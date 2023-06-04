Кадыров сообщил новые подробности зверств украинских неонацистов - 04.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230604/1046882516.html
Кадыров сообщил новые подробности зверств украинских неонацистов
Кадыров сообщил новые подробности зверств украинских неонацистов - 04.06.2023 Украина.ру
Кадыров сообщил новые подробности зверств украинских неонацистов
В зоне ответственности спецназа "Ахмат" в спецоперации России на Украине активизировались украинские ДРГ, которые убивают мирных жителей, написал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале 4 июня
2023-06-04T14:50
2023-06-04T14:50
новости
кадыров
"ахмат"
сво
днр
запорожская область
украинские неонацисты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101943/68/1019436865_0:14:2956:1676_1920x0_80_0_0_3744f6b40cd35f8b72785e1678d8d4f7.jpg
Ранее Кадыров сообщил о том, что подразделения чеченского спецназа в ДНР и Запорожской области получили приказ о начале наступательных действий для освобождения оккупированных вооружёнными силами Украины территорий этих регионов.Спецподразделение "Ахмат" действует в зоне СВО для защиты мирных жителей от произвола украинских войск и настигнет каждого, кто направляет оружие на беззащитных людей, отметил Кадыров.Сезон охоты на украинских диверсантов открыт, подчеркнул он.
https://ukraina.ru/20230524/1046497455.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101943/68/1019436865_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_91da573596b88e94ff05c6b8a799e3e2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, кадыров, "ахмат", сво, днр, запорожская область, украинские неонацисты
Новости, Кадыров, "Ахмат", СВО, ДНР, Запорожская область, украинские неонацисты

Кадыров сообщил новые подробности зверств украинских неонацистов

14:50 04.06.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПереговоры президента РФ В. Путина с королем Саудовской Аравии С. Аль-Саудом
Переговоры президента РФ В. Путина с королем Саудовской Аравии С. Аль-Саудом - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
В зоне ответственности спецназа "Ахмат" в спецоперации России на Украине активизировались украинские ДРГ, которые убивают мирных жителей, написал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале 4 июня
Ранее Кадыров сообщил о том, что подразделения чеченского спецназа в ДНР и Запорожской области получили приказ о начале наступательных действий для освобождения оккупированных вооружёнными силами Украины территорий этих регионов.
"Вылазки ДРГ осуществляют регулярно, в ходе которых убивают мирное население. Вот, как сказал Рустам Агуев, буквально на днях украинскими бандитами была расстреляна целая семья. Причём тут мирные люди? Воюйте с нашими воинами, не заставляйте их себя искать, не прячьтесь от них. Или натовских нацистов хватает только на убийства мирного населения?", – написал глава Чеченской Республики.
Спецподразделение "Ахмат" действует в зоне СВО для защиты мирных жителей от произвола украинских войск и настигнет каждого, кто направляет оружие на беззащитных людей, отметил Кадыров.
Сезон охоты на украинских диверсантов открыт, подчеркнул он.
Международный форум Армия-2022 - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
24 мая, 04:30
Мифология украинского нацизма. Вечная война и претензии на исключительностьГод назад под ударами российских войск пал Мариуполь, а остатки украинских формирований капитулировали в "Азовстали"
 
НовостиКадыров"Ахмат"СВОДНРЗапорожская областьукраинские неонацисты
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:41Военный эксперт объяснил, как ВС РФ будут "провоцировать и перемалывать" ВСУ в Авдеевке
16:40"Большая военная тайна". Военный эксперт о том, почему Россия должна выдвигаться в наступление против ВСУ
16:31Ушаков рассказал о состоянии отношений между Москвой и Вашингтоном
16:15Прихожане храма в селе Процев Киевской области отказались переходить в ПЦУ - СПЖ
16:13Премьер Эстонии сказала, когда Украина сможет стать членом НАТО
15:43Эрдоган проводит встречу с генсеком НАТО в Стамбуле - СМИ
15:19Президент страны должен терпеть угрозы – Вучич
15:12О чём переживает легенда донецкой медицины Фисталь? Наш спецрепортаж из ДНР
14:53Экс-разведчик США Риттер рассказал, что ждёт украинских солдат, прошедших учения НАТО
14:50Кадыров сообщил новые подробности зверств украинских неонацистов
14:20Патриарх Кирилл совершил праздничный молебен у иконы "Троица" и призвал помолиться о единстве Церкви
14:17В группировке "Восток" ВС РФ сообщили о новых успехах на фронте
13:50"Столько, сколько нужно": Песков сказал, сколько времени Путин уделяет происходящему в ходе спецоперации
13:45ВС Китая обвинили США и Канаду в умышленных провокациях в районе Тайваньского пролива
13:30СМИ: стала известна причина крупнейшей железнодорожной катастрофы в Индии
13:13Попытка форсирования Днепра, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 4 июня
13:02"Всем надоел": Экс-советник Кучмы узнал, что готовят для Зеленского другие украинские политики
12:45Тайный визит руководителя ЦРУ Бернса в Пекин. Что не так с этим визитом и чем это грозит России
12:43Крым ожидает приезда восьми иностранных делегаций — Константинов
12:38Необходимо расследовать гибель солдат и офицеров Красной армии в лагерях смерти в Польше – Володин
Лента новостейМолния