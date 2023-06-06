https://ukraina.ru/20230606/1046956074.html

Песков: в Крыму есть запас прочности по обеспечению водой

Песков: в Крыму есть запас прочности по обеспечению водой - 06.06.2023 Украина.ру

Песков: в Крыму есть запас прочности по обеспечению водой

Одна из целей диверсии на Каховской ГЭС - лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 6 июня

2023-06-06T14:00

2023-06-06T14:00

2023-06-06T14:00

новости

дмитрий песков

крым

каховская гэс

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Представитель Кремля отметил, что еще до восстановления Северо-Крымского канала предпринимались попытки по обеспечению гарантированного водоснабжения полуострова.Также Песков отметил, что в Крыму есть запас прочности по обеспечению полуострова водой за счет запасов местных водохранилищ.Каховская ГЭС в Херсонской области была повреждена в результате обстрела со стороны ВСУ в ночь на 6 июня, верхняя ее часть была разрушена.Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев считает обстрел терактом и подчеркнул, что его последствия будут изучаться.В интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев рассказал, что после подрыва Каховской ГЭС все внимание сейчас сконцентрировано на загрузке Северо-Крымского канала, который снабжает водой для технических нужд сельское хозяйство полуострова.Политолог отметил, что объем воды, поступающий через канал, будет сокращаться.Мы надеемся на нашу армию, что она не сдаст свои позиции и ситуация на Каховской ГЭС придет в норму, добавил Суздальцев.А если Украина действительно попытается использовать эту ситуацию для наступления на Крым через Херсонскую область, то нас ждут серьезные проблемы, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20230606/1046948315.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, дмитрий песков, крым, каховская гэс