О чём переживает легенда донецкой медицины Фисталь? Наш спецрепортаж из ДНР - 04.06.2023 Украина.ру
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О чём переживает легенда донецкой медицины Фисталь? Наш спецрепортаж из ДНР
О чём переживает легенда донецкой медицины Фисталь? Наш спецрепортаж из ДНР - 04.06.2023 Украина.ру
О чём переживает легенда донецкой медицины Фисталь? Наш спецрепортаж из ДНР
Эмиль Яковлевич Фисталь - настоящая легенда медицины. В свои 84 уникальный специалист по ожогам провёл несколько десятков тысяч операций и спас множество жизней.
2023-06-04T15:12
2023-06-04T15:12
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новости
днр
медицина
мариуполь
эмиль яковлевич фисталь
донбасс
звезды над донбассом
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Ему были бы рады в любой точке мира, но он не бросил родной Донбасс. Нам повезло встретить Эмиля Яковлевича на площадке литературного фестиваля "Звёзды над Донбассом". О чём он переживает и на что надеется? Смотрите в нашем материале.
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видео, новости, днр, медицина, мариуполь, эмиль яковлевич фисталь, донбасс, звезды над донбассом, видео
Видео, Новости, ДНР, медицина, Мариуполь, Эмиль Яковлевич Фисталь, Донбасс, Звезды над Донбассом

О чём переживает легенда донецкой медицины Фисталь? Наш спецрепортаж из ДНР

15:12 04.06.2023
 
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Эмиль Яковлевич Фисталь - настоящая легенда медицины. В свои 84 уникальный специалист по ожогам провёл несколько десятков тысяч операций и спас множество жизней.
Ему были бы рады в любой точке мира, но он не бросил родной Донбасс. Нам повезло встретить Эмиля Яковлевича на площадке литературного фестиваля "Звёзды над Донбассом". О чём он переживает и на что надеется? Смотрите в нашем материале.
 
ВидеоНовостиДНРмедицинаМариупольЭмиль Яковлевич ФистальДонбассЗвезды над Донбассом
 
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