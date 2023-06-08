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Егор Бероев пришёл на красную дорожку с бойцом ДНР в инвалидной коляске

Егор Бероев пришёл на красную дорожку с бойцом ДНР в инвалидной коляске - 08.06.2023 Украина.ру

Егор Бероев пришёл на красную дорожку с бойцом ДНР в инвалидной коляске

Российский актёр Егор Бероев посетил премьеру фильма "Сквозь время" с потерявшим ноги в боях за ДНР другом, сообщило издание "Московский комсомолец" 8 июня

2023-06-08T12:31

2023-06-08T12:31

2023-06-08T12:31

новости

егор бероев

актер

днр

боец

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Ожидалось, что Бероев на кинопремьере российского фантастического фильма "Сквозь время", в котором сыграл одну из ролей, появится со своей женой Ксенией Алферовой, однако актёр вышел на красную дорожку со своим другом – бойцом ДНР.По его словам, боец ДНР сейчас приехал в Москву на плановое обследование.Рафи Джабар родился в Афганистане, после смерти родителей вместе с братом был отправлен в СССР, где его определили в интернат. Вернулся на родину он уже после распада Советского Союза.Обстановка в стране и финансовое положение сподвигли Джабара вернуться в Россию. В 2014 году, с началом донбасского противостояния, он вступил в ряды ополченцев и впоследствии четыре года находился на передовой.Объясняя причины вступить в ряды ополченцев, Джабар сравнивал действия на Украине с войной в Афганистане, где по одну сторону был Советский Союз, а по другую — мировое сообщество под управлением США.В мае этого года в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям глава Федерального агентства по делам национальностей попросил у президента России Владимира Путина содействия в вопросе здоровья Абдула Рафи Джафара.Потеряв обе ноги, Джафар отказывается ставить протезы – не хочет надолго покидать зону военных действий, так как продолжает помогать однополчанам.Путин пообещал поговорить с бойцом и выразил уверенность, что эта проблема обязательно будет решена.Многие коллеги российского актёра Егора Бероева поддержали специальную военную операцию, оказывая помощь бойцам на фронте.Однако некоторые бывшие коллеги приняли решение эмигрировать, в частности, в Израиль.Сейчас на Украина.ру читают:Обстановка под Херсоном и Запорожьем, ввод войск НАТО. Главное на УкраинеПодготовка к открытию аэропорта, обрушение зданий и запретный Виктор Цой. Что происходит во ЛьвовеКапля точит камень. В Африке, Азии и в США борются за мир на Украине, но Киеву это не нравится

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новости, егор бероев, актер, днр, боец