь ДЛЯ — для войны с Россией. Без каких-либо гарантий для самой Украины.Когда это дойдет уже до всех на Украине, что Украину просто используют?Политолог, журналист-международник Александр НосовичБывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен допустил, что страны Балтии и Польша могут в индивидуальном порядке ввести войска на Украину, если США не предоставят Киеву твёрдых гарантий безопасности. Иными словами, он допустил, что страны Балтии и Польша могут спрыгнуть с девятого этажа, если в войне будет побеждать Россия. В отчаянной надежде, что они спрыгнут - и все спрыгнут. Что сказать - могут. Польша уж точно может. Только союзники по НАТО за ними не спрыгнут. Если поляки полезут на Украину по собственной инициативе, США с чувством глубокого удовлетворения предоставят им воевать с Россией самостоятельно. И не только потому что сами не хотят воевать, а потому что лезть в войну, чтобы потянуть за собой союзников, называется шантаж и манипуляция, а американцы не терпят, когда сателлиты думают, что хвост может вилять собакой. Если же поляки полезут на Украину по наущению из-за океана, то наущение это будет состоять в том, что вы только начните, а мы подхватим. Хотя Устав НАТО обещает коллективную защиту только при отражении агрессии, а тут ситуация мутная: агрессии нет, союзник сам в соседней стране полез в зону боевых действий. Но в Варшаве все же поверят. Как в 1939 году верили, что Англия и Франция всерьёз будут воевать за них с Гитлером. Так США по-прежнему останутся в стороне и будут лишь подносить патроны, а у концепции войны с Россией до последнего украинца появится достойная смена.Украинский экономист Алексей КущРабота по созданию новых смыслов в системе безопасности идет непрерывно.Цель этой работы-оказывать непрестанное информационное давление на врага, нервничать и принимать неверные решения, исходя из той реальности, которая конструируется против его усилий, а не формируется под его влиянием.Об одном из таких информационных месседжей, сформулированных экс-главой НАТО Андерсом Фог Расмуссеном рассказал руководитель ОП Андрей Ермак:"Страны-члены НАТО могут отправить войска в Украину, если на саммите Альянса Украина не получит гарантий членства и гарантий на переходный период. Об этом сказал экс-глава НАТО Андерс Фог Расмуссен для The Guardian".Уже сейчас в Европе начинают понимать, что без Украины новую структуру европейской безопасности построить невозможно. Кстати, Киевский договор безопасности - это наработка Международной рабочей группы по вопросам гарантий безопасности для Украины, сопредседателем которой вместе с Андреем Ермаком является и Андерс Фог Расмуссен. В этом проекте содержатся предложения по гарантиям безопасности для Украины, которые должны стать промежуточным этапом перед вступлением в НАТО.Публицист Алексей ГуленкоРасмуссен имеет ввиду войска Польши и стран Балтии.То есть, в случае исполнения прогнозов (или планов?) Расмуссена, нас ждет отправка латвийских военных на войну? С которой они будут возвращаться увечными, или в цинковых гробах? Или не возвращаться вовсе? А каким будет ответ тирана и диктатора прикинули? Не там, а уже тут? Так сходите прикиньте...Украинский аналитик Михаил Чаплыга (стиль и орфография сохранены)1. Заход не войск НАТО, а войск страны НАТО!2. Я же писал в не пророчествах... Не вовлечение НАТО, а вовлечение страны НАТО...3. Это в правовом поле? да! Изменения в Законы были внесены в Раде еще полгода назад... 4. Да... И ленд лиз и обучение и Ф-16 и все все все - под то, что после итогов...5. Заход не во время войны! А после. После июля... После отшива на саммите НАТО...6. Это по сути раздел? Сами думай-те...7. все это зримо!!!!!!! Вы просто не хотели верить новостям и мне.... происходило на Ваших глазах год.8. Пророчество и не пророчества исполнятся...9. Конституция Украины будет потом быстро изменена и скорее всего это будет почти чистая парламентская республика с выборами по закрытым спискам пропорционалки.10. Военное положение только на части территорий... войска \по расмуссену\ (лишь "некоторых" стран НАТО (а не самого НАТО)... без активации 5й статьи... только на запад... (и туда же пойдет и ленд лиз... для этого он и был придуман... и ф-16 и пэтриоты...и и обученные и танки и абрамсы)... все было расписано еще год назад... Точка схождения трех границ и вниз... помните?есть два варианта - добровольно или со стрессом...добровольно - значит после июля по соглашению... только после заморозки.

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эксклюзив, виктория титова, соцсети, эксперты, украина, нато, эрик расмуссен, военные действия, сергей марков, алексей кущ