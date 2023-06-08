Военный эксперт рассказал про "два окна возможностей" для ВСУ после подрыва Каховской ГЭС - 08.06.2023 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал про "два окна возможностей" для ВСУ после подрыва Каховской ГЭС
Военный эксперт рассказал про "два окна возможностей" для ВСУ после подрыва Каховской ГЭС - 08.06.2023 Украина.ру
Военный эксперт рассказал про "два окна возможностей" для ВСУ после подрыва Каховской ГЭС
Для наступления ВСУ могут воспользоваться техногенной катастрофой после подрыва плотины Каховской ГЭС. Это открывает два "окна возможностей" для украинской стороны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2023-06-08T04:45
2023-06-08T04:45
новости
каховское водохранилище
подрыв
десант
днепр
наступление
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Первая возможность для ВСУ открылась сразу после подрыва плотины. Из-за катастрофического наводнения в дельте и нижнем течении Днепра частично получили повреждения позиции российских войск. Были затоплены передовые линии окопов, нанесен ущерб блиндажам и позициям артиллерии, рассказал эксперт.Украина может воспользоваться тем, что ВС РФ фактически не могут контролировать нижнее течение Днепра, и с помощью амфибийных средств десант ВСУ постарается высадиться на Левобережье, добавил он.Таким образом, когда это огромное болото, образовавшееся на месте Каховского водохранилища, высохнет, у ВСУ появится огромная возможность амфибийных операций к северу от Каховской ГЭС. Это то, что противник может сделать в ближайшие дни и недели.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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новости, каховское водохранилище, подрыв, десант, днепр, наступление
Новости, Каховское водохранилище, подрыв, десант, Днепр, наступление

Военный эксперт рассказал про "два окна возможностей" для ВСУ после подрыва Каховской ГЭС

04:45 08.06.2023
 
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ВМС ЗС Украины спецназ десант - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
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Для наступления ВСУ могут воспользоваться техногенной катастрофой после подрыва плотины Каховской ГЭС. Это открывает два "окна возможностей" для украинской стороны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Первая возможность для ВСУ открылась сразу после подрыва плотины. Из-за катастрофического наводнения в дельте и нижнем течении Днепра частично получили повреждения позиции российских войск. Были затоплены передовые линии окопов, нанесен ущерб блиндажам и позициям артиллерии, рассказал эксперт.
Украина может воспользоваться тем, что ВС РФ фактически не могут контролировать нижнее течение Днепра, и с помощью амфибийных средств десант ВСУ постарается высадиться на Левобережье, добавил он.
"Вторая возможность появится у противника в перспективе. Дело в том, что сейчас происходит резкий сброс воды из Каховского водохранилища. Оно мелеет. А поскольку оно само по себе мелкое, оно потеряет в своей площади и в ширине. Эту преграду [после обмеления] легче форсировать, чем десятикилометровую водную гладь [Каховского водохранилища до подрыва], которая полностью просматривается и простреливается", - подчеркнул Анпилогов.
Таким образом, когда это огромное болото, образовавшееся на месте Каховского водохранилища, высохнет, у ВСУ появится огромная возможность амфибийных операций к северу от Каховской ГЭС. Это то, что противник может сделать в ближайшие дни и недели.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
 
НовостиКаховское водохранилищеподрывдесантДнепрнаступление
 
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