https://ukraina.ru/20230606/1046973199.html

Кремль осудил украинский подрыв Каховской ГЭС и назвал террористическим актом

Кремль осудил украинский подрыв Каховской ГЭС и назвал террористическим актом - 06.06.2023 Украина.ру

Кремль осудил украинский подрыв Каховской ГЭС и назвал террористическим актом

Россия осуждает разрушение войсками Украины Каховской ГЭС, произошедшее является террористическим актом и было спланировано Киевом в рамках так называемого "контрнаступления", заявили в МИД РФ 6 июня

2023-06-06T20:58

2023-06-06T20:58

2023-06-06T20:58

новости

украина

гэс

каховская гэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103339/90/1033399088_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_59ba1272ea736a337159183ce1497742.jpg

"Произошедшее является террористическим актом, направленным против инфраструктуры сугубо гражданского назначения. Он был заранее и целенаправленно спланирован киевским режимом в военных целях в рамках так называемого "контрнаступления" ВСУ", - говорится в сообщенииВ ночь на 6 июня стало известно, что в результате обстрела Каховской ГЭС станция частично была разрушена и уровень воды ниже по течению поднялся на 2,5 метра.Удар украинскими войсками по критической инфраструктуры, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха".По заявлению властей, в Херсонской области осуществляют все мероприятия по временной эвакуации людей.По информации главы правительства Херсонской области Андрея Алексеенко, в зону возможного подтопления попадают 14 населенных пунктов ниже Каховской ГЭС и порядка 22 тысячи человек. Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что 8 населенных пунктов на подконтрольной Киеву территории затоплены, 16 тысяч человек оказались в критической зоне на правом берегу Днепра.Наиболее тяжелые последствия прорыва воды могут почувствовать на себе населенные пункты на левом берегу Днепра в Херсонской области, то есть подконтрольные РФ. По данным экстренных служб, подтопление угрожает 80 населенным пунктам.Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту совершения террористического акта, повлёкшего причинение значительного имущественного ущерба и наступление иных тяжких последствий.Российская сторона инициирует рассмотрение данного преступления киевского режима в Совете Безопасности ООН.

https://ukraina.ru/20230606/1046962618.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, гэс, каховская гэс