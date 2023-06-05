https://ukraina.ru/20230605/1046896430.html

За утро более 70 ракет из "Града": ВСУ ударили по Новой Таволжанке Белгородской области

За утро более 70 ракет из "Града": ВСУ ударили по Новой Таволжанке Белгородской области - 05.06.2023 Украина.ру

За утро более 70 ракет из "Града": ВСУ ударили по Новой Таволжанке Белгородской области

Вооруженные силы Украины выпустили более 70 ракет из РСЗО "Град" по Новой Таволжанке в Белгородской области. Об этом 5 июня на оперативном совещании сообщил глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов

2023-06-05T11:25

2023-06-05T11:25

2023-06-05T11:39

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Приграничный Шебекинский округ подвергается атакам со стороны ВСУ все последние дни. Так, 4 июня в Министерстве обороны РФ сообщили, что группа украинских боевиков, пытавшихся проникнуть в сторону Новой Таволжанки в Белгородской области, рассеяна после артиллерийского удара ВС РФ.Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в Новой Таволжанке идёт бой с украинскими террористами.22 мая, украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. Днем позже Минобороны обнародовало информацию об уничтожении 70 диверсантов.По данным властей Белгородской области, в результате действий украинских диверсантов один мирный житель погиб, 13 пострадали. Жители Шебекино продолжают покидать город, их размещают в пунктах временного размещения в Белгороде. Известно, что в округе повреждено или уничтожено более 1,1 тысячи квартир и 370 частных домов.Всего по Шебекинскому городскому округу ВСУ выпустили 611 единиц различных боеприпасов, резюмировал губернатор региона Вячеслав Гладков.В интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин рассказал, что ВС РФ в целях обеспечения жителей Белгородчины наносят интенсивные точечные удары по военной инфраструктуре и местам сосредоточения ВСУ.Также ВС РФ наносятся удары по объектам в Харьковской области, где осуществляется ремонт военной техники и где ВСУ "клепают" разведывательные дроны-камикадзе, добавил эксперт. Кроме того, ВС бьёт по базам подготовки украинских военных, подчеркнул Алёхин. Подробнее можно прочитать на сайте Украина.ру

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