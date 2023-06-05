Марочко: ВСУ проявляют активность на трех направлениях
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПредставители миссии ОБСЕ на Украине посетили место взрыва машины ОБСЕ в Луганской области
ВСУ активизировались на Краснолиманском, Купянском и Донецком направлениях. Такое заявление 5 июня сделал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости
"С утра поступает информация о том, что противник активизировался в нашей зоне ответственности, речь идет о Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев, наступление ВСУ могут начать на разных участках фронта. С помощью обманных маневров они попытаются замаскировать направление главного удара, но российские войска к этому готовы.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Киевский режим обещает начать контрнаступление уже несколько месяцев. Многие эксперты склоняются к тому, что контрнаступление ВСУ неизбежно, поскольку Киеву придется оправдывать гигантские финансовые вливания Запада.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что высказывания Вашингтона о скором контрнаступлении украинских военных тщательно отслеживаются российскими военными и учитываются при планировании специальной военной операции на Украине.