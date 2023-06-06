Кремль осудил украинский подрыв Каховской ГЭС и назвал террористическим актом - 06.06.2023 Украина.ру
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Кремль осудил украинский подрыв Каховской ГЭС и назвал террористическим актом
Кремль осудил украинский подрыв Каховской ГЭС и назвал террористическим актом - 06.06.2023 Украина.ру
Кремль осудил украинский подрыв Каховской ГЭС и назвал террористическим актом
Россия осуждает разрушение войсками Украины Каховской ГЭС, произошедшее является террористическим актом и было спланировано Киевом в рамках так называемого "контрнаступления", заявили в МИД РФ 6 июня
2023-06-06T20:58
2023-06-06T20:58
новости
украина
гэс
каховская гэс
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"Произошедшее является террористическим актом, направленным против инфраструктуры сугубо гражданского назначения. Он был заранее и целенаправленно спланирован киевским режимом в военных целях в рамках так называемого "контрнаступления" ВСУ", - говорится в сообщенииВ ночь на 6 июня стало известно, что в результате обстрела Каховской ГЭС станция частично была разрушена и уровень воды ниже по течению поднялся на 2,5 метра.Удар украинскими войсками по критической инфраструктуры, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха".По заявлению властей, в Херсонской области осуществляют все мероприятия по временной эвакуации людей.По информации главы правительства Херсонской области Андрея Алексеенко, в зону возможного подтопления попадают 14 населенных пунктов ниже Каховской ГЭС и порядка 22 тысячи человек. Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что 8 населенных пунктов на подконтрольной Киеву территории затоплены, 16 тысяч человек оказались в критической зоне на правом берегу Днепра.Наиболее тяжелые последствия прорыва воды могут почувствовать на себе населенные пункты на левом берегу Днепра в Херсонской области, то есть подконтрольные РФ. По данным экстренных служб, подтопление угрожает 80 населенным пунктам.Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту совершения террористического акта, повлёкшего причинение значительного имущественного ущерба и наступление иных тяжких последствий.Российская сторона инициирует рассмотрение данного преступления киевского режима в Совете Безопасности ООН.
https://ukraina.ru/20230606/1046962618.html
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новости, украина, гэс, каховская гэс
Новости, Украина, ГЭС, Каховская ГЭС

Кремль осудил украинский подрыв Каховской ГЭС и назвал террористическим актом

20:58 06.06.2023
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Россия осуждает разрушение войсками Украины Каховской ГЭС, произошедшее является террористическим актом и было спланировано Киевом в рамках так называемого "контрнаступления", заявили в МИД РФ 6 июня
"Произошедшее является террористическим актом, направленным против инфраструктуры сугубо гражданского назначения. Он был заранее и целенаправленно спланирован киевским режимом в военных целях в рамках так называемого "контрнаступления" ВСУ", - говорится в сообщении
В ночь на 6 июня стало известно, что в результате обстрела Каховской ГЭС станция частично была разрушена и уровень воды ниже по течению поднялся на 2,5 метра.
Удар украинскими войсками по критической инфраструктуры, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха".
По заявлению властей, в Херсонской области осуществляют все мероприятия по временной эвакуации людей.
По информации главы правительства Херсонской области Андрея Алексеенко, в зону возможного подтопления попадают 14 населенных пунктов ниже Каховской ГЭС и порядка 22 тысячи человек. Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что 8 населенных пунктов на подконтрольной Киеву территории затоплены, 16 тысяч человек оказались в критической зоне на правом берегу Днепра.
Наиболее тяжелые последствия прорыва воды могут почувствовать на себе населенные пункты на левом берегу Днепра в Херсонской области, то есть подконтрольные РФ. По данным экстренных служб, подтопление угрожает 80 населенным пунктам.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту совершения террористического акта, повлёкшего причинение значительного имущественного ущерба и наступление иных тяжких последствий.
Российская сторона инициирует рассмотрение данного преступления киевского режима в Совете Безопасности ООН.
- РИА Новости, 1920, 06.06.2023
16:24
Волна смыла всё. Прорыв на Каховской ГЭС напомнил о катастрофах в Киеве, Америке и ЕвропеСудя по информационным сообщениям, прорыв дамбы Каховского водохранилища пока что не привел к человеческим жертвам. Но разлив воды только начинается, и большие территории по обе стороны реки Днепр окажутся затопленными в ближайшее время – включая крупные города и поселки
 
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Заголовок открываемого материала
21:38США не нашли доказательств причастности РФ к ЧП на Каховской ГЭС
20:58Кремль осудил украинский подрыв Каховской ГЭС и назвал террористическим актом
20:44Украина продолжает надеяться на поставки F-16
20:22Зеленский надеется на предоставление гарантий безопасности Украине на саммите НАТО
19:37Зеленский опасается проблем с питьевой водой в нескольких регионах из-за прорыва на ГЭС
19:11В ЦРУ обсуждался план Украины по подрыву Северных потоков в 2022 году – СМИ
18:28Новую Каховку затопило, Минкульт дал три дня УПЦ, чтобы покинуть лавру. Итоги 6 июня на Украине
18:28Россия созовет срочное заседание Совбеза ООН по ситуации на Каховской ГЭС
18:04Алексей Анпилогов: Россия оставила ВСУ без всего под Волновахой, но они готовят два плана мести на Днепре
17:59Новороссийский чиновник Пушкин
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17:47Большинство стран Европы скрывают истинную позицию по Украине: что говорили об Украине в мире 6 июня
17:44Катастрофа и самая страшная угроза: что происходит после подрыва Каховской ГЭС
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