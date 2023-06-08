Украина не ждет войска НАТО на своей территории до окончания конфликта с РФ
11:56 08.06.2023 (обновлено: 12:55 08.06.2023)
Страны Североатлантического альянса не введут свои войска на Украину до окончания конфликта, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба, комментируя слова бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена о вероятности этого. Его слова приводят украинские СМИ 8 июня
"До завершения вооруженного конфликта на территории Украины иностранные государства не будут вводить свои войска", – сказал Кулеба.
Украина не просит альянс об этом, заявил он.
Расмуссен ранее сказал, что некоторые члены НАТО могут принять самостоятельные решения о вводе военного контингента, в частности Польша и страны Прибалтики, если Украина не получит гарантии вступления в альянс на июльском саммите в Вильнюсе. Его слова приводит британская газета The Guardian.
До этого, в интервью изданию Украина.ру глава украинской политической партии "Держава" Дмитрий Василец сказал, что, по его мнению, войска НАТО и так уже неофициально находятся на Украине.
Подробнее об этом можно прочитать в интервью политика на нашем сайте.
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