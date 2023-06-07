https://ukraina.ru/20230607/1046964602.html

Майк Пенс стал кандидатом. Бывший друг, а ныне враг Трампа, расколовший партию Украиной,идет в президенты

Майк Пенс стал кандидатом. Бывший друг, а ныне враг Трампа, расколовший партию Украиной,идет в президенты - 07.06.2023 Украина.ру

Майк Пенс стал кандидатом. Бывший друг, а ныне враг Трампа, расколовший партию Украиной,идет в президенты

В списке претендентов на президентское кресло в Америке пополнение - в качестве кандидата на предстоящих в 2024 году президентских выборах 5 июня зарегистрировался бывший вице-президент США Майк Пенс.

2023-06-07T04:24

2023-06-07T04:24

2023-06-07T04:24

эксклюзив

президентские выборы

сша

майк пенс

дональд трамп

республиканская партия

россия

украина

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С официальным объявлением о вступлении в гонку политик, как ожидается, выступит 7 июня, в свой день рождения, в штате Айова, а также выпустит специальное видеообращение.Кто такой Майк ПенсСам Пенс характеризует себя как "христианин, консерватор и республиканец". Однако так было не всегда – он сменил и веру, и партию: перешёл из католической в протестантскую церковь, а из-за симпатии к 40-му президенту США Рональду Рейгану из демократа превратился в республиканца.Вся жизнь Пенса неразрывно связана со штатом Индиана: там он родился в 1959 году (в семье ирландки и немца), окончил среднюю школу, гуманитарный колледж и Школу права местного университета, в 1990-х работал президентом аналитического центра Фонд анализа политики годах и ведущим собственного 3-часового ежедневного шоу на радио.В значительной степени именно работа на "разговорной" радиостанции, которые играют важную роль в политической жизни Америки, особенно для правого спектра, позволила Пенсу, ставшему достаточно узнаваемой фигурой, начать политическую карьеру. В 1988 и 1990 годах он пытался избраться в Конгресс, но безуспешно, зато в 2000 году он одержал победу и сохранял мандат в Палате представителей на протяжении 12 лет. За этот период конгрессмен входил в состав комитетов по вопросам сельского хозяйства, малого бизнеса, судебной системы и международных отношений, а в 2009-2011 годах занимал 3-й в партийной иерархии пост - председателя Конференции Республиканской партии.На этот период пришлось немало исторических событий на мировой арене. Пенс поддерживал военную интервенцию США в Ирак в 2003 году (которая, как впоследствии признавались американские чиновники тех времён, произошла под надуманным предлогом о химическом оружии президента страны Саддама Хусейна), голосовал против закрытия скандально известной тюрьмы в Гуантанамо, где заключённые подвергались жестоким пыткам, и активно критиковал администрацию 44-го президента США демократа Барака Обамы за перезагрузку отношений в Россией в 2009 году.Губернатор ИндианыПенс идёт на повышение и в 2013 году становится губернатором своего родного штата, обойдя конкурента-демократа Джона Грегга всего на 3%. На этом посту он провёл налоговую реформу, благодаря чему произошло самое большое за историю региона снижение налогов, а также сократил расходы на социальные услуги, университеты, государственные школы и тюрьмы, отстаивал право на ношение оружия.Сильный общественный резонанс вызвал подписанный губернатором закон, позволяющий бизнесменам отказывать представителям нетрадиционной ориентации в обслуживании или трудоустройстве на основании религиозных убеждений. Пенс - вообще известный противник однополых браков. Он ограничил аборты в штате и первым в стране ввёл закон, требующий от женщин похоронить абортируемых эмбрионов.Вице-президент СШАЛетом 2016 года Пенс отказался от идеи переизбираться на новый губернаторский срок, поскольку Дональд Трамп, победивший на праймериз и ставший кандидатом в президенты от Республиканской партии, предложил ему идти на выборы в паре, что в случае победы гарантировало должность вице-президента США. От такого заманчивого предложения он отказаться не смог.В ходе президентской кампании американские СМИ называли Пенса "самым консервативным по убеждениям кандидатом в вице-президенты за последние четыре десятилетия".По мнению экспертов, Трамп выбрал в напарники Пенса – не самую известную в стране фигуру, во-первых, из-за его политического опыта, чего не хватало самому будущему 45-му президенту, во-вторых, из-за его скромности и сдержанности, чтобы не получить "второго Трампа", как если бы выбор всё-таки пал на бывшего председателя Палаты представителей Ньюта Гингрича, такую же яркую личность, как и сам Дональд.На выборы-2020 Трамп и Пенс тоже шли вместе, но одержать 2-ю победу им не удалось, и с этого момента их пути на политическом поприще разошлись. В то время как президент отказывался признавать результаты выборов, будучи уверенным в фальсификации, вице-президент осудил действия Трампа и его сторонников, штурмовавших Капитолий 6 января 2021 года, требуя пересмотреть итоги голосования. Более того, Пенс пришёл на церемонию инаугурации победившего на выборах демократа Джо Байдена.С тех пор политики во всеуслышание обмениваются обвинениями в адрес друг друга. Весной Пенс заявил, что история возложит на Трампа ответственность за беспорядки в Капитолии, а Трамп обвинил в произошедшем его самого.Трамп пытался заставить Пенса убедить Сенат не утверждать результаты президентских выборов и, соответственно, поражение действующей республиканской администрацией, однако вице-президент, который, согласно регламенту, выполняет роль председателя на заседании обеих палат Конгресса, направил законодателям письмо, подчеркнув, что не имеет полномочий для оспаривания итогов голосования коллегии выборщиков, согласно которым новым президентом должен стать Байден."Если бы он отправил голоса обратно в законодательные органы, у них не было бы проблем с 6 января, поэтому во многом вы можете обвинить его в этом", - заявил Трамп журналистам по пути на предвыборное мероприятие 14 марта 2023 года.В недостатке смелости 45-й президент обвинял вице-президента, давшего штатам шанс утвердить результаты голосования, ещё 6 января 2021 года со страницы своего Twitter.Тем не менее, Пенс тогда ответил отказом на призыв Палаты представителей отстранить Трампа от власти на основании 25-й поправки к Конституции, предусматривающей передачу власти вице-президенту в случае недееспособности действующего главы государства, предупредив, что это создаст опасный прецедент.Тот избирательный цикл завершён, новый цикл – новые скандалы. В октябре 2022 года студенты Университета Джорджтаунаспросили Пенса, будет ли он голосовать за Трампа, если тот станет кандидатом в президенты от республиканцев."Возможно, будет кто-нибудь другой, кого я бы предпочёл", - ответил он.Месяц спустя в эфире телеканала CNN Пенс вновь выразил уверенность, что у американцев есть лучшие варианты, чем Трамп, не исключил собственного участия в выборах.Поскольку они работали в одной администрации, правоохранительные органы вызвали Пенса на допрос по делу о незаконном хранении Трампом секретных документов после истечения президентских полномочий. Бывший президент пытался в судебном порядке запретить ему давать показания, но проиграл апелляцию. Сам Пенс дал понять, что не собирается саботировать расследование в отношении своего бывшего шефа.Вот так некогда соратники превратились в политических врагов.Что Пенс говорил о России и УкраинеПенс никогда не отличался симпатией к России, более того, в 2017 году называл её одной из главных угроз в мире (наравне с терроризмом и Ираном).Критика России была одной из составляющей избирательной кампании Пенса в 2016-м: обвинял РФ во вмешательстве в американские выборы, а Обаму - в ошибках, которые привели к усилению России, президента РФ Владимира Путина будущий вице-президент США называл "мелким агрессором", а также произнёс тогда своё известное выражение "Русский медведь никогда не умирает, он лишь впадает в спячку".При всём при этом, когда Пенс уже пришёл к власти, был один любопытный эпизод. В январе 2020 года российский лидер прошёл мимо вице-президента США на Форуме памяти Холокоста в мемориальном комплексе "Яд Вашем" в Иерусалиме, и американский политик был обескуражен, но позже сам подошёл к Путину и протянул руку, и политики обменялись рукопожатиями.Не трудно догадаться, что Пенс осудил проведение Россией военной спецоперации на Украине. Он призывает помогать Киеву "до победного конца"."Когда США поддерживают Украину в их борьбе с Путиным, мы придерживаемся доктрины Рейгана, и мы поддерживаем тех, кто борется с нашими врагами на своей территории, чтобы нам не пришлось воевать с ними. Это не война Америки, но если Путина не остановить и быстро не восстановить суверенные границы Украины, то Путин продолжит двигаться к нашим союзникам по НАТО, и тогда Америке придётся отправлять туда свои войска", - заявлял Пенс.Выступая в Техасском университете в феврале 2023 года, выступил в защиту помощи Украине и раскритиковал однопартийцев, которые скептически относятся к поддержке Киева, тем самым, как отмечает агентство Bloomberg, внёс раскол среди республиканцев.Шансы ПенсаВ настоящее время рейтинг Пенса находится на уровне статистической погрешности – 3,8% - и он занимает 4-ю строчку среди республиканцев с президентскими амбициями.Безоговорочным лидером остаётся Трамп – 53,2%, следом с большим отставанием идёт губернатор штата Флорида Рон Десантис – 22,4%, замыкает тройку бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли – 4,4%.Эксперты однозначно заявляют, что шансов стать кандидатом в президенты США от Республиканской партии у Пенса нет."Он был вице-президентом США, а у вице-президентов и президентов по определению хорошие стартовые позиции. Пенс сразу жёстко осудил штурм Капитолия, из-за чего, кстати, у демократов нет к нему особых претензий. Он неплохо выглядит как кандидат, но явно не одолеет Трампа на праймериз. Он не особо яркий политик. Трамп создаёт эпатаж, умеет говорить и знает, о чём он говорит. Пенс же на его фоне как в своё время Байден на фоне Обамы: всем понятно, что адекватный, но недотягивает", - объясняет программный координатор Российского совета по международным делам Константин Суховерхов.По мнению американского политического аналитика Пола Готфрида, своим участием в президентской гонке Пенс только поможет Трампу победить на праймериз, поскольку внесёт раскол в ту часть республиканского электората, которая не поддерживает или выступает против 45-го главы государства.А сторонники Трампа просто ненавидят Пенса как человека, который, как утверждалось, отказался выступить на стороне Трампа 6 января 2021 года, отмечает профессор Университета Уэйна в Детройте Саид Хан."Несмотря на то, что Пенс - опытный политик, настоящий республиканец, человек, который занимал пост губернатора, он чересчур консервативен и очень нехаризматичен. Поэтому, конечно, рассчитывать ему на популярность вряд ли приходится. В этом абсолютного автоматизма нет. Ещё 1,5 года до самих выборов. Может случиться так, что и Трамп поднадоест, и его рейтинги вниз пойдут. Довольно много в избирательной кампании, в предварительных выборах будет республиканских политиков. Так что Трампу будет нелегко", - предупреждает директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ им. М.В. Ломоносова Юрий Рогулёв.

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Евгения Кондакова

эксклюзив, президентские выборы, сша, майк пенс, дональд трамп, республиканская партия, россия, украина