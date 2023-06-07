Советник Аксенова отреагировал на слова Зеленского о "бегстве" из Крыма - 07.06.2023 Украина.ру
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Советник Аксенова отреагировал на слова Зеленского о "бегстве" из Крыма
Советник Аксенова отреагировал на слова Зеленского о "бегстве" из Крыма - 07.06.2023 Украина.ру
Советник Аксенова отреагировал на слова Зеленского о "бегстве" из Крыма
Заявления Владимира Зеленского относительно разрушений на Каховской ГЭС являются ничем иным, как уловкой вора, заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. Об этом сообщает РИА Новости 7 июня
2023-06-07T14:29
2023-06-07T14:55
новости
каховская гэс
крым
владимир зеленский
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Каховская ГЭС в Херсонской области была повреждена в результате обстрела со стороны ВСУ в ночь на 6 июня, верхняя ее часть была разрушена.Зеленский ранее заявил, что разрушение Каховской ГЭС свидетельствует о том, что власти РФ осознали, что и "из Крыма им придется бежать".Было бы странно думать, что Украина не причастна к разрушению Каховской ГЭС, добавил советник Сергея Аксёнова, ведь украинские власти готовились к этому шагу и даже не скрывая этого.Как ранее заявил пресс-секретрь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, эта диверсия ставила своей целью лишить Крым воды. В Каховском водохранилище падает уровень воды, соответственно, сокращается и подача воды в Северо-Крымский канал.Также Песков отметил, что в Крыму есть запас прочности по обеспечению полуострова водой за счет запасов местных водохранилищ.
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новости, каховская гэс, крым, владимир зеленский
Новости, Каховская ГЭС, Крым, Владимир Зеленский

Советник Аксенова отреагировал на слова Зеленского о "бегстве" из Крыма

14:29 07.06.2023 (обновлено: 14:55 07.06.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПонтонная переправа в Херсоне
Понтонная переправа в Херсоне - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
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Заявления Владимира Зеленского относительно разрушений на Каховской ГЭС являются ничем иным, как уловкой вора, заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. Об этом сообщает РИА Новости 7 июня
Каховская ГЭС в Херсонской области была повреждена в результате обстрела со стороны ВСУ в ночь на 6 июня, верхняя ее часть была разрушена.
"Есть хорошая пословица, когда "Держи вора!" кричит сам вор. Зеленский - глупый человек, который не знает историю. Крым был, есть и будет российским. Это непотопляемый авианосец в Черном море", - сказал Крючков.
Зеленский ранее заявил, что разрушение Каховской ГЭС свидетельствует о том, что власти РФ осознали, что и "из Крыма им придется бежать".
Было бы странно думать, что Украина не причастна к разрушению Каховской ГЭС, добавил советник Сергея Аксёнова, ведь украинские власти готовились к этому шагу и даже не скрывая этого.
Как ранее заявил пресс-секретрь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, эта диверсия ставила своей целью лишить Крым воды. В Каховском водохранилище падает уровень воды, соответственно, сокращается и подача воды в Северо-Крымский канал.
Также Песков отметил, что в Крыму есть запас прочности по обеспечению полуострова водой за счет запасов местных водохранилищ.
Каховская гидроэлектростанция в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
Вчера, 11:42
"Это что-то дикое". Каховская ГЭС уходит под воду: детали атаки, последствия, что будет с КрымомВ ночь на вторник, 6 июня, украинская армия нанесла удары по Каховской ГЭС на территории Херсонской области, контролируемой Россией. В результате разрушений начался спуск воды, в ряде населенных пунктов фиксируется подтопление
 
НовостиКаховская ГЭСКрымВладимир Зеленский
 
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15:17Российский спецназ взял в "плен" в зоне СВО "Черного шершня"
14:29Советник Аксенова отреагировал на слова Зеленского о "бегстве" из Крыма
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