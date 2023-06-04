Кадыров сообщил новые подробности зверств украинских неонацистов
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В зоне ответственности спецназа "Ахмат" в спецоперации России на Украине активизировались украинские ДРГ, которые убивают мирных жителей, написал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале 4 июня
Ранее Кадыров сообщил о том, что подразделения чеченского спецназа в ДНР и Запорожской области получили приказ о начале наступательных действий для освобождения оккупированных вооружёнными силами Украины территорий этих регионов.
"Вылазки ДРГ осуществляют регулярно, в ходе которых убивают мирное население. Вот, как сказал Рустам Агуев, буквально на днях украинскими бандитами была расстреляна целая семья. Причём тут мирные люди? Воюйте с нашими воинами, не заставляйте их себя искать, не прячьтесь от них. Или натовских нацистов хватает только на убийства мирного населения?", – написал глава Чеченской Республики.
Спецподразделение "Ахмат" действует в зоне СВО для защиты мирных жителей от произвола украинских войск и настигнет каждого, кто направляет оружие на беззащитных людей, отметил Кадыров.
Сезон охоты на украинских диверсантов открыт, подчеркнул он.