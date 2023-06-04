https://ukraina.ru/20230604/1046882516.html

Кадыров сообщил новые подробности зверств украинских неонацистов

Кадыров сообщил новые подробности зверств украинских неонацистов - 04.06.2023 Украина.ру

Кадыров сообщил новые подробности зверств украинских неонацистов

В зоне ответственности спецназа "Ахмат" в спецоперации России на Украине активизировались украинские ДРГ, которые убивают мирных жителей, написал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале 4 июня

2023-06-04T14:50

2023-06-04T14:50

2023-06-04T14:50

новости

кадыров

"ахмат"

сво

днр

запорожская область

украинские неонацисты

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Ранее Кадыров сообщил о том, что подразделения чеченского спецназа в ДНР и Запорожской области получили приказ о начале наступательных действий для освобождения оккупированных вооружёнными силами Украины территорий этих регионов.Спецподразделение "Ахмат" действует в зоне СВО для защиты мирных жителей от произвола украинских войск и настигнет каждого, кто направляет оружие на беззащитных людей, отметил Кадыров.Сезон охоты на украинских диверсантов открыт, подчеркнул он.

https://ukraina.ru/20230524/1046497455.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, кадыров, "ахмат", сво, днр, запорожская область, украинские неонацисты