Егор Бероев пришёл на красную дорожку с бойцом ДНР в инвалидной коляске - 08.06.2023 Украина.ру
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Егор Бероев пришёл на красную дорожку с бойцом ДНР в инвалидной коляске
Егор Бероев пришёл на красную дорожку с бойцом ДНР в инвалидной коляске - 08.06.2023 Украина.ру
Егор Бероев пришёл на красную дорожку с бойцом ДНР в инвалидной коляске
Российский актёр Егор Бероев посетил премьеру фильма "Сквозь время" с потерявшим ноги в боях за ДНР другом, сообщило издание "Московский комсомолец" 8 июня
2023-06-08T12:31
2023-06-08T12:31
новости
егор бероев
актер
днр
боец
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Ожидалось, что Бероев на кинопремьере российского фантастического фильма "Сквозь время", в котором сыграл одну из ролей, появится со своей женой Ксенией Алферовой, однако актёр вышел на красную дорожку со своим другом – бойцом ДНР.По его словам, боец ДНР сейчас приехал в Москву на плановое обследование.Рафи Джабар родился в Афганистане, после смерти родителей вместе с братом был отправлен в СССР, где его определили в интернат. Вернулся на родину он уже после распада Советского Союза.Обстановка в стране и финансовое положение сподвигли Джабара вернуться в Россию. В 2014 году, с началом донбасского противостояния, он вступил в ряды ополченцев и впоследствии четыре года находился на передовой.Объясняя причины вступить в ряды ополченцев, Джабар сравнивал действия на Украине с войной в Афганистане, где по одну сторону был Советский Союз, а по другую — мировое сообщество под управлением США.В мае этого года в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям глава Федерального агентства по делам национальностей попросил у президента России Владимира Путина содействия в вопросе здоровья Абдула Рафи Джафара.Потеряв обе ноги, Джафар отказывается ставить протезы – не хочет надолго покидать зону военных действий, так как продолжает помогать однополчанам.Путин пообещал поговорить с бойцом и выразил уверенность, что эта проблема обязательно будет решена.Многие коллеги российского актёра Егора Бероева поддержали специальную военную операцию, оказывая помощь бойцам на фронте.Однако некоторые бывшие коллеги приняли решение эмигрировать, в частности, в Израиль.Сейчас на Украина.ру читают:Обстановка под Херсоном и Запорожьем, ввод войск НАТО. Главное на УкраинеПодготовка к открытию аэропорта, обрушение зданий и запретный Виктор Цой. Что происходит во ЛьвовеКапля точит камень. В Африке, Азии и в США борются за мир на Украине, но Киеву это не нравится
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новости, егор бероев, актер, днр, боец
Новости, Егор Бероев, актер, ДНР, боец

Егор Бероев пришёл на красную дорожку с бойцом ДНР в инвалидной коляске

12:31 08.06.2023
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПремьера фильма "На солнце, вдоль рядов кукурузы"
Премьера фильма На солнце, вдоль рядов кукурузы - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Российский актёр Егор Бероев посетил премьеру фильма "Сквозь время" с потерявшим ноги в боях за ДНР другом, сообщило издание "Московский комсомолец" 8 июня
Ожидалось, что Бероев на кинопремьере российского фантастического фильма "Сквозь время", в котором сыграл одну из ролей, появится со своей женой Ксенией Алферовой, однако актёр вышел на красную дорожку со своим другом – бойцом ДНР.

"Это сержант 1-го армейского корпуса Донецкой Народной Республики Абдулла Джафар Рафит - мой друг. Он воевал с 2014 года, защищал ДНР и в 2018-м году потерял ноги". – пояснил Бероев.

По его словам, боец ДНР сейчас приехал в Москву на плановое обследование.

"Считаю, что таким людям в первую очередь место на общественных мероприятиях сейчас, потому что это настоящие герои. Герои нашего времени", - прокомментировал актер.

Рафи Джабар родился в Афганистане, после смерти родителей вместе с братом был отправлен в СССР, где его определили в интернат. Вернулся на родину он уже после распада Советского Союза.
Обстановка в стране и финансовое положение сподвигли Джабара вернуться в Россию. В 2014 году, с началом донбасского противостояния, он вступил в ряды ополченцев и впоследствии четыре года находился на передовой.
Объясняя причины вступить в ряды ополченцев, Джабар сравнивал действия на Украине с войной в Афганистане, где по одну сторону был Советский Союз, а по другую — мировое сообщество под управлением США.
"Посмотрите, что сейчас с Афганистаном? Там полностью разрушена инфраструктура, нет работы, мы самая нищая страна", — говорил Джабар.
В мае этого года в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям глава Федерального агентства по делам национальностей попросил у президента России Владимира Путина содействия в вопросе здоровья Абдула Рафи Джафара.
Потеряв обе ноги, Джафар отказывается ставить протезы – не хочет надолго покидать зону военных действий, так как продолжает помогать однополчанам.
Путин пообещал поговорить с бойцом и выразил уверенность, что эта проблема обязательно будет решена.
Многие коллеги российского актёра Егора Бероева поддержали специальную военную операцию, оказывая помощь бойцам на фронте.
Однако некоторые бывшие коллеги приняли решение эмигрировать, в частности, в Израиль.
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