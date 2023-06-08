Экс-генсек НАТО: альянс может отправить свои войска на Украину - 08.06.2023 Украина.ру
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Экс-генсек НАТО: альянс может отправить свои войска на Украину
Экс-генсек НАТО: альянс может отправить свои войска на Украину - 08.06.2023 Украина.ру
Экс-генсек НАТО: альянс может отправить свои войска на Украину
Войска НАТО могут принять непосредственное участие в конфликте на Украине. Такое заявление 7 июня сделал бывший генеральный секретаряь НАТО Андерс Фог Расмуссен в беседе с журналистами британской газеты The Guardian
2023-06-08T07:53
2023-06-08T07:53
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Он уточнил, что собрать "коалицию желающих" для отправки войск на помощь Киеву в первую очередь могут Польша и страны Балтии.Ранее действующий глава организации Йенс Столтенберг заявлял, что вопрос о безопасности Украины будет стоять на первом месте на саммите в Вильнюсе, однако подчеркнул, что полноценные гарантии предоставляются только полноправным членам блока.В сентябре прошлого года Киев подал заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Однако риторика Запада в это вопросе довольно противоречивая: заявления о скором приеме Украины неизменно сменяются ровно противоположными. Так, совсем недавно помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сказал, что проведение такой процедуры несвоевременно.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков многократно подчеркивал, что Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация соседней республики на присоединение к НАТО стала одной из причин начала спецоперации.
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Экс-генсек НАТО: альянс может отправить свои войска на Украину

07:53 08.06.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкСовместные учения стран НАТО и Украины "Три меча-2021"
Совместные учения стран НАТО и Украины Три меча-2021 - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Войска НАТО могут принять непосредственное участие в конфликте на Украине. Такое заявление 7 июня сделал бывший генеральный секретаряь НАТО Андерс Фог Расмуссен в беседе с журналистами британской газеты The Guardian
"Группа стран НАТО может захотеть ввести войска на Украину, если государства-члены, в том числе США, не предоставят Киеву реальных гарантий безопасности на саммите альянса в Вильнюсе", — сказал Расмуссен.
Он уточнил, что собрать "коалицию желающих" для отправки войск на помощь Киеву в первую очередь могут Польша и страны Балтии.
Ранее действующий глава организации Йенс Столтенберг заявлял, что вопрос о безопасности Украины будет стоять на первом месте на саммите в Вильнюсе, однако подчеркнул, что полноценные гарантии предоставляются только полноправным членам блока.
В сентябре прошлого года Киев подал заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Однако риторика Запада в это вопросе довольно противоречивая: заявления о скором приеме Украины неизменно сменяются ровно противоположными. Так, совсем недавно помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сказал, что проведение такой процедуры несвоевременно.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков многократно подчеркивал, что Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация соседней республики на присоединение к НАТО стала одной из причин начала спецоперации.
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