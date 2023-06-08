Глава МВД Колокольцев рассказал, сколько полицейских работают в зоне СВО - 08.06.2023 Украина.ру
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Глава МВД Колокольцев рассказал, сколько полицейских работают в зоне СВО
Глава МВД Колокольцев рассказал, сколько полицейских работают в зоне СВО - 08.06.2023 Украина.ру
Глава МВД Колокольцев рассказал, сколько полицейских работают в зоне СВО
В возвращенных регионах Российской Федерации в зоне спецоперации работает около 15 тысяч сотрудников МВД, сообщил министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев. Его слова приводит сайт "МВД Медиа" 8 июня
2023-06-08T13:37
2023-06-08T13:43
новости
спецоперация
россия
украина
новые регионы рф
интеграция
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В зоне проведения спецоперации России на Украине они успешно выполняют поставленные задачи, отметил Колокольцев.Ранее президент РФ Владимир Путин поручил создать отделы МВД в возвращенных регионах страны.Также известно, что Министерства внутренних дел ЛНР и ДНР присоединяются к МВД РФ и проходят процесс интеграции в общую систему. На форсайт-форуме издания Украина.ру "Какая Украина нам нужна?" руководитель группы экспертов научного центра Евразийской интеграции Олег Ногинский сказал, что будущее России зависит от интеграции новых регионов.Подробнее об этом можно прочитать в статье на сайте Украина.ру.
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новости, спецоперация, россия, украина, новые регионы рф, интеграция
Новости, Спецоперация, Россия, Украина, Новые регионы РФ, интеграция

Глава МВД Колокольцев рассказал, сколько полицейских работают в зоне СВО

13:37 08.06.2023 (обновлено: 13:43 08.06.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПовседневная жизнь в Мелитополе
Повседневная жизнь в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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В возвращенных регионах Российской Федерации в зоне спецоперации работает около 15 тысяч сотрудников МВД, сообщил министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев. Его слова приводит сайт "МВД Медиа" 8 июня
"Ее участниками стали около 15 тысяч наших сотрудников, 480 из них удостоены государственных наград, 630 – ведомственных", – сказал он.
В зоне проведения спецоперации России на Украине они успешно выполняют поставленные задачи, отметил Колокольцев.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил создать отделы МВД в возвращенных регионах страны.
Также известно, что Министерства внутренних дел ЛНР и ДНР присоединяются к МВД РФ и проходят процесс интеграции в общую систему.
На форсайт-форуме издания Украина.ру "Какая Украина нам нужна?" руководитель группы экспертов научного центра Евразийской интеграции Олег Ногинский сказал, что будущее России зависит от интеграции новых регионов.
Подробнее об этом можно прочитать в статье на сайте Украина.ру.
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