https://ukraina.ru/20230605/1046897836.html

Марочко: ВСУ проявляют активность на трех направлениях

Марочко: ВСУ проявляют активность на трех направлениях - 05.06.2023 Украина.ру

Марочко: ВСУ проявляют активность на трех направлениях

ВСУ активизировались на Краснолиманском, Купянском и Донецком направлениях. Такое заявление 5 июня сделал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости

2023-06-05T12:07

2023-06-05T12:07

2023-06-05T12:07

новости

контрнаступление

алексей марочко

всу

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Ранее в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев, наступление ВСУ могут начать на разных участках фронта. С помощью обманных маневров они попытаются замаскировать направление главного удара, но российские войска к этому готовы.Полный текст интервью можно прочитать здесь.Киевский режим обещает начать контрнаступление уже несколько месяцев. Многие эксперты склоняются к тому, что контрнаступление ВСУ неизбежно, поскольку Киеву придется оправдывать гигантские финансовые вливания Запада.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что высказывания Вашингтона о скором контрнаступлении украинских военных тщательно отслеживаются российскими военными и учитываются при планировании специальной военной операции на Украине.

https://ukraina.ru/20230605/1046892257.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, контрнаступление, алексей марочко, всу