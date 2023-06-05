https://ukraina.ru/20230605/1046906843.html

В Брюсселе начали расследование о применении бельгийского оружия украинской ДРГ в Белгородской области

В Брюсселе начали расследование о применении бельгийского оружия украинской ДРГ в Белгородской области - 05.06.2023 Украина.ру

В Брюсселе начали расследование о применении бельгийского оружия украинской ДРГ в Белгородской области

Спецслужбы Бельгии расследуют факт использования переданного Брюсселем Киеву оружия при атаке диверсионно-разведывательной группы ВСУ на Белгородскую область, сообщил премьер-министр страны Александр де Кроо в эфире телеканала RTBF 5 мая

2023-06-05T13:25

2023-06-05T13:25

2023-06-05T13:25

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Переданное Украине оружие, как сообщалось ранее, предназначалось исключительно для украинских военных в целях "защиты своей территории и населения", что указано в сопроводительных документах при каждой поставке.При этом он подчеркнул, что существуют четкие правила, которые регулируют использование оружия, безвозмездно переданного Киеву.Некоторое время назад газета The Washington Post сообщила, что террористы, атаковавшие Белгородскую область в конце мая, использовали транспорт и оружие, поставленные из США, Польши, Чехии и Бельгии.В конце мая украинская ДРГ прорвалась через границу и зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. В результате совместных действий авиации, артиллерии и подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа основная часть диверсантов была уничтожена, а их остатки - отброшены на территорию Украины.Всего, по данным Минобороны, удалось уничтожить более 70 боевиков, четыре бронемашины и пять пикапов.Накануне, 4 июня, в Министерстве обороны РФ сообщили, что группа украинских боевиков, пытавшихся проникнуть в сторону Новой Таволжанки в Белгородской области, рассеяна после артиллерийского удара ВС РФ.В сообщении ведомства говорится, что попытка украинской ДРГ переправиться через реку в районе населенного пункта Новая Таволжанка Белгородской области была пресечена.В интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин рассказал, что ВС РФ в целях обеспечения жителей Белгородчины наносят интенсивные точечные удары по военной инфраструктуре и местам сосредоточения ВСУ.Также ВС РФ наносятся удары по объектам в Харьковской области, где осуществляется ремонт военной техники и где ВСУ "клепают" разведывательные дроны-камикадзе, добавил эксперт. Кроме того, ВС бьёт по базам подготовки украинских военных, подчеркнул Алёхин. Подробнее можно прочитать на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20230604/1046884751.html

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