https://ukraina.ru/20230608/1047028558.html

Глава МВД Колокольцев рассказал, сколько полицейских работают в зоне СВО

Глава МВД Колокольцев рассказал, сколько полицейских работают в зоне СВО - 08.06.2023 Украина.ру

Глава МВД Колокольцев рассказал, сколько полицейских работают в зоне СВО

В возвращенных регионах Российской Федерации в зоне спецоперации работает около 15 тысяч сотрудников МВД, сообщил министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев. Его слова приводит сайт "МВД Медиа" 8 июня

2023-06-08T13:37

2023-06-08T13:37

2023-06-08T13:43

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В зоне проведения спецоперации России на Украине они успешно выполняют поставленные задачи, отметил Колокольцев.Ранее президент РФ Владимир Путин поручил создать отделы МВД в возвращенных регионах страны.Также известно, что Министерства внутренних дел ЛНР и ДНР присоединяются к МВД РФ и проходят процесс интеграции в общую систему. На форсайт-форуме издания Украина.ру "Какая Украина нам нужна?" руководитель группы экспертов научного центра Евразийской интеграции Олег Ногинский сказал, что будущее России зависит от интеграции новых регионов.Подробнее об этом можно прочитать в статье на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20221027/1040140217.html

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2023

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новости, спецоперация, россия, украина, новые регионы рф, интеграция