Марочко: ВСУ проявляют активность на трех направлениях - 05.06.2023 Украина.ру
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Марочко: ВСУ проявляют активность на трех направлениях
Марочко: ВСУ проявляют активность на трех направлениях - 05.06.2023 Украина.ру
Марочко: ВСУ проявляют активность на трех направлениях
ВСУ активизировались на Краснолиманском, Купянском и Донецком направлениях. Такое заявление 5 июня сделал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости
2023-06-05T12:07
2023-06-05T12:07
новости
контрнаступление
алексей марочко
всу
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Ранее в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев, наступление ВСУ могут начать на разных участках фронта. С помощью обманных маневров они попытаются замаскировать направление главного удара, но российские войска к этому готовы.Полный текст интервью можно прочитать здесь.Киевский режим обещает начать контрнаступление уже несколько месяцев. Многие эксперты склоняются к тому, что контрнаступление ВСУ неизбежно, поскольку Киеву придется оправдывать гигантские финансовые вливания Запада.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что высказывания Вашингтона о скором контрнаступлении украинских военных тщательно отслеживаются российскими военными и учитываются при планировании специальной военной операции на Украине.
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новости, контрнаступление, алексей марочко, всу
Новости, контрнаступление, Алексей Марочко, ВСУ

Марочко: ВСУ проявляют активность на трех направлениях

12:07 05.06.2023
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПредставители миссии ОБСЕ на Украине посетили место взрыва машины ОБСЕ в Луганской области
Представители миссии ОБСЕ на Украине посетили место взрыва машины ОБСЕ в Луганской области - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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ВСУ активизировались на Краснолиманском, Купянском и Донецком направлениях. Такое заявление 5 июня сделал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости

"С утра поступает информация о том, что противник активизировался в нашей зоне ответственности, речь идет о Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.

Ранее в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев, наступление ВСУ могут начать на разных участках фронта. С помощью обманных маневров они попытаются замаскировать направление главного удара, но российские войска к этому готовы.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Киевский режим обещает начать контрнаступление уже несколько месяцев. Многие эксперты склоняются к тому, что контрнаступление ВСУ неизбежно, поскольку Киеву придется оправдывать гигантские финансовые вливания Запада.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что высказывания Вашингтона о скором контрнаступлении украинских военных тщательно отслеживаются российскими военными и учитываются при планировании специальной военной операции на Украине.
Боевая работа САУ Акация - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
09:57
Рогов сообщил о новой атаке ВСУ на Запорожском направленииРанним утром ВСУ предприняли попытку прорвать оборону Вооружённых сил России на Запорожском направлении. Об этом 5 июня в своем Телеграм-канале сообщил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов
 
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