Песков: в Крыму есть запас прочности по обеспечению водой - 06.06.2023 Украина.ру
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Песков: в Крыму есть запас прочности по обеспечению водой
Песков: в Крыму есть запас прочности по обеспечению водой - 06.06.2023 Украина.ру
Песков: в Крыму есть запас прочности по обеспечению водой
Одна из целей диверсии на Каховской ГЭС - лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 6 июня
2023-06-06T14:00
2023-06-06T14:00
новости
дмитрий песков
крым
каховская гэс
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Представитель Кремля отметил, что еще до восстановления Северо-Крымского канала предпринимались попытки по обеспечению гарантированного водоснабжения полуострова.Также Песков отметил, что в Крыму есть запас прочности по обеспечению полуострова водой за счет запасов местных водохранилищ.Каховская ГЭС в Херсонской области была повреждена в результате обстрела со стороны ВСУ в ночь на 6 июня, верхняя ее часть была разрушена.Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев считает обстрел терактом и подчеркнул, что его последствия будут изучаться.В интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев рассказал, что после подрыва Каховской ГЭС все внимание сейчас сконцентрировано на загрузке Северо-Крымского канала, который снабжает водой для технических нужд сельское хозяйство полуострова.Политолог отметил, что объем воды, поступающий через канал, будет сокращаться.Мы надеемся на нашу армию, что она не сдаст свои позиции и ситуация на Каховской ГЭС придет в норму, добавил Суздальцев.А если Украина действительно попытается использовать эту ситуацию для наступления на Крым через Херсонскую область, то нас ждут серьезные проблемы, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20230606/1046948315.html
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новости, дмитрий песков, крым, каховская гэс
Новости, Дмитрий Песков, Крым, Каховская ГЭС

Песков: в Крыму есть запас прочности по обеспечению водой

14:00 06.06.2023
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в пленарном заседании ЕЭФ
Президент РФ В. Путин принял участие в пленарном заседании ЕЭФ - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Одна из целей диверсии на Каховской ГЭС - лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 6 июня
Представитель Кремля отметил, что еще до восстановления Северо-Крымского канала предпринимались попытки по обеспечению гарантированного водоснабжения полуострова.
"Однозначно, что эта диверсия ставила одной из целей лишить Крым воды. Падает уровень воды в водохранилище, соответственно, сокращается подача воды в канал, резко сокращается", — сказал Песков.
Также Песков отметил, что в Крыму есть запас прочности по обеспечению полуострова водой за счет запасов местных водохранилищ.
Каховская ГЭС в Херсонской области была повреждена в результате обстрела со стороны ВСУ в ночь на 6 июня, верхняя ее часть была разрушена.
Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев считает обстрел терактом и подчеркнул, что его последствия будут изучаться.
В интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев рассказал, что после подрыва Каховской ГЭС все внимание сейчас сконцентрировано на загрузке Северо-Крымского канала, который снабжает водой для технических нужд сельское хозяйство полуострова.
Политолог отметил, что объем воды, поступающий через канал, будет сокращаться.
Мы надеемся на нашу армию, что она не сдаст свои позиции и ситуация на Каховской ГЭС придет в норму, добавил Суздальцев.
А если Украина действительно попытается использовать эту ситуацию для наступления на Крым через Херсонскую область, то нас ждут серьезные проблемы, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Каховская гидроэлектростанция в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
11:42
"Это что-то дикое". Каховская ГЭС уходит под воду: детали атаки, последствия, что будет с КрымомВ ночь на вторник, 6 июня, украинская армия нанесла удары по Каховской ГЭС на территории Херсонской области, контролируемой Россией. В результате разрушений начался спуск воды, в ряде населенных пунктов фиксируется подтопление
 
НовостиДмитрий ПесковКрымКаховская ГЭС
 
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