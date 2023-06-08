https://ukraina.ru/20230608/1047018434.html

Экс-генсек НАТО Расмуссен предлагает перевести Украину из приемной в Альянс. Но это уже война с Россией

Экс-генсек НАТО Расмуссен предлагает перевести Украину из приемной в Альянс. Но это уже война с Россией - 08.06.2023 Украина.ру

Экс-генсек НАТО Расмуссен предлагает перевести Украину из приемной в Альянс. Но это уже война с Россией

Интересную (хотя и не новую) мысль высказал экс-генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. По его словам, которые цитирует The Guardian в статье от 7 июня, "группа стран НАТО может захотеть ввести войска в Украину, если государства-члены, в том числе США, не предоставят Киеву реальных гарантий безопасности на саммите альянса в Вильнюсе"

2023-06-08T12:13

2023-06-08T12:13

2023-06-08T12:59

эксклюзив

украина

нато

сша

польша

война

гарантии безопасности

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Расмуссен хорошо информирован о настроениях в альянсе. А там единства нет. Умеренно вменяемые члены НАТО против предоставления каких-то гарантий. Невменяемые — за. Действующий генсек Йенс Столтенберг сказал, что вопрос о гарантиях безопасности будет стоять на повестке дня саммита НАТО в Вильнюсе, но уточнил, что НАТО предоставляет полноценные гарантии безопасности только полноправным членам.Правда, из слов Столтенберга не следует, что «неполноправные члены» (таких нет, но мало ли какие кадавры могут появиться в воспалённом мозгу тех же прибалтов?) или вообще нечлены не могут рассчитывать на гарантии, которые Столтенберг считает полноценными. От себя же отметим, что пресловутая ст. 5 Североатлантического договора сформулирована таким образом, что даже член НАТО, в случае агрессии против него, может остаться без поддержки, если другие члены НАТО не сочтут нужным его поддерживать (договор обязывает только провести консультации на тему помощи). Концепция «киевского договора о безопасности», в разработке которого участвовал Расмуссен, в принципе предполагает больший объём гарантий, чем тот, который имеют члены НАТО.Так или иначе, скорее всего Вильнюсский саммит пойдёт путём Бухарестского саммита 2008 года — будет заявлено, что двери НАТО по-прежнему широко раскрыты для Украины и, более того, альянс в безумном восторге от тех успехов, которых достигла Украины на пути евроатлантической интеграции (раздолбать страну, убить как минимум сто тысяч своих граждан — чего только не сделаешь ради членства в НАТО...). Но войти в эти самые двери Украина не может, потому что у неё доку́ментов нет, потому что слабоумным вообще доку́менты не положены...Расмуссен, однако, предупреждает, что если дело пойдёт так, то альянс фактически окажется на грани раскола: «Если НАТО не сможет договориться о чётком пути вперёд для Украины, существует явная вероятность того, что некоторые страны могут принять меры в индивидуальном порядке... Я бы не исключал возможности, что Польша будет действовать ещё сильнее в этом контексте на национальной основе, а за ней последуют страны Балтии, возможно, включая возможность размещения войск на земле».С одной стороны, есть признаки того, что к словам Расмуссена нужно отнестись серьёзно. Например, польское издание Niezalezny Dziennik Polityczny сообщает, что ещё 23 мая «в связи с проведением в Польше международных военных учений с участием стран НАТО будут приняты меры по ограничению доступа в приграничные районы на государственной границе с Украиной». При этом издание предполагает, что связано это «с формированием и подготовкой многонационального контингента войск с участием Украины, Литвы и Польши».Расмуссен считает, что для того чтобы избежать такого развития событий, «крайне важно, чтобы Украина получила письменные гарантии безопасности, желательно до саммита, но вне рамок НАТО. Они должны охватывать обмен разведывательными данными, совместные тренировки с Украиной, расширение производства боеприпасов, совместимость с НАТО и поставку вооружений, достаточных для сдерживания России от дальнейшего нападения». Однако предоставление таких гарантий не должно быть заменой членству Украины в НАТО, причём Украине надо пообещать членство без прохождения процедуры ПДЧ — в соответствии с прецедентом Швеции и Финляндии.С другой стороны, надо понимать, что Расмуссен — лицо заинтересованное: он был советником Зеленского и является соавтором концепции «киевского договора о безопасности» (придуманная главой ОП Ермаком хитрая схема, по которой Украина должна получить гарантии от НАТО, не неся никаких обязанностей перед НАТО). Соответственно, он советует НАТО то, что хотела бы получить Украина.Разумеется, в пределах разумного. Так-то Украина хотела бы немедленно получить членство в НАТО, американские войска на своей территории в границах 1918 года (с Кубанью, Воронежем и Белгородом), а если получится, то и ядерное оружие. Но Расмуссен понимает, что выложить все киевские хотелки — значит загубить всё дело. Да и закончить ядерной войной он тоже, наверное, не хочет (хотя кто этих рептилоидов знает...).Со своей стороны угрожает НАТО и Зеленский — в интервью Bild он сказал: «Украина хотела бы присутствовать на саммите НАТО в Вильнюсе, но, если НАТО не видит в нас будущего члена, зачем нам туда ехать?» Это выглядит смешно, но альянс настолько увяз в поддержке Украины, что одобрение со стороны Зеленского для него действительно важно, а его отсутствие на саммите может провоцировать кризис.В то же время вероятность того, что Польша и Прибалтика осмелятся влезть в войну с Россией без чёткой и однозначной поддержки со стороны США (НАТО в данном случае формальность), не слишком высока. В 2022 году поляки уже обсуждали возможность ввода войск на Западную Украину, но одобрения своих планов не получили.Вообще воинственная позиция Варшавы связана не столько с традиционной русофобией, сколько с предстоящими парламентскими выборами (срок полномочий cейма истекает 12 ноября) — правящая партия «Право и справедливость» надеется на предвоенную истерию. Осторожная позиция Вашингтона тоже связана с уже фактически начатой избирательной кампанией (там выборы пройдут 5 ноября следующего года).Полностью исключать вероятность вмешательства Польши и Литвы было бы неправильно, но и преувеличивать её не стоит.P. S. Среди прочего Расмуссен, как сейчас говорят, «выдал базу»: «История показала, что опасно оставлять Украину в приемной НАТО на неопределённый срок». Действительно, нынешний международный кризис и война на Украине не в последнюю очередь связаны с тем, что Украину в принципе допустили в приёмную...

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эксклюзив, украина, нато, сша, польша, война, гарантии безопасности