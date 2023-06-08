https://ukraina.ru/20230608/1047022429.html

Украина не ждет войска НАТО на своей территории до окончания конфликта с РФ

Украина не ждет войска НАТО на своей территории до окончания конфликта с РФ - 08.06.2023 Украина.ру

Украина не ждет войска НАТО на своей территории до окончания конфликта с РФ

Страны Североатлантического альянса не введут свои войска на Украину до окончания конфликта, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба, комментируя слова бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена о вероятности этого. Его слова приводят украинские СМИ 8 июня

2023-06-08T11:56

2023-06-08T11:56

2023-06-08T12:55

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Украина не просит альянс об этом, заявил он.Расмуссен ранее сказал, что некоторые члены НАТО могут принять самостоятельные решения о вводе военного контингента, в частности Польша и страны Прибалтики, если Украина не получит гарантии вступления в альянс на июльском саммите в Вильнюсе. Его слова приводит британская газета The Guardian.До этого, в интервью изданию Украина.ру глава украинской политической партии "Держава" Дмитрий Василец сказал, что, по его мнению, войска НАТО и так уже неофициально находятся на Украине.Подробнее об этом можно прочитать в интервью политика на нашем сайте.

https://ukraina.ru/20230608/1047016091.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, войска, нато, дмитрий кулеба