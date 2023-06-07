https://ukraina.ru/20230607/1046965373.html

Эксперт объяснил, почему подрыв дамбы Каховской ГЭС может ослабить оборону Крыма

Эксперт объяснил, почему подрыв дамбы Каховской ГЭС может ослабить оборону Крыма - 07.06.2023 Украина.ру

Эксперт объяснил, почему подрыв дамбы Каховской ГЭС может ослабить оборону Крыма

Если Россия справится с водным балансом Крыма, то со временем подрыв дамбы Каховской ГЭС для нас будет не очень актуален. Об этом рассказал политолог Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

2023-06-07T05:30

2023-06-07T05:30

2023-06-07T05:30

новости

каховская гэс

наступление

днепр

оборона

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Но если Украина действительно попытается использовать эту ситуацию для наступления на Крым через Херсонскую область, то нас ждут серьезные проблемы. Мы надеемся на нашу армию, что она не сдаст свои позиции и ситуация придет в норму, рассказал политолог.Украина подорвала дамбу Каховской ГЭС, потому что киевский режим опасается удара ВС РФ с этой стороны. И в данный момент российские войска вынуждены покидать свои оборонительные линии, добавил он.Но есть информация, что вода на левый берег Днепра еще продолжает поступать, а плотина продолжает разрушатся. Вода дойдет до высокого уровня, а потом будет снижаться, указал эксперт.И когда уровень воды начнёт снижаться, есть риск, что ВСУ могут приступить к форсированию Днепра. То есть в тот момент, когда российские войска немного отойдут от берега, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, каховская гэс, наступление, днепр, оборона