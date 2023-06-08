Три дня "контрнаступа": Лукашенко объяснил, зачем Украина атаковала Каховскую ГЭС - 08.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230608/1047021003.html
Три дня "контрнаступа": Лукашенко объяснил, зачем Украина атаковала Каховскую ГЭС
Три дня "контрнаступа": Лукашенко объяснил, зачем Украина атаковала Каховскую ГЭС - 08.06.2023 Украина.ру
Три дня "контрнаступа": Лукашенко объяснил, зачем Украина атаковала Каховскую ГЭС
Каховскую ГЭС взорвала Украина с целью скрыть три дня "контрнаступления" и большие потери. Такое мнение 8 июня озвучил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БЕЛТА
2023-06-08T11:27
2023-06-08T11:37
новости
атака
каховская гэс
лукашенко
украина
контрнаступление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/06/1045092805_0:65:3011:1760_1920x0_80_0_0_5385decd2e1e95999efceb01fd160beb.jpg.webp
В ночь на 6 июня в результате обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ станция была частично разрушена, начался неконтролируемый выброс воды. Ее уровень вырос на 12 метров, полностью затопило три населенных пункта.В Киеве утверждают, что произошедшее - дело рук самой России, якобы взорвавшей дамбу. Однако эти слова не вяжутся с кадрами ударов, опубликованными в сети. Предположительно, удар по станции наносился украинскими войсками из РСЗО "Ольха".Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что путем подрыва электростанции киевский режим пытался лишить Крым воды и прикрыть свои неудачи во время контрнаступления.Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту разрушения плотины Каховской ГЭС и затопления территорий.
https://ukraina.ru/20230608/1047010065.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/06/1045092805_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_b26fae88268dad1246fb38102f9a0549.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, атака, каховская гэс, лукашенко, украина, контрнаступление
Новости, атака, Каховская ГЭС, Лукашенко, Украина, контрнаступление

Три дня "контрнаступа": Лукашенко объяснил, зачем Украина атаковала Каховскую ГЭС

11:27 08.06.2023 (обновлено: 11:37 08.06.2023)
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко
Заседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать в
Каховскую ГЭС взорвала Украина с целью скрыть три дня "контрнаступления" и большие потери. Такое мнение 8 июня озвучил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БЕЛТА
"Вы, наверное, догадываетесь, кто взорвал Каховскую ГЭС. Говорят, на воре и шапка горит. Кто первым об это закричал? Понятно, что украинской стороне надо было скрыть три дня "контрнаступа", где почти две сотни бронемашин было уничтожено и более двух тысяч человек погибли. Поэтому – Каховка, Каховка, а про потери при попытке контрнаступления никто не говорит. А это же все видно", - сказал Лукашенко.
В ночь на 6 июня в результате обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ станция была частично разрушена, начался неконтролируемый выброс воды. Ее уровень вырос на 12 метров, полностью затопило три населенных пункта.
В Киеве утверждают, что произошедшее - дело рук самой России, якобы взорвавшей дамбу. Однако эти слова не вяжутся с кадрами ударов, опубликованными в сети. Предположительно, удар по станции наносился украинскими войсками из РСЗО "Ольха".
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что путем подрыва электростанции киевский режим пытался лишить Крым воды и прикрыть свои неудачи во время контрнаступления.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту разрушения плотины Каховской ГЭС и затопления территорий.
Владимир Леонтьев интервью - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
04:59
Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев: Каховская ГЭС получила в борт финальную украинскую ракетуКаховская ГЭС разрушена. Мы сейчас работаем над эвакуацией. Около 900 человек у нас в Новокаховском городском округе перемещено из зон подтопления в сухие места. Часть людей преклонного возраста и маломобильных мы перевозим в больницы. Обеспечиваем людей продуктами. Сейчас будет подвоз воды.
 
НовостиатакаКаховская ГЭСЛукашенкоУкраинаконтрнаступление
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:11Визит Зеленского на Херсонщину, Кличко пошёл в СБУ, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 8 июня
13:09Чтобы не раздражать: в Италии отменили концерт пианистки поддержавшей ДНР
13:08Зеленский прибыл в Херсонскую область
13:06Патрушев: Украина предлагала мир России, но под давлением Запада отказалась
13:01Лето в Крыму: украинский терроризм не помеха счастливому детству. Видео
12:50Следком России готовит Нюрнберг 2.0. Военные преступники названы, обвинения им предъявлены, пока заочно
12:38Зеленский – в шоке. Он вдруг осознал, что Запад не полностью поддерживает Украину
12:31Егор Бероев пришёл на красную дорожку с бойцом ДНР в инвалидной коляске
12:28Алексей Мухин: Когда Россия разрушит дьявольские планы ВСУ, она предъявит счет гражданам США и Британии
12:13Экс-генсек НАТО Расмуссен предлагает перевести Украину из приемной в Альянс. Но это уже война с Россией
12:01Индия отказалась приглашать Зеленского на саммит G-20 в Нью-Дели
11:56Украина не ждет войска НАТО на своей территории до окончания конфликта с РФ
11:52"Азовцы"* уличили во лжи свое Минобороны и признались, кто помогает им на самом деле
11:41Наступление ВСУ захлебнулось? Чего ждать дальше и когда начнётся война на территории НАТO - Насонов
11:27Три дня "контрнаступа": Лукашенко объяснил, зачем Украина атаковала Каховскую ГЭС
11:22Лукашенко призвал остановить украинский конфликт
11:19Власти назвали число погибших и пострадавших в результате атаки ВСУ на Каховскую ГЭС
11:16Отдала свою квартиру: Лобода устроила пиар на разрушении Каховской ГЭС
11:11ВСУ ударили по Луганску предположительно ракетами Storm Shadow, заявили в ЛНР
10:52Инструктор ЧВК "Вагнер": Я считаю эту войну гражданской
Лента новостейМолния