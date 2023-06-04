https://ukraina.ru/20230604/1046882983.html

О чём переживает легенда донецкой медицины Фисталь? Наш спецрепортаж из ДНР

О чём переживает легенда донецкой медицины Фисталь? Наш спецрепортаж из ДНР - 04.06.2023 Украина.ру

О чём переживает легенда донецкой медицины Фисталь? Наш спецрепортаж из ДНР

Эмиль Яковлевич Фисталь - настоящая легенда медицины. В свои 84 уникальный специалист по ожогам провёл несколько десятков тысяч операций и спас множество жизней.

2023-06-04T15:12

2023-06-04T15:12

2023-06-04T15:12

видео

новости

днр

медицина

мариуполь

эмиль яковлевич фисталь

донбасс

звезды над донбассом

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/04/1046882857_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a7333df5a2bae1859ba59ff53ae3b465.jpg

Ему были бы рады в любой точке мира, но он не бросил родной Донбасс. Нам повезло встретить Эмиля Яковлевича на площадке литературного фестиваля "Звёзды над Донбассом". О чём он переживает и на что надеется? Смотрите в нашем материале.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, новости, днр, медицина, мариуполь, эмиль яковлевич фисталь, донбасс, звезды над донбассом, видео