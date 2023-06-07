https://ukraina.ru/20230607/1046997358.html

Советник Аксенова отреагировал на слова Зеленского о "бегстве" из Крыма

Советник Аксенова отреагировал на слова Зеленского о "бегстве" из Крыма - 07.06.2023 Украина.ру

Советник Аксенова отреагировал на слова Зеленского о "бегстве" из Крыма

Заявления Владимира Зеленского относительно разрушений на Каховской ГЭС являются ничем иным, как уловкой вора, заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. Об этом сообщает РИА Новости 7 июня

2023-06-07T14:29

2023-06-07T14:29

2023-06-07T14:55

новости

каховская гэс

крым

владимир зеленский

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Каховская ГЭС в Херсонской области была повреждена в результате обстрела со стороны ВСУ в ночь на 6 июня, верхняя ее часть была разрушена.Зеленский ранее заявил, что разрушение Каховской ГЭС свидетельствует о том, что власти РФ осознали, что и "из Крыма им придется бежать".Было бы странно думать, что Украина не причастна к разрушению Каховской ГЭС, добавил советник Сергея Аксёнова, ведь украинские власти готовились к этому шагу и даже не скрывая этого.Как ранее заявил пресс-секретрь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, эта диверсия ставила своей целью лишить Крым воды. В Каховском водохранилище падает уровень воды, соответственно, сокращается и подача воды в Северо-Крымский канал.Также Песков отметил, что в Крыму есть запас прочности по обеспечению полуострова водой за счет запасов местных водохранилищ.

https://ukraina.ru/20230606/1046948315.html

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новости, каховская гэс, крым, владимир зеленский