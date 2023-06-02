https://ukraina.ru/20230602/1046819174.html

"Это война не с Украиной, а с Западом". Какая Украина нам нужна

"Это война не с Украиной, а с Западом". Какая Украина нам нужна - 02.06.2023 Украина.ру

"Это война не с Украиной, а с Западом". Какая Украина нам нужна

Сохранится ли Украина как государство по итогам СВО, об этом нет единого мнения. Пока не достигнуты цели спецоперации, рано говорить о победе, и надо бы понять, что считать победой. Ответы на эти вопросы искали участники форума "Какая Украина нам нужна?", организованного мультимедийным изданием Украина.ру.

2023-06-02T06:33

2023-06-02T06:33

2023-06-02T09:22

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Форум прошел 1 июня в пресс-центре МИА "Россия Сегодня".Возможна ли дружественная Украина или проблема решается только поглощением? Депутат Госдумы РФ Артем Туров напомнил о записи зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о вариантах существования пост-Украине и заметил, что любой "остаток" Украины будет создавать угрозу нацбезопасности России. Вхождение в состав РФ путем референдумов – наиболее реалистичный путь, считает депутат.Будущее России – интеграция и новых регионов, и будущих, которые войдут в состав РФ. Но какова цена интеграции? Экономист, руководитель группы экспертов Научного центра евразийской интеграции Олег Ногинский отметил, что лобовой расчет стоимости интеграции – его не тут просто так применить. Как считать стоимость железной дороги от России до Европы?Надо не просто восстанавливать то, что на Украине есть, надо помнить, что в некоторых отраслях мы являемся конкурентами. В частности, это касается металлургических комбинатов. Нужно ли их восстанавливать? Украины как субъекта существовать не должно, пока он будет существовать, он будет представлять опасность для России. Поэтому нужно рассматривать лишь вопрос интеграции новых регионов в состав России, считает экономист.По мнению Ногинского, весь этот регион нужно полностью перепланировать и встраивать в российскую экономику. И потому позиция, во что нам обойдется Украина – некорректная, "будем иметь очень большой плюс".Сенатор РФ Дмитрий Ворона рассмотрел вопрос на примере Запорожского региона. Он напомнил, что, например, Мелитополь – город машиностроителей, сейчас идет работа над восстановлением кооперационных связей. Аграрный потенциал региона тоже огромен, как и потенциал Азовского моря. Регион может стать одним из экономических лидеров в России, нужно некоторое время и нужно вливание оборотных средств, сказал политик.Ведущий сессию Константин Кеворкян поинтересовался настроениями в обществе. На это был получен ответ: Запорожская область всегда была пророссийской, тем, кто занимал воинствующую проукраинскую позицию, дали уехать. Есть диверсионные группы, с ними разбираются спецслужбы. А прослойку "ждунов" - оцениваем, как незначительную, рассказал Ворона. По его словам, в целом люди видят изменения в лучшую сторону, область достаточно быстро встраивается в российскую действительность.Константин Кеворкян отметил, что не всем регионам так повезло, в подвластной Киеву части Харьковской области репрессиям подвергаются все, кого заподозрили в симпатиях к России. Понесут ли нацисты ответственность? Понесут обязательно, сказал глава Военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Он согласился с тем, что Украины как государства нет – но есть народ, и преступления против народа не останутся безнаказанными.Депутат Государственной думы Российской Федерации, руководитель Института стран СНГ Константин Затулин призвал не праздновать победу раньше времени. На самом деле мы в очень сложной ситуации, когда от нас требуется мобилизация, перевод всей жизни на военные рельсы, сказал он.По словам Затулина, ситуация такова: мы начали 24 февраля СВО, хотя правильно было бы это назвать войной – "потому, что это война", война не столько с Украиной, сколько со всем Западом. И мы пока не демонстрируем особенно победных результатов, сказал политик. Он продолжил: между тем, мы сегодня боремся за существование России как независимой страны.Включили в состав РФ Запорожскую и Херсонскую область, при этом в Запорожье не вошли, Херсон оставили, сказал Затулин. По его словам, сейчас все в ожидании контрнаступления ВСУ – а это "не победная логика". И целый ряд вопросов, которые надо было бы решать сразу, до сих пор не решены.Логика СВО, вероятно, состояла в том, что достаточно быстро Украина разваливается, но – если так – этот план не был реальным. Значит, надо переходить к другому плану. Цели – денацификация, демилитаризация, нейтралитет Украины, защита жителей Донбасса, напомнил политик, задав вопрос: хоть одна из них достигнута?Затулин высказал мнение, что Украина останется как независимое государство, и руководство России это понимает – иначе почему на телеэкранах снова появился Медведчук. А России надо дойти до тех границ, которые позволят выполнить задачи СВО, считает политик.Затулин отметил, что есть два пути. Один – путь реляций МО РФ, но не надо подчеркивать, сколько людей убили – "мы же сами себя убиваем". Но если рассказывать, что Украины нет, украинцев нет – это только увеличивает сопротивления на поле боя. Высокая мотивированность бойцов ВСУ происходит из того, что мы (Россия – Ред.) – агрессор. И за океаном потирают руки, чем больше мы убьем, тем больше будет к нам ненависти, отметил Затулин, призвав понимать это и - менять пропагандистскую политику, социальную политику в отношении людей на новых территориях и не только.Руководитель группы экспертов Научного центра евразийской интеграции Олег Ногинский напомнил, что президент Украины Янукович "сначала уничтожал пророссийское движение, а потом слился" - и задал вопрос: а потом слился – а понес ли кто-то наказание из тех, кто привел Януковича к власти? Он добавил: пока будет существовать Украина, будет угроза для России, "это нож, заточенный на Россию". У России два выхода – отодвинуть этот нож на время или же полностью его уничтожить. После 24 февраля других вариантов уже не осталось, считает он.Затулин на это ответил, что Украина сохранится, хочет он этого или нет. Что касается ножа-Украины, то наточил его Запад, тогда уничтожить надо Запад, а не Украину. Но такая задача не является реальной.Что касается Януковича, то его поддерживало и руководство РФ. А ставку на него еще в 2004 году сделал Кучма, преследуя свои цели – стать премьером или при Януковиче, или при Ющенко. Но тогда не было других вариантов. А разве Порошенко мы не содержали все эти годы? – задал вопрос Затулин. По его мнению, нет повода сегодня говорить о том, что государственность Украины развалится, напротив, она сейчас на пике сплоченности в связи с сопротивлением России.Как перетянуть на свою сторону Украину? "Земля – крестьянам, заводы – рабочим", только таким лозунгом, отметил Константин Затулин, напомнив, что именно так смогли перетянуть украинцев на свою сторону большевики. И добавил: но тогда нужно такой же лозунг провозглашать и в России.Что считать победой? Тут мнения расходятся, продолжил политик. Одни говорят: когда не будет Украины. Но сейчас это вряд ли реально. А в реальности – если удастся победить на поле боя, выйти к Днепру, отрезать Киев от моря – это уже создаст условия для переговоров о заморозке конфликта, считает Затулин. И тогда, по его словам, будет переход к корейскому варианту, но вопрос в том, по какой линии."Если нам удастся продвинуться (на фронте – Ред.), это будет худой мир. Если кто-то думает, что это закончится братством - не закончится. Нас подталкивают к замораживанию, но сейчас, на этой линии и на этих условиях. Они хотят из нас сделать Северную Корею, а из Украины - Южную. Это ловушка", - сказал Затулин.Он добавил, что в эту ловушку не следует попадать, России нельзя идти на замораживание без победы на поле боя, но нельзя и выбирать вариант войны без конца. Затулин отметил, что "мы с зеркалом со своим воюем", это, по его словам, продолжение гражданской войны, отложенной с 1991 года. А в гражданской войне - самые свирепые ставки.В завершение выступила известная поэтесса Анна Ревякина. Она напомнила, что для Донбасса сегодня началось уже десятое лето войны. Жителям Донбасса об этом можно и не напоминать, а внутри России не все об этом помнят, отметила она. И прочитала замечательные стихи, заканчивающиеся запоминающейся строкой "мы воевали за то, чтобы не было больше войны". Пожалуй, это и должно быть конечной целью СВО.

https://ukraina.ru/20230601/1046804339.html

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https://ukraina.ru/20230601/1046815867.html

https://ukraina.ru/20230601/1046815981.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, рф, запад, политика, экономика, эксперты