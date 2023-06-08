Три дня "контрнаступа": Лукашенко объяснил, зачем Украина атаковала Каховскую ГЭС

"Вы, наверное, догадываетесь, кто взорвал Каховскую ГЭС. Говорят, на воре и шапка горит. Кто первым об это закричал? Понятно, что украинской стороне надо было скрыть три дня "контрнаступа", где почти две сотни бронемашин было уничтожено и более двух тысяч человек погибли. Поэтому – Каховка, Каховка, а про потери при попытке контрнаступления никто не говорит. А это же все видно", - сказал Лукашенко.