https://ukraina.ru/20230607/1046965373.html
Эксперт объяснил, почему подрыв дамбы Каховской ГЭС может ослабить оборону Крыма
Эксперт объяснил, почему подрыв дамбы Каховской ГЭС может ослабить оборону Крыма - 07.06.2023 Украина.ру
Эксперт объяснил, почему подрыв дамбы Каховской ГЭС может ослабить оборону Крыма
Если Россия справится с водным балансом Крыма, то со временем подрыв дамбы Каховской ГЭС для нас будет не очень актуален. Об этом рассказал политолог Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру
2023-06-07T05:30
2023-06-07T05:30
2023-06-07T05:30
новости
каховская гэс
наступление
днепр
оборона
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Но если Украина действительно попытается использовать эту ситуацию для наступления на Крым через Херсонскую область, то нас ждут серьезные проблемы. Мы надеемся на нашу армию, что она не сдаст свои позиции и ситуация придет в норму, рассказал политолог.Украина подорвала дамбу Каховской ГЭС, потому что киевский режим опасается удара ВС РФ с этой стороны. И в данный момент российские войска вынуждены покидать свои оборонительные линии, добавил он.Но есть информация, что вода на левый берег Днепра еще продолжает поступать, а плотина продолжает разрушатся. Вода дойдет до высокого уровня, а потом будет снижаться, указал эксперт.И когда уровень воды начнёт снижаться, есть риск, что ВСУ могут приступить к форсированию Днепра. То есть в тот момент, когда российские войска немного отойдут от берега, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, каховская гэс, наступление, днепр, оборона
Эксперт объяснил, почему подрыв дамбы Каховской ГЭС может ослабить оборону Крыма
Если Россия справится с водным балансом Крыма, то со временем подрыв дамбы Каховской ГЭС для нас будет не очень актуален. Об этом рассказал политолог Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру
Но если Украина действительно попытается использовать эту ситуацию для наступления на Крым через Херсонскую область, то нас ждут серьезные проблемы. Мы надеемся на нашу армию, что она не сдаст свои позиции и ситуация придет в норму, рассказал политолог.
Украина подорвала дамбу Каховской ГЭС, потому что киевский режим опасается удара ВС РФ с этой стороны. И в данный момент российские войска вынуждены покидать свои оборонительные линии, добавил он.
"Но надо понимать, что вода рано или поздно снова пойдет, а линия нашей обороны сместится. Появятся естественные разрывы, а это надо будет каким-то образом ликвидировать. А этот момент будет опасен", - подчеркнул Суздальцев.
Но есть информация, что вода на левый берег Днепра еще продолжает поступать, а плотина продолжает разрушатся. Вода дойдет до высокого уровня, а потом будет снижаться, указал эксперт.
И когда уровень воды начнёт снижаться, есть риск, что ВСУ могут приступить к форсированию Днепра. То есть в тот момент, когда российские войска немного отойдут от берега, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь